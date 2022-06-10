Председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, выступая перед жителями небольшого городка Сохачев, создал очередную геополитическую интригу. Он традиционно затронул тему России, пообещав сделать все, чтобы «война на Украине» не закончилась «поражением Киева». Потому что «если мы и не первые после Украины в плане российских завоеваний, то уж точно следующие после Прибалтики». Такие заявления удивления давно не вызывают, но дальше последовало нечто неожиданное. Качиньский объяснил необходимость наращивания польской армии тем, что, во-первых, Польша может рассчитывать на НАТО только в том случае, если будем «сами сильными в военном отношении». А во-вторых, тем, что вслед за объявленным Варшавой усилением польской армии «немцы тут же объявили, что сделают то же самое». И главное: «Хотят ли немцы вооружаться против России или против нас, я не знаю, но в любом случае они будут вооружаться».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Теоретические допущения о том, что анонсированный канцлером Германии Олафом Шольцем после начала спецоперации России на Украине курс на модернизацию бундесвера может угрожать Польше, делались и раньше. Комментируя по горячим следам заявления канцлера, бывший депутат Сейма Польши Марек Якубяк в интервью журналу Do Rzeczy подчеркивал: «Мы должны исходить из того, что враг может прийти с любой стороны, не только с востока. Мы не можем повторить ошибку 1930-х годов, когда доктрины предполагали, что враг может наступать лишь с одной стороны. Несмотря на членство в НАТО и Европейском союзе, мы должны учитывать все варианты и обратиться к нашим учителям истории». Но его слова выглядели простым экспертным мнением. То, что сейчас в подобных выражениях стал рассуждать глава правящей партии — это серьезно. Тезис Качиньского стали развивать. «Когда я слышу, что Германия начинает вооружаться, мне становится не по себе», — отреагировал депутат Сейма от PiS Марек Суский. А депутат Европарламента от входящей в правящую коалицию партии «Солидарная Польша» Патрик Яки добавил, что Берлин и Париж настроены на создание «европейской армии», чтобы из Европы «изгнать англосаксов», причем «немецкие журналисты уже говорят о том, что было бы хорошо создать такую ​​армию, и не указывают своей целью помощь Украине, а, например, наведение порядка в Польше».

US Army Europe Images Солдаты Бундесвер

Оппозиционные польские издания и политики увидели в заявлениях правящей коалиции лишь элемент предвыборной борьбы. «Когда на политических митингах отсутствует энтузиазм, необходимо напугать аудиторию, чтобы она, беспокоясь о своем будущем, укрылась под защитным крылом партии, — пишет газета Rzeczpospolita. — Однако трудно напугать реальностью, потому что правит именно «Право и Справедливость», поэтому она несет за это ответственность. Остается обычное: оппозиция, Европейский союз и особенно Германия». В свою очередь телеканал TVN24 напоминает, что Качиньский и его однопартийцы неоднократно в прошлом говорили о репарациях за Вторую мировую войну и использовали антинемецкую риторику, однако эти «решительные заявления» продолжения никогда не получали — «никаких официальных претензий к Германии не было». С одной стороны, действительно, PiS все последние годы использует Берлин как «мальчика для битья» во внутренней политике, равно как Качиньский последователен в своей «антинемецкой риторике». С другой стороны, не представляется возможным оценивать его заявления лишь как носящие предвыборный или пропагандистский характер. Для того, чтобы оправдывать милитаризацию Польши, правящей партии было бы достаточно «российской угрозы». Так о чем предупреждает Качиньский?

Судя по всему, он не верит в перспективы сохранения Евросоюза в нынешнем виде, допуская его развал и создание новой блоковой системы. Кстати, Варшава тут не одинока, с аналогичными идеями носится Лондон, предлагая создать блок из Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, возможно, Турции. Многие аналитики усматривают в этом стремление Великобритании подорвать позиции ЕС, что, видимо, воздействует и на польские умы. Помимо того, Качиньский, как можно судить, не особо уверен в дееспособности НАТО, считая, что пребывание в нем Польши и Германии не дает железных гарантий невмешательства Берлина в дела Варшавы. Очевидно, что председатель «Права и Справедливости» также испытывает скепсис по отношению к США, хотя те и разместили несколько лет назад свой воинский контингент в Польше. Американцы, конечно, ведут какую-то свою игру в регионе Центральной и Восточной Европы, но в Варшаве могут предполагать, что в итоге с ней поступят, как с Украиной — оружием накачают и не более того. Поэтому Польша должна стать максимально «зубастой», имея возможность проецировать военную силу как на западном, так и восточном направлении.

nato.int ВС Польши в составе НАТО

В этом контексте Качиньский может опасаться, что реализация сценария отсечения Прибалтики окажется не просто «российским», а «российско-немецким проектом», что реанимирует проблему бывшей Восточной Пруссии, то есть восточных земель Польши. Вслед за чем актуализируется и вопрос западных польских территорий. Что если Москва откажется от своей подписи под договором «Два плюс четыре» 1990 года, в котором Германия гарантировала нерушимость существующих границ? На первый взгляд, учитывая нынешние немецко-российские отношения, новый «прусско-русский альянс» невозможен. Но Варшава может предполагать существование проектов выстраивании континентальной оси (Германия — Россия — Китай) или континентально-островной (Германия — Россия — Япония), каждый из которых обязывает его участников решить «польский вопрос». Так что Качиньский смотрит в будущее.

В июне сего года ему исполняется 73 года, возможно, его партия сможет в следующем году в третий раз одержать победу на парламентских выборах. Это даст Качиньскому не более пяти лет, чтобы подготовить Польшу к будущим турбулентным испытаниям. И видит он ее геополитическое положение в перспективе «войны на два фронта». Однако так воевать и одерживать победы до сих пор в Европе не удавалось никому. Даже немцам.