Решение украинского президента Владимира Зеленского подписать указ, вводящий в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций в отношении российского лидера Владимира Путина, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 10 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Тужится

«Детский сад, ей-богу», — отметил Евгений О.

Многие пользователи с изрядной долей юмора встретили эту новость. Граждане считают абсурдными такие санкции, учитывая ситуацию, в которой оказалась Украина.

«А следующий у него под санкции кто попадёт? Дед Мороз и Снегурочка?» — задаётся вопросом Светлана П.

Некоторые комментаторы отмечают, что Зеленскому осталось недолго править, поэтому его персональные санкции — лишь кратковременные ограничения.

«Вот ведь идиот! Тебе жить осталось без году неделя, а ты какие-то санкции выдумываешь! Причем вводишь эти санкции от имени страны, которая уже фактически не существует благодаря тебе!» — обращается Павел Д.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Нарик! Ты ещё смеешь что-то там вводить? Думаю, кроме белой дорожки, ты на большее не способен. Что твои санкции? Кто их соблюдать будет?» — вопрошает Ольга Р.

Часть людей полагает, что российское руководство, которое в санкционном списке Киева находится уже практически поголовно, если и оценило указ президента Украины, то только в качестве глупой шутки.

«Путин, Шойгу и прочие сейчас льют горькие слёзы сквозь громкий хохот», — считает София Х.

«Это что получается, отныне Путину и Шойгу нельзя въезжать на территорию Украины? А если они уже туда заехали, причём на танке?» — интересуется Евгений Ф.

Kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Шойгу

«Тут Зеленский допустил серьёзную ошибку — он запретил Путину въезд в Украину, но оставил свободным въезд на Украину», — шутит Марат О.

Ряд пользователей предположил, что указ Зеленского призван отвести внимание украинского населения от катастрофических неудач Вооруженных сил Украины.

«Пока Зеленский играется в президента Украины, в Донецкой Народной Республике наёмников приговорили к смертной казни! Кто-то в детство впал, а кто-то серьёзными делами озабочен», — подметила Татьяна Ш.

«А не кажется ли вам, что Зеленский специально подписал этот дебильный указ в день оглашения приговора нацистским наёмникам в ДНР? Ну сами подумайте: смысла в этих санкциях нет, Украина находится в состоянии войны с Россией, а вот перебить информационную повестку, чтобы не расстраивать украинское население, одурманенное пропагандой, — это самое то!» — предполагает Анатолий К.

Нашлись и те, кто отмечают, что никакие указы Зеленского не будут иметь веса, когда вся Украина будет освобождена из нацистского плена.

«Зеленский из последних сил пытается показывать остатки своей значимости. Но чтобы он ни делал, Россия всё равно денацифицирует и демилитаризирует Украину. Всё уже предрешено, а все эти бессмысленные телодвижения только от страха», — пишет Денис С.

Напомним, 9 июня на сайте президента Украины появилась информация, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций в отношении президента России Владимира Путина.