Заявление японского министра экономики, промышленности и торговли Коити Хагиудо о том, что Япония запрещает с 17 июня 2022 года экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 10 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Gamera866 Японская техника

«Поддержим белорусского производителя! Батька молодец, не дал у себя развалить советские заводы!» — указывает Никита Н.

Многие пользователи были удивлены, узнав, что, оказывается, всё это время России можно было покупать строительную технику у Японии.

«Ишь ты, японцы, нашли чем пугать. У нас есть своя российская техника, а также техника из Белоруссии», — подметил Досифей Л.

Некоторые комментаторы вообще не поняли, по кому должны ударить такие ограничения, потому что японская строительная техника не преобладает на российском рынке, в отличие от той же китайской или белорусской.

«А много ли японской строительной техники у нас на стройках? Вроде как, куда ни плюнь, везде китайская. Так зачем Японии демонстративно ограничивать России продажу своей техники?» — задаётся вопросом Ринат А.

«Не знаю, где и как, но в Норильске, к примеру, давно уже на китайской технике работают люди. Дёшево и доступно», — отмечает Сергей А.

Часть людей полагает, что Россия способна себя обеспечить грузовиками, бульдозерами и самосвалами, но и без этого нашей стране есть где приобрести интересующую её технику.

«Япония, конечно, может запретить всё что угодно для Российской Федерации, но грузовики и бульдозеры мы уж где-нибудь да раздобудем. Сами производим в достаточном количестве, и партнёры в этом деле у нас надёжные есть. Так что глупость в Японии совершили. Сами своих же производителей без денег оставили», — считает Иван П.

«Ну, в принципе, Россия всю эту строительную технику и сама может производить. Все компетенции имеются, просто сразу всё нужно доводить до ума и не бросать через какое-то время, увидев скидки от иностранцев», — пишет Валерий Ф.

Kamaz.ru «КамАЗ»

Ряд пользователей указывает на то, что Япония, являвшаяся конкурентом, по сути, самоустранилась и предоставила свою нишу на российском рынке для производителей техники из Китая и Белоруссии.

«Белорусские и китайские конкуренты говорят японцам большое спасибо. Взяли, да и высвободили значительный кусок рынка», — написал Никита И.

«Я вот всё жду, когда японцы запретят свои автомобили продавать российским чиновникам. А то чуть ли не все поголовно катаются на «Тойотах», которые попадают в список доступных для госработников», — пишет Илья Л.

Нашлись и те, кто призвали российские власти в будущем, когда японцы снимут запрет, даже не смотреть в их сторону.

«Вот мы дураками были, когда с нами дружили. Стали у них у всех в своё время всё покупать, забросив свои собственные производства! Главное — очередной раз не броситься им в объятия, когда они моргнут!» — указывает Helga H.

Напомним, 10 июня японский министр экономики, промышленности и торговли Коити Хагиудо заявил на пресс-конференции о том, что Япония запрещает с 17 июня 2022 года экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров.