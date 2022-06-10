Огромные потери украинской армии в личном составе и раньше были секретом Полишинеля. Но если на протяжении длительного времени Киеву удавалось скрывать горькую правду от собственного народа, то сейчас продолжать врать не имеет смысла — слишком очевидны стали масштабы бедствия в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). О том, что украинская армия истощена не только в плане техники, но и людских ресурсов, всё чаще пишут западные СМИ. Не остались в стороне от дискуссии и популярные телеграм-каналы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Внимание как российского, так и украинского сегмента Telegram привлекло заявление бывшего заместителя главы Европейского командования США генерал-лейтенанта Стивена Твитти. По его оценке, потери ВСУ могут составлять до 200 тысяч солдат.

«200 тысяч бойцов каким-то загадочным образом исчезли из ВСУ, и никто не скажет, где они сегодня. Огромное число солдат ВСУ просто выпали из поля зрения американских кураторов. Либо имела место дезинформация о мобилизации, либо они разгромлены», — цитирует слова Твитти телеграм-канал «СИГНАЛ».

Популярные ТГ-каналы, которые ведут военные эксперты, сошлись во мнении, что слова отставного американского генерала вполне отражают реальное положение дел. Однако следует понимать, что под «потерями» Твитти, вероятно, подразумевает не только погибших, но и другие категории украинских боевиков, выбывших с поля боя.

«Думаю, не очень сложно понять, что Твитти в своих словах основывается не на умозрительных оценках, а на оперативной информации западной стороны о состоянии дел в ВСУ. Уверен, что это вполне реалистичные цифры. Откуда они взялись?» — написал телеграм-канал «Полковник Ходарёнок».

По его словам, общие потери Украины в виде погибших, раненых и пленных вполне могут превышать 100 тыс. военнослужащих. Однако тут встает вопрос, куда «пропала» другая половина из приведенной американским генералом цифры.

«В украинской армии со всей очевидностью есть факты массового дезертирства. Дезертирство начинается на этапе уклонения от мобилизации, продолжается на этапах формирования и слаживания подразделений и их маршей к месту боевых действий. Также украинские вояки бегут, собственно, с передовой. Хочу оговориться, что здесь я не вижу ничего постыдного. Наоборот, если у граждан есть возможность сбежать от этой повинности, то пусть пользуются. Тем самым им удастся сохранить свою жизнь и, что не менее важно, не принять участие в военных преступлениях киевского режима», — отметил автор поста.

К дезертирам «Полковник Ходарёнок» призвал добавить ещё и «мертвые души», на которых украинское военное командование списывало расходы на продовольствие, амуницию и даже поставки западной помощи. Совокупность боевых потерь, дезертирства и коррупции даёт 200 тысяч потерь ВСУ, о которых говорит Твитти.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

В свою очередь популярные аналитические сообщества дают другие расклады. По оценке телеграм-канала «Политджойстик», число «двухсотых» среди личного состава украинской армии уже перевалило за 60 тысяч, причем в Киеве знают о масштабах потерь, но всеми силами пытаются скрыть правду от собственного населения и западных кураторов.

«Подтвержденные потери убитых солдат ВСУ — 50 127 человек (на 06.06.2022). С пропавшими без вести — 61 451. С прогнозом по отсутствию данных из-за прерванной связи обмена данными еще плюсом тысяч 5–7. Это для американцев, которые всем говорят, что не знают количества погибших солдат Украины. Знают. Попросили дать цифры на канале. Проверяйте в Киеве», — опубликовал информацию относительно потерь украинской стороны автор поста.

Эта тема активно обсуждается и в украинском сегменте Telegram. Конкретных цифр там стараются избегать, но признают, что реальные потери ВСУ в личном составе на порядки выше тех цифр, что пытались декларировать официальные лица. Примечательно, что эту же мысль, пока ещё осторожно, начинают высказывать и высокопоставленные представители украинской власти.

«Владимир Зеленский признал, что Украина уступает России в плане военной техники и из-за этого не может наступать, сообщает Financial Times. Также украинский президент заявил, что войска Украины терпят больше потерь, чем российские», — сообщил телеграм-канал «Повернутые на Z войне».

Объяснение того, что Украина теряет в разы больше солдат, чем Россия, можно найти на страницах все тех же западных СМИ. По их оценке, Вооруженные силы РФ в десятки раз превосходят украинскую армию в огневой мощи и безраздельно доминируют в воздухе, за счёт чего и наносят несоизмеримо больший урон противнику.

«Британская Independent со ссылкой на отчет разведки приводит большую аналитику по соотношению российских и украинских сил. Украинские войска уступают российским по артиллерии в 20 раз, по боеприпасам — в 40 раз, по дальнобойности — в 12 раз. У украинской стороны почти полностью закончились запасы ракет для РСЗО «Смерч» и «Ураган». У Украины остались РСЗО «Град» и гаубицы, которые бьют максимум на 20–30 км. Противотанковые «Джавелины» и NLAW были очень полезны в первой фазе войны, полезны они и сейчас, но ими не ударишь по дальнобойной артиллерии противника. Россияне могут бить по скоплениям украинских войск ракетами с расстояния во многие десятки и даже сотни километров. Наблюдается ситуация «абсолютного неравенства на поле боя, не говоря уже о полном господстве самолетов противника в воздухе», — даёт выдержки из британского СМИ телеграм-канал «СИГНАЛ».

Ещё одним важным аспектом, который активно обсуждается как в российском, так и украинском сегменте Telegram, является отношение Киева к собственным военнослужащим. Согласно данным из множества источников, украинская сторона отказывается забирать с поля боля тела своих погибших солдат и офицеров, даже когда с таким предложением выступают российские военные. Авторы популярных телеграм-каналов объясняют такой подход тем, что отсутствие трупов позволяет Киеву записать погибших в графу «без вести пропавшие». С одной стороны, это снижает статистику потерь, а с другой — даёт возможность не платить компенсации семьям погибших украинских солдат, поскольку официально они не признаны павшими в бою.