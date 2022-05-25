Полиция штата Флорида арестовала двух братьев — четырнадцати и одиннадцати лет — за ограбление оружейного магазина в Кейп-Корал, из которого дети вынесли 22 вида оружия. Мальчики были пойманы почти сразу же, однако инцидент все равно шокировал американцев, которые на фоне нескольких крупных массовых расстрелов бурно спорят по поводу ужесточения оружейных законов и планов запретить продажу пистолетов лицам младше 21 года. Американские интернет-пользователи обсудили происшествие под соответствующей публикацией The Washington Post.

Анри Жюль Жан Жоффруа. Орден

«А чему вы удивляетесь? Это Флорида», — пишет Arlingtone.

«Это говорит о том, что более умный взрослый мог бы легко выйти сухим из воды. Это также говорит мне о том, что законы о сохранности оружия — просто шутка. Это оружие не так уж сложно украсть. Я думаю, что у всех этих оружейных законов нет шансов пройти во Флориде», — отмечает SF1900.

«Светлое будущее? Нет. Запереть их на десятилетия», — требует Andrew.

«Боже правый. У старшего ребенка, вероятно, были связи для продажи этого оружия. Мы катимся вниз по нисходящей спирали», — указывает dairyfarmersdaughter.

«Возможно, оружие не следует хранить в витринах, которые ребенок может разбить? По крайней мере, в нерабочее время?» — предлагает Matthew84.

«Эй, кому не нужно 22 единицы оружия? Это опасный мир…» — шутит Dr. Who3.

«У оружейного магазина должны быть отозваны все лицензии на ведение бизнеса и торговлю оружием. Если пара детей смогла проникнуть туда, это свидетельствует о слабой безопасности. Мы должны прекратить потворствовать этим торговцам смертью», — призывает Earnest Islander.

«Самая большая проблема Америки — слишком мало отцов, а из тех, кто есть, половина — балбесы», — подчеркивает Trevor Southerland.

«11 и 14-летние подростки могут ворваться в оружейный магазин и забрать оружие? Разве в магазине нет охраняемого помещения, где можно хранить оружие не ночью? Да, обвиняйте родителей, но владельцы магазинов должны лишиться лицензии», — считает wkendhiker1.

Уильям Майкл Харнетт. Верный кольт

«Полагаю, родители должны быть благодарны за то, что полиция не застрелила детей в процессе ареста…» — указывает webdelgal.

«12-летний мальчик в Мичигане украл пистолет своего дедушки и выстрелил на бензоколонке несколько дней назад. Шокирующе. Но когда я попытался в Гугле найти эту историю, оказалось, что таких историй слишком много с участием 12-13-14-летних мальчиков, стреляющих, грабящих (даже с молотком), угоняющих автомобили и т.д., гораздо больше. Даже сегодняшние новости о том, как 13-летний подросток застрелил 3-летнего родственника. Республиканцы обвиняют в этом плохое воспитание (и в этом, конечно, есть своя правда), но игнорируют наличие и легкий доступ к оружию. Даже история (WaPo, 3 декабря 2021 г.) о 13-летнем подростке, который продавал «призрачные пистолеты», а затем застрелил из одного из них свою старшую сестру», — рассказывает 39Wayne.

Напомним, в результате стрельбы в супермаркете в Буффало, Нью-Йорк, 13 мая погибли десять человек, ещё 13 человек получили ранения. 24 мая 18-летний подросток расстрелял в начальной школе Техаса 19 учеников и двух учителей. 1 июня в Талсе, Оклахома, мужчина проник в больницу с винтовкой и пистолетом, убив четырех человек и ранив еще несколько, после чего покончил с собой.

На фоне этих инцидентов губернаторы и сенаторы от Демократической партии обратились к Конгрессу и законодательным органам штатов с призывом ввести ограничения на огнестрельное оружие. В свою очередь республиканцы в основном настаивают на усилении мер по охране психического здоровья населения и защите школ, например, увеличении количества охранников.