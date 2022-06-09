Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс осудила приговор к высшей мере наказания для британских наёмников. Об этом 9 июня она написала в своем микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

UK Government Лиз Трасс

Министр иностранных дел Британии назвала приговор Верховного суда ДНР нелегитимным, а участников карательных операций Украины — военнопленными.

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Заявление главы британского МИД обсудили в мессенджере Telegram.

«А чего раньше не суетились-то? Помнится мне, ранее этих наёмников бритты послали. А тут запахло жареным, и они внезапно за них заступаются», — написал Asahi.

«Они могут считать их кем угодно, это не освобождает от наказания», — добавила «Дева Дивная».

«Трасс не хочет осудить геноцид и убийства русских, которыми наемники на Украине занимались?» — поинтересовался Vlad.

«Не поможет! Чтобы обжаловать что-то, нужно сначала признать ДНР и ЛНР», — отметила Triss M.

«Кто-нибудь ей скажет, что говорить придется с ДНР в статусе признанного государства?» — спросил ts_o_a.

«Военнопленные, это когда Британия официально проводит военные действия», — подчеркнул Rem.

«Ей жалко их семьи, а семьи русских и украинцев, которых они убивать приехали, как на сафари, ей не жалко? Они — наёмники. Они не контрактники, не срочники. Их вообще здесь быть не должно было…» — отреагировала одни из участниц обсуждения.

«Уверен, сейчас у большого числа наёмников отпало желание идти воевать на Украину», — пишет Альберт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«В самом начале четко было сказано: наемники не попадают под закон о военнопленных», — добавила Оксана.

«Приговоренных считают не приговоренными. Что тогда она осуждает?» — с сарказмом поинтересовался Евгений.

«Военнопленными они могут считаться только при соблюдении двух условий. 1) Англия официально воюет с Россией. 2) Вышестоящий командир отдал им приказ принять участие в боевых действиях. Или Британия это признает, или они считаются террористами и статус военнопленных на них не распространяется», — пишет Ilona K.

«Поделом. Чтобы другим неповадно было кровь славян проливать. Пусть, кто ещё мозги имеет, дуют на свой остров обратно и не суются», — подытожил Provi.