Официальный Киев скрывает от стран Запада, в том числе и от Соединенных Штатов Америки, данные о потерях украинской армии и иную информацию, опасаясь приостановки поставок оружия. Об этом со ссылкой на неназванных чиновников сообщает газета New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

Читайте также: В США заподозрили украинские власти в замалчивании потерь

Сообщение The New York Times обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что всё США известно о потерях, Штаты начинают «сливать» Украину.

«Да вы шлите побольше [оружия]! Они всё толкнут налево и сбегут», — с сарказмом отреагировал Ilya H.

«У них все пропали без вести», — написала Katya.

«Бред, там всё прекрасно знают. США начинают сливать украинцев…» — считает 68 804.

«Какая чушь. США прекрасно информированы, как дела обстоят у Украины. Просто начался процесс отмежевания, как с Афганистаном», — написала Мария У.

«Вот чушь-то. Всё все знают, теперь на… старичка из Вашингтона и наркомана из Киева все неудачи запишут. Запад уже свои ручонки потирал, думал, конец России. А вот выкусите, не по зубам она вам…» — отреагировала Ирина.

«А что, честного слова Зеленского уже недостаточно, а джентльмены верят на слово», — шутит Vitalik.

«Ну так пусть в российских сводках почитают. [Русские-то] не будут скрывать потери украинской стороны», — отметила Ирина Ш.

«Американская разведка и не в курсе? Что за бред! На Украине повестки раздают везде, где можно, это, наверное, неспроста?!» — поинтересовался Z O V.

«Разве карта продвижения войск не указывает на то, что дела идут плохо для Украины? Даже не надо на потери смотреть», — отметила Darya.

«Эта ложь позволяет Зеленскому вытаскивать тяжёлое вооружение из американцев и Европы», — добавила Ольга А.

Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

«Похоже, краник стали прикручивать», — смеется Александр М.

«Скрывай, не скрывай, — они ведь видят. Хотя бы по спутникам. Кто наступает, кто бежит», — пишет Ree.

«Никогда не поверю. Фашингтон имеет доступ ко всем данным Украины, фейковые они или нет», — считает Vera K.

«Блин, а то они не знают! Просто уже готовятся выставить украинцев виноватыми, что куда уходят деньги налогоплательщиков, их обманули, дед Байден ни при чём», — комментирует Ольга П.

«Украинцы уже сами подтвердили, что их сливают. США сделали такое заявление, чтобы избежать репутационных рисков в случае поражения Украины, по сути, чтобы избежать ситуации как в Афганистане. А так американцы знают всё получше самих украинцев, именно они занимаются разведкой и управлением», — отреагировала Вита.

«Чего родили, то и получили», — шутит Александр А.

«Если бы выигрывали, Байден бы первый орал, что это его заслуга, а продувают — нет, это не мы», — смеется Лариса М.

«Киев не сообщает своим американским кураторам ни о людских потерях, ни о потерях импортного вооружения (как при продаже на черном рынке, так и в боях), ни о том, что ремонтировать импортное оружие некому и негде, ни о том, что россияне гасят не по-детски западные пушки и ракеты, словно издеваясь над бывшими гегемонами, но… Американцы всё это уже начали подозревать и каяться, что связались с Украиной. Конец Украины — это конец гегемонии Америки навсегда», — написала Татьяна.

«Не будет успехов — не будет поставок. Не будет поставок — нечего будет продавать», — с сарказмом подытожил Life.