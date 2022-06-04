Украина вполне может повторить судьбу Югославии и быть разорванной на несколько частей. Причем главным триггером подобного развития событий может стать Польша. Такое мнение высказали популярные телеграм-каналы, наблюдающие за экспансией Варшавы на территории своего восточного соседа.

Иван Шилов ИА REGNUM Раздел Украины

Об огромных территориальных аппетитах Польши в российском сегменте Telegram пишут уже давно. Причем подобного рода гипотезы находят всё больше подтверждений со стороны официальной Варшавы. Одним из последних таких примеров стала передача Украиной данных о своих налогоплательщиках польской стороне, о чем сообщил руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Как заявил директор СВР Сергей Нарышкин, по поступающей информации, грезы польских властей о возвращении «Восточных кресов» воплощаются в конкретные действия. Варшава усиленно подталкивает режим Зеленского к передаче ей де-факто контроля над важнейшими государственными функциями и учреждениями», — сообщил телеграм-канал «Пул №3».

Автор поста отмечает, что с согласия Киева польская сторона в настоящий момент размещает у себя резервный центр обработки данных Государственной налоговой службы Украины. До Киева было доведено, что это якобы позволит повысить эффективность деятельности указанного ведомства.

«Основные задачи по монтажу оборудования ГНСУ на территории Польши взяла на себя аффилированная с местными спецслужбами технологическая компания SILTEC. Методическое сопровождение и поддержку осуществляемой операции оказывают представители американских цифровых гигантов — DELL, IBM и CISCO», — высказался ТГ-канал.

Таким образом Киев открывает польско-американскому тандему доступ к сведениям государственной важности, отмечает телеграм-канал «Прогнозы. Крашенинникова».

«В бизнесе такую «сделку» можно было бы отнести к категории слияний и поглощений. Но государство — не частная корпорация, и в данном случае мы видим, что киевская хунта уже согласилась с аннексией Украины Польшей и добровольно сдаёт ей государственный суверенитет», — сообщил ТГ-канал.

president.gov.ua Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский

Причем продажа украинского суверенитета, которая в скором времени может обернуться отторжением части территорий, обходится польской стороне очень дешево. Сделка эта работает по формуле: земля в обмен на старое советское вооружение и обещания политической помощи.

«Анджей Дуда: «Мы отправили Киеву более 240 танков, почти 100 единиц бронетехники и вооружений. Мы отправили оружие в общей сумме на 2 млрд долларов». Учитывая, что польская национальная традиция предполагает отработку каждого злотого, выданного сателлитам (а сателлиты у поляков появляются в лучшем случае всего раз в столетие и очень ненадолго), можно не сомневаться, что поляки постараются отбить эти 2 миллиарда как можно быстрее. Вот только не деньгами, а остатками украинского суверенитета», — отметил телеграм-канал «Сводки ополчения Новороссии».

При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже особо не скрывает, что украинская ситуация ему очень интересна прежде всего с точки зрения обогащения. Польша надеется получить «экономический импульс», став главным хабом для военных поставок на Украину, а также для реэкспорта украинского зерна и электроэнергии, отмечает телеграм-канал «Выпускайте Z Кракена».

«Также в лучших традициях Плана Маршалла Моравецкий надеется выбить своим строителям приоритетное право восстанавливать остатки Украины после подписания мира. Но не торопитесь думать, что Польша передумала возвращать свои «Восточные кресы»: во Львове (до 1939-го украинцы никакого отношения к городу не имели) уже решено давать полякам ипотеку под 0%. Обставляют всё так, чтобы аншлюс западных областей был назревшим и вынужденным», — подытожил ТГ-канал.