Заявление заместителя министра окружающей среды Литвы Данаса Аугутиса о том, что республика испытывает дефицит древесины, вызванный остановкой импорта из России и Белоруссии из-за санкций, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 9 июня в социальной сети «ВКонтакте».

(сс) Paweł Czerwinski Бревна

«Рубите свои леса на древесину! А то хвастались на весь мир, что после распада СССР у вас все леса восстановились и у вас типа туристический рай образовался. Оказывается, это всё было за счёт России», — отметил Артур Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что у Литвы не остаётся иного выбора, кроме как приступить к вырубке своих собственных лесных массивов.

«Теперь рубите и губите свои собственные леса! Хватит наши леса подчистую пилить», — указывает Николай В.

Некоторые комментаторы удивляются тому, что литовские власти с каждым разом неожиданно обнаруживают себя в луже из-за собственноручно ведённых санкций в отношении Российской Федерации.

«Да ладно! Неужели Россия всё это время древесину поставляла? А вы когда свои санкции вводили, об этом не знали? Ну хоть торф-то свой в Литве остался или кизяк? Чем топить зимой собираетесь? Газа-то у вас российского уже нет», — подметила Надежда С.

«Только сейчас узнали, что древесины не хватает? Ну надо же! И как же такие ещё чиновники продолжают оставаться на своих местах», — пишет Валенсия М.

(сс) Евгений Фельдман Вагон с лесом

Часть людей полагает, что у Литвы ещё есть время как-то подготовиться к встрече с зимой. Граждане советуют жителям республики запасаться всем, что горит и позволит им пережить холодный период.

«Торопитесь в Беловежскую пущу за кизяками! Торопитесь, иначе могут разобрать», — советует Павел Р.

«Ну за это лето они ещё посносят памятники советским воинам, поработают во благо укрофашисткого режима, а потом-то придёт зима! Я надеюсь, что это будет очень холодная зима», — пишет Шумер Л.

Ряд пользователей указывает на то, что им совершенно наплевать на судьбу Литвы, которая замаралась в нацистских нечистотах по самые уши.

«Эта страна прославляет фашизм, сносит памятники, солдатские захоронения оскверняет, а ей всё это время Россия, оказывается, древесину продавала. Правильно сделали наши власти, что остановили этот аттракцион невиданной щедрости», — поделился своим мнением Алексей К.

«Вообще нет причин переживать за врагов России. Здоровья и успехов военнослужащим России! Вы самые лучшие и непобедимые! Берегите себя! А вот иуды пускай мёрзнут и дохнут с голоду», — написала Ирина П.

Нашлись и те, кто призвали российские власти и со своей стороны тоже водить различные ограничения в отношении недружественных стран.

«Сократить поставки Западу всего, что связано с сырьём, на 50%, включая газ, нефть и древесину с углём!» — призывает Андрей Ш.

«Продажа российского леса за рубеж должна быть закрыта, абсолютно!» — считает Владимир Т.

Напомним, 8 июня литовское национальное информационное агентство ELTA опубликовало материал, согласно которому заместитель министра окружающей среды Литвы Данас Аугутис заявил о том, что республика испытывает дефицит древесины, вызванный остановкой импорта из России и Белоруссии из-за санкций.