Чиновники администрации президента США Джо Байдена относятся к России как к международному изгою и подталкивают мировое сообщество к тому, чтобы объединиться вокруг руководства Вашингтона и заставить Кремль вывести свои войска с Украины. В этом направлении нынешняя администрация в Белом доме достигла успехов лишь частично: найти критику действий России иностранными лидерами относительно легко, но когда дело доходит до прямого осуждения, а тем более поддержки позиции блока НАТО, согласно которой нынешняя спецоперация была «неспровоцированной», а вина за нее лежит исключительно на Москве, — руководство этих стран занимает сдержанную позицию, пишет Тед Гален Карпентер в статье, вышедшей 9 июня в The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Еще меньше они склонны присоединяться к возглавляемой США кампании и вводить чрезвычайно жесткие санкции против Москвы. Действительно, за пределами НАТО и горстки стран в Восточной Азии, с которыми у США заключены договоры об обеспечении безопасности, поддержка американских санкций примечательна её отсутствием. Так было еще в первый месяц спецоперации, а с тех пор это стало еще более явным.

Аналитик из Гудзоновского института Уолтер Рассел Мид подвел итог тому, что Вашингтону не удалось расширить антироссийскую коалицию за пределы сети традиционных союзников США.

«Никогда прежде не наблюдалось такого единства Запада, но и редко когда он был в таком одиночестве. Союзники по НАТО, а также Австралия и Япония едины в том, что не приемлют спецоперацию Владимира Путина и вместе вводят самые радикальные со времен Второй мировой войны санкции. Этого нельзя сказать об остальном мире», — отметил он.

Признаки того, что что-то не так, появились почти сразу же: еще 2 марта 2022 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую спецоперацию России по денацификации Украины и призывающую к немедленному выводу российских вооруженных сил. За резолюцию проголосовала 141 страна, тогда как против, как любили подчеркивать официальные лица США, — только пять.

kremlin.ru Генеральная Ассамблея ООН

Однако внезапно воздержаться предпочли 35 стран, в том числе 17 африканских, даже несмотря на то, что проще всего было бы поддержать американскую инициативу. Резолюция была чисто символической, поскольку не обязывала членов ООН предпринимать какие-либо существенные действия, однако значительное число стран Азии, Большого Ближнего Востока и Африки к югу от Сахары предпочли пренебречь мнением Вашингтона. Более 20% членов Генеральной Ассамблеи отказались принять чисто символическую меру, предложенную администрацией Байдена. С самого начала возглавляемая США глобальная коалиция против России выглядела хрупкой и лишенной энтузиазма. И чем больше времени проходило, тем явственнее становилось, что это действительно так.

Особо не видят выгоды для себя африканские страны в поддержке политики Запада. Хотя Вашингтон настаивает на том, что отражение российского наступления против Украины необходимо для сохранения «либерального международного порядка, основанного на правилах», власти и население Африки видят ситуацию по-другому. Для них спецоперация больше похожа на обычную борьбу за влияние между Россией и государством — клиентом Запада.

«Многие в Африке и на остальной части Глобального Юга не считают — и никогда не считали — либеральный международный порядок особенно либеральным или интернациональным. Не считают они его и особенно упорядоченным, учитывая, в какой степени эти страны превратились в сферы влияния и арены для геостратегического соперничества», — подчеркнул один африканский аналитик.

К нейтралитету Африку также подталкивают более ощутимые экономические интересы. В анализе New York Times от 3 июня был сделан лаконичный вывод: «Состоявшаяся в пятницу [3 июня] встреча между главой Африканского союза и президентом России Владимиром Путиным высветила острые потребности, которые каждый надеется удовлетворить, взаимодействуя друг с другом: Африке нужно продовольствие, а Кремлю — союзники». Действительно, глава Африканского союза президент Сенегала Маки Салл открыто призвал к отмене санкций в отношении России.

Александр Погожев ИА REGNUM Мешки с сырьем. Мука пшеничная

Экономическую войну против России отказалась вести даже часть стран Латинской Америки. Что больше всего беспокоит США в вопросах антироссийской стратегии, так это то, что несогласие продолжают выражать и Бразилия, и Мексика — два самых важных политических и экономических игрока в регионе. Действительно, из-за Украины в отношениях США с этими странами возросла напряженность. В частности, президент Мексики даже отказался присутствовать на разрекламированном администрацией Байдена саммите Америк, который пройдет в июне. Отказ приезжать на мероприятие стал примером показного пренебрежения.

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Ничего хорошего для США особенно не предвещает и то, что от противостояния Запада с Россией остались в стороне и Китай, и Индия. Безусловно, китайское руководство также не поддержало «призывы Москвы» к большей солидарности и ощутимой поддержке. Напротив, лидеры КНР стремились придерживаться в целом нейтрального курса с небольшим уклоном в сторону позиции России. Но самое главное, и Пекин, и Нью-Дели остались тверды в своем нежелании вводить экономические санкции против России.

Нельзя сказать, что администрация Байдена отреагировала на попытку какой-либо страны сохранить нейтральную позицию правильным образом. Вашингтон не скрыл своего раздражения даже в адрес крупных держав, таких как Китай и Индия. Официальные лица США оказывают все более настойчивое давление на власти обеих стран, чтобы те приняли стратегию санкций Запада. Некоторые заявления Вашингтона были равносильны прямым угрозам. Администрация неоднократно предупреждала Индию о «последствиях» отказа от введения санкций против России. Не такой уж тонкий намек заключался в том, что Индия сама может стать мишенью для санкций со стороны США и их союзников, если Нью-Дели откажется сотрудничать.

Несмотря на гораздо более обширные двусторонние экономические связи с КНР, Вашингтон даже пригрозил Пекину санкциями, если тот поддержит действия Москвы на Украине. Более того, «поддержка» все чаще становилась подразумевающимся синонимом «неспособности противостоять». Пекин ответил не такое давление не пассивно. Напротив, власти КНР предупредили, что введут ответные санкции против США и их союзников.

kremlin.ru Переговоры Владимира Путина с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Агрессивное поведение Вашингтона не очень хорошо работает на международном уровне. Например, угрозы администрации Байдена ввести санкции против Китая из-за отношений Пекина с Москвой немедленно напугали Таиланд, Индонезию и другие более мелкие державы в Восточной Азии. Однако это не означало, что они капитулировали перед требованиями Вашингтона. Напротив, резкий подход США, похоже, укрепил решимость этих стран сохранять нейтралитет в отношении российско-украинского конфликта. ЮАР и другие страны Глобального Юга также громко жаловались на жесткое давление США и отказывались изменить свою позицию.

Администрация Байдена явно переоценила степень международного возмущения спецоперацией России на Украине. Если учесть те многочисленные акты агрессии, которые Запад осуществлял против суверенных стран, включая Сербию, Ирак и Ливию, неудивительно, что другие правительства могут рассматривать позицию Запада в отношении поведения Москвы как воплощение корыстного лицемерия. Американское руководство также переоценило масштабы рычагов воздействия США на страны, не входящие в геополитическую орбиту Вашингтона, для участия в карательной политике в отношении России. Такое развитие событий должно быть отрезвляющим опытом, но администрация и члены внешнеполитического блока США не проявляют никаких признаков того, что вынесли какие-то ценные уроки из происходящего. Напротив, США по-прежнему не хотят отказываться от своего высокомерия и преувеличенного чувство мощи.