Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против президента России Владимира Путина. Об этом говорится в указе, опубликованном 9 июня на сайте украинского президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шут

Указ украинского лидера также предусматривает введение санкций в отношении пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. В списке российских официальных лиц, в отношении которых вводятся санкции, находятся 35 человек, в их числе руководители правительственных ведомств и силовых структур.

Под санкции, в частности, попали вице-премьеры Александр Новак, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения обратили внимание на введение санкций против российского лидера, усмотрев в данном действии Зеленского повод для иронии.

«Теперь [Зеленскому] самому придётся ехать в Москву подписывать капитуляцию», — с сарказмом отреагировала Larisa S.

«Зеленский до сих пор думает, что он в «95 квартале» шутки шутит», — добавил Alex K.

«Каждый день просто складень указов из параллельного мира», — отметил Nikolay S.

«Какая боль! Жизнь не будет прежней, как теперь с этим жить, всей Россией рыдаем. Только у меня один вопрос, а кто это такой Зеленский?» — иронизирует Татьяна С.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Может, так Путин обратит на него внимание», — шутит Лана П.

«Рассмешил на целых полгода. Юмор — он и есть юмор», — пишет Ludmila R.

«Агония и конвульсии у клоуна», — написал Дмитрий К.

«И смех и грех. Он бы еще санкции на российскую армию наложил и потом предъявлял за нарушение санкций каждому военному», — пошутила Юлия Р.

«Зеленский жжёт! А, да, и после этого он, как всегда, готов встретиться лично с Путиным, потому что других переговорщиков он не признает. Все-таки улучшил свою переговорную позицию…» — смеется Aurora.

«И это всё, что он может сделать?! Сильно! Он — гений!» — иронизирует Лара.

«Теперь всё… обязательно победят!» — с юмором добавил Denis K.

«Точно у Зеленского, как сказал Лавров, семь пятниц на неделе. Ещё вчера говорил, что нужны переговоры с Россией…» — в недоумении Александр.

«Оправдал своё шутовское призвание», — смеется Sergei O.

«Надо обратиться к российскому МИД, пусть он вышлет Зеленскому весь список граждан России, чтобы все и сразу внести в санкционный список», — с сарказмом пишет Николай Н.

«Зачем мелочиться, Зеленский? Вноси сразу всю Россию…» — также написала Светлана.

«Не смешные у него шутки. Уже давно…» — добавила Ольга.

«Не может ему простить, что Путин с ним встречаться не хочет», — прокомментировала Nata_Shulya.

«Переговоры провалил», — отреагировал Goodwin.

«Умеет же парень логически мыслить, вот и санкции ввёл, а то как же, — все вводят, а он, «герой», и не вводит…» — пишет Таня.

«Страшно как! Путин очень испугается», — смеется Ирина.

«Пусть введёт санкции против газа, который транзитом идёт», — с сарказмом призвал Игорь.

«Уверена, что Путину глубоко наплевать на санкции, а тем более Зеленского», — добавила «весна весенняя».

«Зеленский — он сам как санкция, но только для Украины», — написал Wład Z.

«Дураков не сеют и не пашут, они сами растут…» — подытожила Galina.