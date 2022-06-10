«Плохая примета!» — Финляндия намерена возвести заграждения на границе с РФ
Финляндия намерена возвести заграждения «в критических районах» на границе с Российской Федерацией. Об этом сообщается на сайте финского министерства внутренних дел.
Как утверждают в ведомстве, это нужно для «укрепления безопасности республики» в борьбе с «угрозами гибридного характера», в частности, при случаях «использования миграционного вопроса» с последующим «оказанием политического давления».
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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Ряд участников обсуждения напомнили о том, что Украина в свое время также строила забор на границе с РФ и ей это не помогло. Иные указали на то, что заграждение на границе с РФ может мешать миграции диких животных. Другие участники обсуждения не без сарказма отметили, что, вероятно, финские власти опасаются, что граждане Финляндии будут пытаться попасть в Россию.
«Одни уже строили!» — напомнил об Украине Krib.
«Это как если бы зараза сама себя капсулировала, чтобы проще было от неё избавиться», — иронизирует один из участников обсуждения.
«Да что у них у всех за фетиш? Чуть что — сразу срочно строим стену!» — отметила Лариса Н.
«А как же медведи в гости друг к другу ходить будут?» — с юмором поинтересовался zzzz.
«Это чтобы финны в Россию не сбежали», — иронизирует Ольга Г.
«Правительству Финляндии нужна истерия, чтоб оправдать вхождение в НАТО, иначе жители страны начнут задавать вопросы. А так — въезд туристам из России запрещен, якобы у нас ковид, связи разорваны, можно любую «лапшу» вешать…» — комментирует Марина.
«Пригласите [бывшего премьер-министра Украины Арсения] Яценюка… у него опыт уже есть…» — добавила Татьяна.
«У украинцев пусть спросят, как надо и как им это помогло», — смеется «Мальчиш-Плохиш».
«А они подумали о финнах, которые через неё за водкой прыгать будут?» — иронизирует «без_волнений».
«Пьяных финнов теперь через стену перекидывать придётся», — шутит Ekaterina.
«Еще один забор «распилят», — с сарказмом отметил Vedmed, вероятно, указывая на то, что выделенные на возведение заграждения средства будут разворованы.
«Бедные дикие животные», — отреагировала Светлана.
«Тупо потратят кучу денег и нагадят миграции животных», — добавил Igas.
«С паранойей каждый борется по-своему», — отметил Aleks S.
«Главное, чтобы до зимы успели построить, а то ведь к нам полезут», — написал Northerner.
«Плохая примета эти заборы», — с сарказмом пишет Марина М.
«Сомневаюсь, что они сами до этого додумались. Значит американцы приказали…» — считает один из участников обсуждения.
«Я так понимаю, что они боятся, что все финны в Россию двинут зиму перезимовать? В России и еда, и нефть, и газ будет. Сытно и тепло», — написала Любовь.
«Да плевать нам на забор. Мы люди культурные, входим в калитку», — с юмором добавил Volodya.
«Финляндия — страна озёр и болот. Какой забор?» — с сарказмом подытожила Ann’a.