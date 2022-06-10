Принца Уильяма заметили на улице в Лондоне, где он продавал журналы Big Issue в фирменной одежде компании. Журнал продается бездомными людьми, теми, кто долгое время является безработными, и теми, кто нуждается в деньгах, чтобы не попасть в долги. Продавцам журналы раздают бесплатно, чтобы они их продавали по 3 фунта за штуку. Принц Уильям стал частью этой благотворительной акции, чтобы помочь заработать денег нуждающимся. Герцог Кембриджский не в первый раз участвует в благотворительности, чтобы помочь бездомным. Многие прохожие отметили, что они не узнали принца.

TheMatthewSlack Герцог Кембриджский Уильям

«Я увидел его рядом с продавцом The Big Issue, и я сначала его даже не узнал. Я думаю, что он хороший принц. Буквально я бы даже сказал, что он принц народа, потому что он лично помогает людям на улице», — сказал один из прохожих.

«Я смотрела на него и просто не поняла, почему я его не узнала. Я немного расстроена тем, что я не увидела его. Я думаю, что это случается раз в жизни», — добавила другая.

Пользователи в социальных сетях отнеслись к благотворительной акции принца не так оптимистично, как люди на улице. В комментариях отметили, что принц, один из богатейших людей в Британии, просто использует бездомных для саморекламы.

«Человек, который унаследует кучу домов и земли, в которых могли бы поселиться тысячи бездомных, устраивает пиар-трюк для благотворительной организации бездомных. Какой герой», — прокомментировал @MattyBrennan.

«Зачем он это сделал? У него есть много денег, а его бабушка — глава Великобритании. Он каждый день будет их продавать, или это разовая акция?» — спросил @Aamankhan112.

Марк Шагал. Продавец газет. 1914

«Меня бы безмерно разозлило, если бы я выживала, а мистер унаследованный статус и богатство использовал меня для пиара», — отметила @SaraIsSkyBlue.

Часть комментаторов уверены, что никакие подобные акции не помогут людям действительно выбраться из нищеты, как это не помогало и полвека назад.

«Бесполезное занятие, к сожалению. 80 лет назад моего отца попросили отдавать один пенс в неделю в школу для голодающих. Теперь мы в 2022 году, но ничего не изменилось, тем не менее миллиардеров, кажется, с каждой неделей становится всё больше», — прокомментировал @Stevecau1.

Ряд пользователей добавили, что принц не поймет таким образом ни бездомных людей, которым он якобы помогает, ни тех, кто целый день работает, чтобы не продавать журналы на улице.

«Мне хотелось бы иметь возможность позволить себе косплеить бездомных целый день», — написал @terribly_nice.

«Я не уверен, что понимают смысл этого представления. Мне может кто-то объяснить? Не хочу показаться неуважительным, но каким образом это является службой обществу? Для кого и для чего это представление по повышению общественной осведомлённости? Я действительно не могу понять этого. Зачем королевская знаменитость представляется нищим?» — спросил @jschwartz63.

В комментариях добавили, что принцу пошло бы на пользу пожить хотя бы несколько дней как обычный человек. При этом среди пользователей есть те, кто уверен, что принцу плевать на бездомных.

«Боже, каковы шансы, что это случится. Я не думаю, что ему помешает столкновение с реальностью», — считает @Dalek114.

«Его охрана должна была быть рядом. Почему он просто не пожертвует пару миллиардов фунтов в Big Issue, если он так этим озабочен?» — поинтересовался @NeilTJones1.

Многие пользователи не верят в то, что прохожие заметили принца случайно, они считают, что это было хорошо спланированное представление, которое СМИ пытаются выставить за нечто непредсказуемое, потому что им заплатили большие деньги.

«Заметили вместе с его двадцатью телохранителями и съемочной группой», — написал @blythdavid6.

«Заметили». То есть это не спланировано отделением прессы?» — уточнил @shrlgrl.

«Какое замечательное совпадение, ему удалось стать замеченным!» — прокомментировал @guse_guse.