В ходе специальной операции Российской Федерации по защите Донбасса вооружённые силы Украины ежедневно теряют в среднем от 100 до 200 бойцов. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кровавый флаг Украины

Чиновник отметил, что «отсутствие паритета между возможностями сторон» приводит к большому количеству жертв в ходе боевых действий.

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Отметим, ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что каждый день в зоне боевых действий погибают 100 и получают ранения 500 украинских военных.

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Заявление украинских политиков о потерях в вооруженных силах Украины обсудили в мессенджере Telegram.

«Когда же они «прозреют» и повернут оружие против своей украинской власти?» — отреагировала Elena S.

«Никогда, до последнего украинца воюем. Украинцы очень любят своих олигархов и ту жизнь, которую они им сделали: нищета, высокие тарифы и т.д. Так что есть за что умирать», — с сарказмом ответил ей (Elena S.) один из участников обсуждения.

«Каждый день 200 украинцев погибают за интересы американцев в Европе», — добавил RST.

«Интересно, Зеленский спокойно спит? Как в топку кидает солдат. Солдатам пора уже идти против своей власти, они главные их враги. Даже нам уже жалко, а им плевать…» — отметила Valia.

«Клянчат оружие. Победные реляции провалились, теперь другая стратегия», — считает Weeping Hedgehog.

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«Мало! Занижают в разы, большинство убитых записывают в пропавших без вести, так удобнее», — отреагировал Andr.

«Если они перескочили со ста до двухсот (причем так резко), цифры явно куда страшнее будут на самом деле», — предположил Sasha S.

«Они бежать должны и массово дезертировать. А погибать без толку», — добавил Vadim B.

«Интересно будет понаблюдать по итогу, как они друг на друга будут валить вину за количество жертв», — пишет «Тень».

«Как приказал хозяин Джонсон: до последнего украинца!» — с сарказмом отметила Василина И.

«Вот и остановились бы. Неужели не понимают, за кого отдают жизнь и уничтожают собственную страну? Украинцы, вашими жизнями воюют с Россией англосаксы и ЕС. Неужели не понимаете, что просто так вам не поставляют столько оружия? Украинцы, ваше руководство продалось и продаёт собственный народ. Печально, украинцы совсем разучился думать», — подытожила Asya.

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