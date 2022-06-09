Киев обсуждает с Соединенными Штатами Америки возможность закупки и финансирования поставок сжиженного природного газа (СПГ) вместо трубопроводного газа, который украинская сторона закупает в Европе. Об этом в эфире телеканала Блумберг ТВ сообщил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ. Украина

«Для следующего отопительного сезона нам потребуется импортировать газ на сумму до 8 миллиардов долларов. И это конкретно то, что мы обсуждаем здесь в США — финансирование для [закупки] американского СПГ, который может заменить трубопроводный газ, который мы традиционно покупали в Европе», — сказал Витренко, добавив, что так как Украина выступает за «полное эмбарго на российский газ», то Киев считает, что «СПГ из США является лучшей альтернативой».

Заявление Юрия Витренко обсудили в мессенджере Telegram.

«Украина начала переговоры о закупке американского газа для обеспечения отопительного сезона. Да, Вам не показалось, вместо развития добычи газа на Украине, газ теперь планируют привозить из-за океана! Как говорится, на Украине президентом стал веселый тамада, и конкурсы у него забавные. Правда народ сильно грустит…» — прокомментировал новость в своем телеграм-канале украинский журналист Дмитрий Василец.

«А деньги-то на такие весёлые дела где будут брать?» — недоумевает Полина Ч.

«Главное, что «мэриканьский» (американский — О. П.)!» — с сарказмом добавил один из комментирующих.

«У Украины нет терминалов для приемки газа», — подчеркнул Юрий.

«У неё и портов теперь нет», — ответил Юрию Olg.

«В Польше есть. Так что реверс-таки будет», — ответил Юрию Юрий Ф.

«Были транзитной страной, а будем платить за транзит полякам. Доцарювались (доцарствовались — О. П.)», — отреагировал DА.

«Ладно ЕС, у тех-то ещё есть деньги. Но Украина, те ещё богатеи…» — недоумевает Геннадий.

«Давайте сразу дрова возить. Чтобы за кизяки драк меньше было», — шутит Viktor.

«Все нормально… Порошенко возил уголь из ЮАР. Правда, как оказалось, ЮАР был в Донбассе. А эти будут возить газ из США. Не удивлюсь, если это будет американский газ из Воронежа», — иронизирует Виктор.

(сс) Ken Hodge СПГ-танкер

«Интересно, как этот газ физически попадет в ГТС (газотранспортную систему — О. П.)?» — задался вопросом Алекс Ф.

«Ну чего, собственно, США и добивались, чтобы ЕС перестала потреблять дешевый газ из РФ и стала покупать дорогой сланцевый из США. И Зеленский, как верная собачонка, показал всем пример», — отреагировала Inna.

«Я не пойму, они собираются еще и зимовать?» — недоумевает Светлана.

«Когда у власти находятся кондитеры и комики, народу несладко и не смешно!» — добавил Николай.

«Это же какой перерасход мировых ресурсов — тащить газ через полмира, добытый варварским путём гидроразрыва почвы (сланцевый)», — отметил Yuriy.

«Цены на газ будут ужасающими. Особенно сейчас, когда многие потеряли работу», — написал один из участников обсуждения.

«Как говорят — тяжелый случай», — пишет L.

«Американский угодник. Проблемы народа Украины на последнем плане», — прокомментировала новость Ольга.

«А газа у Америки на всех хватит?» — поинтересовалась Anna.

«До отопительного сезона ещё дожить надо. Оптимисты», — добавила Natasha.

«Самостийнисть, (самостоятельность — О. П.) она такая», — пишет MVV.

«Какие заботливые! Или просто деньги спереть надеются? Отопительный сезон пройдёт без них, они об этом догадываются, это точно», — подытожила Галина Л.