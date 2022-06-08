Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм предупредила американцев, что «это лето будет тяжелым» из-за рекордно высоких цен на бензин, которые 9 июня достигли $5 за галлон (3,785 литра). Примечательно, что ранее Грэнхолм посмеялась над вопросами журналистов, которые спрашивали об обеспокоенных ценами на бензин водителях.

Эдвард Хоппер. Заправочная станция. 1940

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новую позицию главы минэнерго под соответствующей публикацией Fox News.

«Они не могут вечно ссылаться на Путина. Лишь небольшой процент нашей нефти поступает из России. Этот процент не настолько высок, чтобы оправдать удвоение цены на газ. До пандемии COVID наша экономика работала лучше, чем сейчас, а бензин в 2019 году стоил около $2,70 за галлон. Обвинять COVID и Россию в этом росте нелепо. Это явный результат политики этой администрации в отношении ископаемых видов топлива, и их нисколько не волнует, как сильно мы страдаем из-за этого», — пишет 27 284.

«Байдену нужно кого-то обвинить, он всегда это делает», — отвечает crnadurham.

«У нас есть министр энергетики, у которого нет плана по повышению доступности бензина для американских потребителей, и это только июнь, а менее чем через шесть месяцев наступит зима, когда отопление дома будет стоить дороже. Война администрации Байдена с ископаемым топливом вредит работающим американцам», — негодует thelastraven736.

«Гренхолм вместе с министерством внутренних дел и агентством по охране окружающей среды активно уничтожает добычу нефти и газа в США. Эти структуры несут прямую ответственность за высокие цены и инфляцию, влияющую на остальную экономику США. Просить ее об успокаивающих словах — все равно что спрашивать у лисы с кровью на рыле, почему в курятнике нет цыплят», — уверен Crotchety_Old_Dude.

«Знаете, у кого есть видение будущего энергетики? У президента Дональда Трампа. Будущее — это чистый уголь. Это будущее будет нашим, если мы снова поместим Трампа в Белом доме», — указывает andre666.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«Я знал, что администрация Байдена не принесет ничего хорошего нашей стране, но я не представлял, что они могут нанести такой большой ущерб так быстро… Это на самом деле становится страшно», — беспокоится ar12 345.

«У этой ничего не знающей секретарши нет ни видения, ни ответов. Она громко смеется, когда ее спрашивают, есть ли у нее план. Мы платим огромную цену за то, что на такие важные должности назначают кретинов», — жалуется cakepronoun.

«Попробуйте купить электромобиль, как хотят от вас эти недоумки. Электромобили стоят штабелями в портах и на заводах, потому что водители автовозов не хотят платить за дизельное топливо от $6,00 до $10,00. Если дилер все же получает электромобиль, он ставит наценку в $3000 — $10 000. Процентные ставки по автокредитам сейчас зашкаливают. Нами управляет худший президент в истории. Это человек-катастрофа», — отмечает frankhpns665.

«$5,09 за галлон и цена растет еженедельно. Я никогда не платил больше, чем это… НИКОГДА… И я живу в одном из штатов с самым низким налогом на бензин — в Огайо. Я сочувствую тем, кто живет в Калифорнии. Многие американцы действительно сильно страдают. Однако наши чиновники отказываются делать что-то, кроме как спорить», — подчеркивает CWODJP.

«Абсолютно все в администрации Байдена некомпетентны», — считает nichonj.

Напомним, что управление шерифа округа Изабелла в американском штате Мичиган объявило об исчерпании бюджета на покупку бензина для выездов по вызовам граждан. В сообщении сказано, что средства для заправки служебных автомобилей закончились раньше времени на несколько месяцев из-за роста цен на топливо и служба шерифа вынуждена ограничить поездки, делая акцент на работе по телефону.

Шериф Изабеллы пояснил, что ограничение на выезды не касается случаев, которые представляют угрозу для жизни, требуют сбора улик или оформления документов. Кроме того, продолжится и работа по патрулированию территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня министр финансов США Джанет Йеллен признала, что оградить страну от потрясений на мировом нефтяном рынке «практически невозможно».