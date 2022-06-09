Новость о том, что олимпийские гимнастки собрались подать новые иски, на этот раз против ФБР, вызвала бурную реакцию американских интернет-пользователей. Спортсменки пожаловались на неэффективное расследование в отношении бывшего врача олимпийской сборной по гимнастике Ларри Нассара, который обвиняется в сексуальных домогательствах.

Артемизия Джентилески. Сусанна и старцы (фрагмент). 1610

Wnmufm.org Доктор Ларри Нассар

В число более 90 девушек, планирующих подать иски, общая сумма которых превышает $1 млрд, входят олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Симона Байлз, Александра Райсман и Маккейла Марони. Свое решение они приняли спустя две недели после того, как министерство юстиции США подтвердило, что не собирается выдвигать уголовные обвинения против экс-агентов ФБР, которых обвинили в неэффективном расследовании дела Нассара в 2015 году.

«Как такое могло случится с самыми яркими звездами спорта, стоит задуматься, что случилось с неизвестными, за которыми наблюдали еще меньше», — пишет @sweeneysjrs.

«В 2005 году Верховный суд постановил, что правоохранительным органам нельзя предъявлять иск за их бездействие или ошибки», — напоминает @jamiejamesco.

«Верховный суд просто кинул этих гимнасток», — считает @9_tellthetruth.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правосудие

«Потому что они больше не ищут справедливости, теперь они ищут денег, всё теперь является бизнесом», — указывает @avraham66.

«Я за привлечение людей к ответственности, но люди, которые будут нести ответственность за проступки Нассара, — это американские налогоплательщики. Именно их деньгами правительство расплатится с гимнастками», — негодует @legalskolar.

«Это приводит в ярость. $1 млрд!!!!!!! Я согласен, что они могут подать в суд, я согласен, что их обидели, но это как-то многовато», — злится @tgdmn.

«То есть налогоплательщики будут платить за преступные действия бывших агентов ФБР. Как это их накажет? Это ничего не изменит», — пишет @lmp22 762.

«Продолжайте идти, не позволяйте никому остановить вас, женщины устали от неуважения. Мужчины всё еще думают, что они могут говорить и делать то, что хотят, что мы не дадим отпор, но они ошибаются!!!» — восклицает @lhsaapso1.

«Отличные новости. ФБР очень подвело этих молодых женщин. А минюст не смог привлечь к ответственности агентов, которые проигнорировали их просьбы и проявили к ним полное неуважение», — осуждает @arcticmother.

«ФБР не работает на народ, они работают на нынешнее правительство, которое их подкармливает», — уверен @Harveywayne_.

Напомним, что в апреле 13 неназванных жертв Нассара подали административные иски против ФБР, требуя выплатить им порядка $130 миллионов.