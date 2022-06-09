Жители Южной Кореи обсудили возможность проведения КНДР седьмого ядерного испытания и сохранение южнокорейскими военными боеготовности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Согласно заявлению представителя Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи: «Мы не можем предсказать сроки, но мы сохраняем боеготовность. Мы внимательно следим за соответствующими объектами в тесном сотрудничестве с США».

Южнокорейские военные считают, что Пхеньян завершил большую часть работ по подготовке к ядерному испытанию, включая восстановление туннелей на ядерном полигоне Пхунгери.

Отмечается, что испытания могут быть проведены в любое время «по решению главы КНДР Ким Чен Ына».

Некоторые эксперты предполагают, что Северная Корея может провести испытания 10 июня. Если это произойдет, то ядерное испытание будет проведено в то время, когда главы оборонных ведомств Южной Кореи, США и Японии будут участвовать в конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

В министерстве обороны Южной Кореи также выразили опасения, что КНДР может провести испытания, включая ядерные, в период с 10 по 12 июня, когда будет проходить «Диалог Шангри-Ла».

В оборонном ведомстве также отметили, что погодные условия могут «подпортить» планы северокорейского лидера, поскольку в ближайшие несколько дней в КНДР ожидаются дожди.

Власти Южной Кореи и США неоднократно заявляли, что если Пхеньян проведет ядерные испытания вопреки всему, то международное сообщество будет жестко реагировать на провокации со стороны КНДР.

В подтверждение этому десятки истребителей ВС США были переброшены на базы на Гуаме и в Японии, а вокруг Корейского полуострова были размещены атомные авианосцы и десантные корабли.

«Ввести новые санкции против КНДР! Да на подольше», — предлагает alsr***.

«Сохраняете готовность? Разве это поможет остановить испытания?» — задается вопросом gari***.

«Не понимаю, почему Ким Чен Ын не может никак отказаться от этих ракет», — недоумевает isd2***.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Не обманывайтесь, у Вас нет возможностей остановить ядерную атаку. Нам нужно то, что способно это остановить. Если на нас действительно нападут, то я сильно сомневаюсь, что США прикроет нас своим ядерным зонтиком. Сколько времени на это потребуется? Чтобы выжить, мы должны иметь реальное оружие», — считает 7mk4***.

«Между прочим Трамп не выступал против того, чтобы у Сеула было ядерное оружие. А поскольку Южная Корея подвергается ядерным угрозам, оправданий по типу «выжить» должно быть достаточно. Вы должны убедить США. Если же не получится это сделать, то придется готовиться к санкциям и закупаться ядерным оружием», — пишет dudt***.

«Вы же знаете, что не сможете это остановить. Денуклеаризация не двигается с места, поэтому нам необходимо заняться разработкой собственного ядерного оружия», — считает sans***.

«Если КНДР испытает ракету, что мы будем делать? Что будут делать американские военные, находящиеся в Южной Корее? Вторгнутся ли они в воздушное пространство КНДР или нет?» — вопрошает kjcn***.

«Давайте просто нанесем упреждающий удар, чтобы нейтрализовать военные объекты КНДР и перейти к объединению. Если Южная Корея нанесет удар, то северокорейский режим исчезнет с лица земли в течение пяти часов», — предлагает mjk7***.

«Включите им громкоговорители и разверните дополнительные системы ПРО THAAD после испытаний», — советует mad3***.

«Ядерному оружию можно противостоять только ядерным оружием», — пишет 7mk4***.

«Если думать о безопасности людей и будущем страны, то даже детсадовцы скажут, что не нужно идти на такой шаг. Кому нравится война? Только Япония и США развлекаются от такого, а мы, дураки, просто умираем», — сообщает 13mn***.

«КНДР — сверхъядерное государство, с которым даже США не могут правиться», — отмечает luna***.

«Десятки истребителей ВС США недавно были переброшены на базу на Гуаме и в Японии. Как вы собираетесь реагировать на ракетные пуски?» — недоумевает free***.

«После ядерного испытания не выражайте сожаления или осуждения, просто нанесите удар первыми. Предотвратите ядерное испытание с помощью превентивного удара», — предлагает kims***.