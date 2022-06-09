Авторы исследования института «Центр развития» НИУ ВШЭ, результаты которого публикует портал «Банки ру» со ссылкой на Ведомости, рассчитали сводный индекс региональной экономической активности. По итогам апреля данный показатель продемонстрировал рост в 27 регионах России и спад во всех остальных. Индекс высчитывался, как среднее арифметическое из региональных индексов экономической активности. По каждому региону показатель вычислялся исходя из динамики в пяти секторах экономики: промышленность, строительство, розничная и оптовая торговля, платные услуги. Если в перечисленных отраслях, указывает издание, в сопоставимых ценах наблюдался рост относительно аналогичного месяца предыдущего года, то индексу экономической активности данного субъекта присваивалось значение 100%, если ни в одной — ноль, если в какой-то одной — 20% и так далее. Так, сводный индекс региональной экономической активности по России составил 43,4%, опустившись ниже «порогового», по оценке ВШЭ, уровня в 50%, что, по мнению аналитиков, свидетельствует о начале рецессии в российской экономике в ее региональном измерении. Минимальные значения (21,2%) сводного индекса РЭА, напомнили эксперты Института, были зафиксированы два года назад — в мае 2020 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Согласно расчетов авторов исследования, количество регионов, где экономическая активность выросла по крайней мере в четырех из пяти секторов, снизилось в апреле относительно марта с 33 до 9. Стало больше регионов, где экономическая активность снизилась в четырех секторах: если в марте таких субъектов было 3, то в апреле их число достигло 18. Заметнее всего снижение экономической активности в среднем по секторам произошло в Уральском (25%) и Центральном (32,2%) округах. Сильнее всего экономическая активность в среднем по регионам снизилась в розничной и оптовой торговле — 14,6% и 35,4% соответственно. Рост по сравнению с прошлым годом сохранился только в Дальневосточном (54,5%) и Северо-Кавказском (77,1%) округах. Рост во всех пяти секторах наблюдался в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне и Амурской области, а снижение — в Ивановской, Калужской, Тверской областях и Хабаровском крае.

Тем временем в последнем — июньском — бюллетене Департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды: макроэкономика и рынки» отмечается, что в целом в последние три месяца (марте–мае) в российской экономике произошло умеренное снижение экономической активности. Причем, как говорится в документе, оперативные индикаторы указывают на замедление начавшегося в марте снижения экономической активности, последовавшего за значительным изменением внешних условий, введением торговых и финансовых ограничений.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава Минфина Антон Силуанов

Так, индексы PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг в апреле значительно выросли после мартовского снижения, но остались ниже уровня 50 пунктов, который разделяет рост и падение. При этом глубина падения индексов гораздо меньше, чем в острую фазу пандемии в 2020 году. Более того, если в апреле годовой рост потребления электроэнергии замедлился, то в мае стал ускоряться, что в целом совпадает с динамикой добычи нефти, которая стала восстанавливаться в начале мая после апрельского снижения. Значительно меньше, чем импорт, снизилась производственная активность. То есть сокращение внешних поставок существенно сказалось только на некоторых отраслях. При этом поддерживать объемы производства компаниям позволяют накопленные ранее запасы сырья и комплектующих. Всё это, резюмируют аналитики Центробанка, указывает на то, что глубина снижения экономической активности во втором квартале по сравнению с мартом окажется небольшой.

Между тем дальнейшая траектория экономики во втором полугодии, подчеркивают авторы бюллетеня, будет в значительной степени зависеть от выстраивания альтернативных схем поставок из-за рубежа или импортозамещения. При этом перестройка логистических маршрутов уже началась, но цепочки поставок удлиняются и усложняются, что отразится на импортных ценах. Вместе с тем на фоне более высокого роста цен наблюдается снижение потребления в реальном выражении, основной вклад в которое вносит динамика продаж непродовольственных товаров. Это, по мнению аналитиков, связано с ограниченным предложением таких товаров, ухудшением динамики заработных плат на фоне охлаждения ситуации на рынке труда, повышенной нормой сбережений и охлаждением потребительского кредитования, а также упреждающими покупками в марте.

Отметим, что ощутимое замедление темпов снижения экономической активности аналитики Банка России связывают в значительной степени с финансовой стабилизацией и использованием ранее созданных материальных и финансовых запасов, при этом напоминая, что структурная трансформация экономики еще не произошла и в течение ближайших кварталов деловую активность будет сдерживать ограничение со стороны предложения товаров. Признаками же трансформации будут — существенное восстановление объемов импорта с переориентацией на альтернативных поставщиков (в краткосрочной перспективе) и резкое увеличение инвестиций и производства на уровне отдельных компаний и отраслей (в более отдаленной перспективе).

«Однако, между текущим моментом и активной структурной трансформацией вероятен временной разрыв, в течение которого снижение производства и предложения товаров может усилиться», — подчеркивается в бюллетене Департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

Напомним, ранее издание «Коммерсантъ» сообщало, что глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин прогнозировал спад экономики страны на 8–10%, отмечая при этом, что способов полностью избежать этого спада нет. Позднее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что действия, предпринятые российскими властями для поддержания экономики, позволяют ожидать, что ее спад в 2022 году будет ниже, чем планировалось. В интервью китайскому телеканалу CGTN глава Минфина сказал, что пока прогнозируется «чуть меньше 8% падения экономики» в текущем году. Курс рубля, как отмечал Силуанов, стабилизировался. При этом предсказуемость курса рубля, по словам министра, для России важнее, чем его курс.