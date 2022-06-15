Пользователи соцсетей в Италии обсуждают приговор трём наёмникам в ДНР. Подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим ранее были осуждены Верховным судом республики к высшей мере наказания.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Окоп»

В подаче итальянских СМИ новость выглядит следующим образом — непризнанная «пророссийская» республика приговорила к смерти иностранцев, взятых в плен «во время службы в киевской армии», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

TGcom24 при этом цитирует пресс-секретаря премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который назвал наёмников военнопленными, на которых распространяется Женевская конвенция. Родственники британцев также считают, что приговор является нарушением международной конвенции.

Впрочем, простые итальянцы, в отличие от журналистов, замечают, что наёмники, добровольно воюющие за деньги, не являются комбатантами. Соответственно, они не являются военнопленными, а их статус находится на уровне террористов.

«Для наёмников нет международного договора, который бы их защищал, их обычно не берут в плен, а казнят на месте. Эти парни убивают за деньги», — прокомментировал Винченцо Б.

«Нельзя ссылаться на Женевскую конвенцию, когда дело идёт о наёмниках, потому что они наравне с террористами», — согласился Миро А.

«Статья 47(1). Наемник не имеет права на статус комбатанта или военнопленного», — цитирует Робин К. статью дополнительно протокола к Женевской конвенции.

«Я не сторонник Украины, однако считаю, что смертный приговор выносить неправильно. Кровь рождает кровь», — заявила Генриетта В.

«Риски профессии», — заметил Паскуале П.

«Они могли бы поменять его на Джулиана Ассанжа», — предложил Анджело А.

«Пожизненного срока было бы достаточно. По поводу Ассанжа будет трудно договориться, но это было бы хорошо», — считает Валерия К.

Цитата из видео «Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным» Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным

«Предлагаю обмен. Отдайте русским одного рыжего британца вместо этих трёх наёмников», — вставил Фаусто Р.

«Смертная казнь положила бы конец их бедам, лучше отправьте их на всю жизнь в Сибирь, в ГУЛАГ», — пишет Маурицио В.

Впрочем, большинство пользователей всё же считают, что решение суда правильное, а наёмники знали, на что шли.

«Что делали два наемника из Великобритании на Украине? Хватит выдавать этих людей в качестве жертв», — призвал СМИ Алессандро С.

«Правильно. Наёмники должны знать, что их ждёт», — поддержал решение суда Христо С.

«Правильное решение. Они — наёмники! Они убивают ради денег», — добавил Джузеппе Г.

«Наёмник воюет за тех, кто ему платит, у него нет этики», — считает Джузеппе С.

«Это был их свободный выбор, они зарабатывали деньги. Люди, которые добровольно едут убивать других людей, точно не хорошие люди. Двумя меньше», — заключил Карло М.

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