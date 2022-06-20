Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что в Западном полушарии находится больше демократий, «чем в любом другом полушарии», вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому курьёзному случаю 10 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«И продолжал, наверное, считать, если бы вовремя не остановили», — предполагает Олег Б.

Многие пользователи отмечают, что таки дождались очередного перла от американского президента.

«Говорят, что у Байдена даже одно цельное полушарие в голове не смогли найти», — пишет Айсылу Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что Байден в последнее время не только стал забывать и зависать, но у него обострилось нарушение мыслительной деятельности, влияющей на логические выводы.

«Если их три, по мнению Байдена, то это уже треть от шара, а четыре — четверти одного шара» и т.д. Если полушарий больше, чем два, то это уже не шар получается, либо же не полушарии, а части одного шара», — уточнил Роман Н.

«Походу, у него в голове в одном из двух полушарий мозга клетки окончательно отмирать стали, раз он такую чушь несёт», — считает Серёга П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мозг

Часть людей считает, что во всём виновата американская образовательная система, которая не сумела заложить в голову президенту США достаточно информации о значении слов и правил их употребления.

«Это сейчас американскую систему образования считают одной из лучших в мире? Ради вот таких умственных результатов уничтожали советскую систему образования? Кто-то хочет, чтобы весь мир состоял из Байденов, не способных одолеть банальную логику?» — задаётся вопросами Анастасия К.

Ряд пользователей указал на более экстравагантные версии того, почему же Байден считает, что планету Земля можно разделить на более чем два полушария.

«Видать, он уже устал скрывать, что сотрудничает с невидимыми уранцами, у которых множество полушарий», — шутит Оксана Р.

«Ну так и есть, ведь одно из полушарий для Америки — это Украина! Целая цивилизация, отдельный удивительный мир!» — издевается Андрей Б.

Нашлись и те, кто отмечает, что команде президента США стоило бы озаботиться его заменой, потому что Байден по итогу своего правления переплюнет всех мировых лидеров, которым были посвящены тысячи анекдотов.

«А помните, как советские граждане посмеивались над Брежневым? Думаю, что теперь, кто его тогда застал, вспоминают его с теплотой. На фоне Байдена практически все политические деятели прошлого и настоящего кажутся вершиной эволюции человеческого общества», — отметил Рустам Х.

«Я вот понять не могу окружение Байдена. Разве они не могут понять, что дедушку пора от камер удалить! Найдите ему уже замену! Публичные речи явно не его конёк в нынешнее время», — отмечает Мартин Г.

«В очередной раз Америка демонстрирует свою абсолютную неадекватность. Причём президент-маразматик — лишь верхушка айсберга. Если уж его в таком плачевном состоянии посадили в президентское кресло, то кто же там на вторых ролях тогда руководит?!» — ужасается Ольга П.

Напомним, 10 июня президент США Джозеф Байден заявил в ходе своего выступления на саммите Америк о том, что в Западном полушарии находится больше демократий, «чем в любом другом полушарии».