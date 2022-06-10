Издание «Коммерсантъ» сообщало накануне, что «содержание валютных счетов клиентов становится все более убыточным для российских банков, а введение санкций в отношении НРД усилило опасения введения новых инфраструктурных ограничений». В результате, указывает издание, банки один за другим вводят комиссии, чтобы стимулировать клиентов либо переходить в рубли по непривлекательному курсу, либо выводить валюту за границу. Сообщается, что комиссии за обслуживание счетов в иностранной валюте с конца июня вводят Райффайзенбанк и Тинькофф-банк: в первом придется заплатить комиссию 0,2% в месяц с сумм от 5 тыс. в любой валюте, во втором — 1% в месяц с сумм от 1 тыс. (долларов США, евро, фунтов стерлингов и швейцарских франков). Банк «Уралсиб» с 16 июня вводит платежи за обслуживание счетов в евро для юрлиц и ИП, а также физлиц, занимающихся частной практикой, — для счетов с остатком до €150 тыс. комиссия составит 0,13% в месяц, от €150 тыс. — 0,84%. До конца июня есть планы ввести комиссию за обслуживание валютных счетов в долларах и евро в Росбанке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

В то же время издание отмечает, что некоторые банки и так взимали комиссию уже как несколько лет: в банке «Санкт-Петербург» — 0,1% от остатка на счете свыше €3,5 тыс., в РНКБ — для неактивных счетов в любой валюте, в том числе в рублях (200 руб. в эквиваленте). В ряде банков (Газпромбанке, МКБ, «ФК Открытие», Альфа-банке) тем временем заявили, что пока не планируют вводить комиссию. Собеседники издания называют введение комиссии — вынужденной мерой: банкам, говорят одни, некуда сейчас девать валюту, пассивы есть, но активы сокращаются, импорт минимален, возникает дисбаланс, при этом забрать валюту наличными нельзя, получить вместо нее рубли по курсу 57–60 руб./$ жалко, к тому же за перевод средств в другой российский банк тоже придется заплатить, и нет гарантии, что он не введет комиссию за ведение текущих счетов. Другие же собеседники вторят первым: обращая внимание на санкции Евросоюза против НРД, они отмечают, что до последнего времени банки были уверены, что «инфраструктура биржи надежна, но введение санкций показало, что ничего надежного нет», в результате валютные счета для банков стали высокорисковыми, вот они и предпринимают шаги для выдавливания клиентов.

Электронное издание «Петербургский дневник» в свою очередь публикует мнение экспертов на тему того, что делать с валютными счетами при введении банком комиссии. Так, напоминается, что те, кто приобрел доллары или евро после 9 марта, могут снять их наличными только после 9 сентября, следовательно, возникает вопрос, как сохранить такие вложения не в ущерб себе. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов указывает, что отменить нововведение банков в одностороннем порядке не выйдет, а значит, что касается вклада — либо вы принимаете условия банка, либо закрываете вклад. А остатки денежной суммы на валютных счетах, говорит эксперт, можно перевести в другие банки или на Мосбиржу. По словам Антонова, кредиты в валюте никому не нужны.

Ivar Husevåg Døskeland Валюта

Эксперт предположил, что банки либо решили заработать на клиентах, либо, наоборот, хотят их подтолкнуть к инвестициям в другие активы, например, в акции. Комиссия за нахождение валют на счетах физлиц призвана либо компенсировать расходы банка, либо подвигнуть людей переводить средства в рубли для более широкого размещения, говорит другой эксперт — основатель независимой финансово-консалтинговой компании DS Consulting Денис Саляхутдинов. По его мнению, издержки банков по ведению валютных счетов клиентов с одновременным снижением их количества возросли — рентабельность данной услуги падает. Вопрос о введении комиссии на вклады в иностранных валютах обсуждается ещё с 2020 года, и пока что крупнейшие банки на российском рынке не анонсировали соответствующих планов, подчеркивает директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков. Так что не стоит принимать поспешных решений, говорит он, также указывая на то, что комиссию — 0,2% — нельзя назвать катастрофически большой. Она, по его словам, не приведёт к ощутимому ущербу здесь и сейчас. А в качестве альтернативы эксперт предлагает рассмотреть приобретение еврооблигаций, но учитывая при этом, что их минимальная цена сейчас составляет около одной тысячи долларов, а уровень доходности — около 7-8%.

Пока речь идёт о единичных случаях введения комиссии, говорит главный аналитик Teletrade Марк Гойхман, прогнозируя при этом рост таких случаев и советуя либо «ничего не менять и платить данную комиссию, если под неё подпадает сумма на счёте», либо «перевести валютные средства с текущего счёта на вклад, так как эти средства не облагаются комиссией, или перевести валюту с текущего счёта на брокерский счёт, поскольку на «него также не начисляется комиссия». Можно также, говорит эксперт, конвертировать деньги в валюту, не подпадающую под комиссию, например, китайские юани или турецкие лиры. При переводе средств в другой банк, эксперт советует уделить внимание изучению комиссии и условий.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Турецкая лира

Аналогичные советы дает инвестбанкир Евгений Коган на портале ru. investing.com. По его словам, можно, если есть возможность, перевести средства в иностранный банк, который согласится их принять, можно «плюнуть на комиссию и продолжить хранить в валюте, хотя наблюдать за тем», говорит он, «как у тебя регулярно списывают кровно заработанные, мало приятного». Можно также, указывает Коган, перевести сбережения в ту валюту, за хранение которой не будут брать комиссии — юани, рупии и так далее, или продать валюту и вложить рубли в ОФЗ или надежные корпоративные облигации, либо продать валюту и приобрести на часть средств золотые слитки или инвестмонеты. И наконец, указывая со ссылкой на публикацию РИА Новости, инвестбанкир напоминает, что «есть относительно хорошая новость» о том, что банки не собираются массово вводить комиссии по валютным счетам физлиц: «введение комиссий по валютным счетам физлиц пока не является массовой практикой для российского рынка: ряд банков не планируют ее появления в ближайшей перспективе, остальные хотят сначала присмотреться к конкурентам».

Но между тем экономист задается риторическим вопросом: «Каждое утро, просыпаясь, открываешь свежие новости, и хочется срочно их закрыть. Черт возьми, где свежий заряд новостей насчет повышения урожайности яровых и озимых? Где радостные сводки о повышении яйценоскости кур и гусей? Где довольные лица доярок и пчеловодов? Металлургов и ученых? Балерин и хоккеистов?» Риторический ответ: наверное «там», где инвесторы предпочитают вложениям в валюту — инвестирование в реальный сектор экономики.

Тем временем отметим, что российский регулятор финансового рынка, судя по размещенной сегодня информации, отреагировал на новости о введении банками комиссии по валютным счетам граждан. Так, в сообщении подчеркивается, что «Банк России, понимая озабоченность банков рисками работы с валютой, тем не менее считает, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов». По текущим счетам, открытым гражданам, Банк России изучит, соответствовало ли введение комиссий или их увеличение условиям заключенных договоров, а сами договоры — требованиям закона, и примет надзорные меры, если были допущены нарушения.

Регулятор рынка напомнил, что одностороннее изменение условий договора банковского вклада, направленное на сокращение срока его действия, уменьшение размера процентов, увеличение или введение комиссий, является нарушением закона о банках и банковской деятельности. Таким образом, банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам. Также ЦБ РФ подчеркнул, что после введения санкций против российского финансового сектора операции с валютой и для банков, и для граждан могут нести риски. Поэтому банки будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций. Банки могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов.