Тарифы на газ в Латвии с 1 июля в зависимости от объема потребления повысятся на 65,6-89,9%, сообщает 10 июня Delfi.

Винсент Ван Гог. Крестьянка у очага. 1885

Так, для домохозяйств, использующих газ лишь для приготовления пищи и потребляющих менее 250 кубометров топлива в год, стоимость газа вырастет на 65,5% и составит €1,83 за кубометр. Для домохозяйств, потребляющих 250-500 кубометров в год, тариф вырастет на 75%. В случаях применения газа для отопления или при которых его потребление составляет от 500 до 25 000 кубометров в год, его стоимость вырастет на 90%, и тариф составит €1,53 за кубометр.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Ряд участников обсуждения указал на то, что население Латвии будет платить за проводимую руководством страны политику. Иные также отметили, что страдать будут обычные граждане Латвии.

«Русофобия должна стать очень дорогим товаром. Просто космически дорогим», — пишет Константин.

«Прибалтам и молдаванам нужно дать понять, кто у них во власти…» — добавил Дима Б.

«Да разве это пределы?..» — с сарказмом написал W. W.

«Это плата за русофобию. Дорого обходится», — отреагировала Natasha.

«Там часть граждан до сих пор считает, что их оккупировали. Теперь у них настоящая свобода и европейские ценности. Правда, очень дорогие оказались ценности», — отметила Layla B.

«Памятники сносить будут, тем и согреются. Главное, процесс максимально затянуть, чтобы на зиму этого развлечения хватило», — с сарказмом пишет Olllanua.

«Простых людей очень жалко. Старики и так побирались, а теперь вообще хоть ложись и умирай», — написала Анна К.

«Простых людей жалко, там много русских, зарплаты у них не очень большие», — отметил «Про».

«Демократия, она такая — дорогая…» — добавила Alexandra L.

«Пусть платят втридорога. Может, со временем в мозгах начнет проясняться. Русофобия и поддержка украинских нацистов дорого стоят», — отреагировал Виктор.

Kalnroze Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги. Латвия.

«Мои поздравления прибалтийским русофобам», — иронизирует Ольга.

«Это потому, что памятники не все снесли. А как только снесут — всё наладится. Гарантированно», — шутит Nataliya.

«Их ненависть к России греть будет», — с сарказмом написала Евгения.

«И в Латвию перемога пришла», — смеется Владимир.

«Людей реально жалко, не все же там шибанутые», — отметила Svetlana G.

«Что-то мне подсказывает, что к ЕС выдвинулся из Сибири отряд белых пушистых зверьков!» — иронизирует Мария Р.

«Я из Риги… Мразь, которая находится у власти с откровенно русофобским президентом у думающих латышей вызывает только негатив! Я русский, у нас можно в паспорте не обозначать национальность, но я написал… Правительство принимает решения, которые большинство не поддерживает, а платим за это мы…» — пишет «Я».

«Ребята, вам смешно, а нам, русскоязычным, рождённым в Латвии, тут жить. Многие до сих пор не граждане из принципиальных соображений, так как одним политиком было сказано, что процедура получения гражданства не с целью заставить русских выучить латышский, а с целью указать им их место. Латышский мы знаем, Родину любим, но унизительную процедуру натурализации проходить не хотим. Мы поражены в правах, голосовать тоже не можем… Уезжать и мотаться по чужбинам тоже не для всех вариант. Простые люди от действия нашего правительства страдают одинаково. И латыши, и русские…» — добавила Tatjana

«Обычный нормальный народ будет в холоде», — подытожил один из участников обсуждения.