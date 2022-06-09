Участие Европейского союза в событиях на Украине настолько быстро опустошает казну Евросоюза, что Брюсселю придется досрочно пересмотреть свой семилетний бюджет. Об этом 8 июня сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на заявление еврокомиссара Йоханнеса Хана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выхлоп

По словам политика, Европейский союз крайне быстро расходует резервы на покрытие расходов официального Киева, и это «вызывает обеспокоенность». С конца февраля 2022 года, по официальным данным, Евросоюз выделил на поддержку украинской экономики и государственного аппарата более четырех миллиардов евро.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«А если их еще в ЕС возьмут, то вообще сказка будет», — с сарказмом написал Артём.

«Ну не придурки они?! Зачем свой народ обрекать на нищету из-за Украины? Украинцы показывают свою «благодарность» по всей Европе, им всё мало. Очнитесь в ЕС! Это ещё цветочки! У [жителей ЕС] есть выбор, НЕ МОЛЧАТЬ или платить налоги и кормить тунеядцев», — добавила Елена М.

«Украина — удавка на шее ЕС. Продолжайте в том же духе», — пишет Наталья.

«Ждать увеличения налогов в Европе? Где-то деньги брать надо в бюджет. Люди и так стонут уже», — отметил один из участников обсуждения.

JIP Европейский центральный банк

«А украинцам всё мало! Нужно больше золота. Так и ЕС скоро придет конец», — отреагировала Екатерина.

«Защита Америки для ЕС дорого обходится…» — отметил Strannik.

«Защита Америки? От кого защита? От самих себя? Тогда это диагноз! Нужно обратиться к специалисту. Путин поможет, только пусть попросят хорошенько!» — ответила ему (Strannik) Елена М.

«Посадили себе на шею приемного детину, решили поиграть в заботливых родителей. Теперь выкармливание кукушонка, и не жалуетесь на его прожорливость», — комментирует новость Роман.

«Живя в Европе и видя, как стремительно тут растут цены на еду, я сомневаюсь, что Европарламент ещё долго сможет играть в эти голодные игры. В Риме уже даже на манифестации выходят», — пишет Pandorra.

«А где все эти деньги, стесняюсь спросить?» — недоумевает Peace.

«А аппетит у украинцев ещё вырастет к зиме, вам и на газ тогда не хватит», — с сарказмом подытожила Ольга.