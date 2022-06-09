Тот, кто имеет право разрабатывать законопроекты и принимать законы, получил соответствующий конституционный мандат. По существу, право на законотворчество — высшее юридическое полномочие, поважнее любого другого правового действия, любой должности в государстве и даже Фауста Гёте. Авторы текста Конституции, устанавливая закрытый, то есть строго ограниченный перечень субъектов права законодательной инициативы, исходили из наилучших теоретических побуждений. Конечно. Они выстраивали иллюзорный мир, которого в нашей стране еще не было, а списать — было с кого и с чего. Им даже в голову тогда не могло прийти, что со временем право на законотворчество станет не только возможностью, но и бременем для части его субъектов, а их инициатива — снизу — наказуемой. В форме отказа в праве на существование и реализацию. Даже стадию концептуального обсуждения может не пройти.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная Дума РФ

В предшествующей статье ИА REGNUM пересказало смоленскую идею-мечту о появлении закона об особом статусе российских городов-героев и как эта идея-мечта разбилась о быт технико-юридической процедуры. Без какого бы то ни было снисхождения. Законопроект не был поддержан в принципе. Среди контраргументов был и такой: закон требует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета, но законопроект нарушает пункт 1 статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В нем не определены источники и порядок исполнения расходных обязательств. Это очень часто встречающаяся формулировка для отказа и по сути отмазка. Кроме администрации президента Российской Федерации и аппарата правительства Российской Федерации ни одному другому обладателю права законодательной инициативы не под силу определить источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств так, чтобы Минфин не возражал. И дело тут не в политической власти, а в расчетной силе. Не под силу большинству регионов выполнить расчеты федерального уровня. И с бюджетной классификацией в состоянии разобраться только высокопрофессиональные специалисты.

Итак, в Государственную думу текущего созыва направлен 241 законопроект из субъектов Российской Федерации. Завершено рассмотрение 88 проектов федеральных законов. Завершение рассмотрения вовсе не означает, что они стали законами. Лишь шесть из них дошли до стола президента и были им подписаны. 82 законопроекта не приняты, отклонены или отозваны авторами, то есть отправлены в корзину для бумаг. Коэффициент полезного действия сосчитать несложно. Напрасный труд сотен людей. Такая ситуация повторяется из года в год. К ней привыкли настолько, что даже перестало портиться настроение. Вопрос: может быть, действительно 82 отклоненных законопроекта некачественные юридические тексты или выполнены не на актуальную для страны тему?

duma.gov.ru Государственная Дума РФ

Из Республики Башкортостан в Госдуму передано 16 проектов федеральных законов. Над восьмью из них завершена работа, и все они отклонены. Например, проект федерального закона «О внесении изменения в статью 22 Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», подготовленный в Уфе, предлагал дополнить действующий закон обязательным требованием об информировании населения близлежащих населенных пунктов, на границе с которыми размещаются подлежащие обработке площади, о запланированных работах по применению пестицидов и (или) агрохимикатов. При этом авторы, что называется, не тянули одеяло на себя: порядок оповещения, определяющий в том числе сроки и способы информирования, должен устанавливаться федеральным органом исполнительной власти в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Это нужно для того, чтобы пчеловоды, садоводы, огородники и другие (то есть практически все население) могли принять меры по предотвращению причинения вреда их имуществу и здоровью. Известен урон из-за отравления пчел пестицидами и даже массовая гибель пчелиных семей. По оценке федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр пчеловодства», к концу июля 2019 года в 25 регионах России из-за отравления пестицидами погибло около 80 тыс. пчелосемей, нанесенный пчеловодам ущерб исчисляется миллиардами рублей. В основном массовое отравление пчел имело место в районах выращивания рапса, интерес к которому в России стабильно растет на протяжении последних десяти лет. Этому прежде всего способствуют стабильный спрос и высокие цены на рапсовые семена, масло, жмых и шрот как в самой России, так и за рубежом. Из рапса делают набирающее популярность биотопливо. Рапс на сегодняшний день выращивают в 30 регионах России. Большинство из них являются также регионами с развитым пчеловодством. Для пчеловодов рапс привлекателен как первоклассный медонос, а также как источник пыльцы, богатой протеином. Для борьбы с сорняками, болезнями и вредителями рапс обрабатывают пестицидами и агрохимикатами до семи раз в сезон. По прогнозам экспертов, к 2025 году посевные площади под рапсом в России увеличатся до 5 млн га, в три раза по сравнению с 2019 годом.

Первым, кто высказался против законопроекта Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, оказался Комитет Государственной думы по аграрным вопросам. Потому что есть закон «О пчеловодстве в Российской Федерации», а там все сказано. Поэтому концепция уфимского законопроекта утратила свою актуальность. Вопрос: если это так, то, спрашивается, почему закон о пчеловодстве не действует так, чтобы не наносить ущерб стране? Или он не действует только в Башкортостане, что и вынудило региональных законотворцев добиваться нового законодательного регулирования?

Однако стоило башкортостанцам внести второй законопроект на эту же тему — «О внесении изменений в статью 8.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» в части наказаний за нарушение порядка оповещения населения, как тот же комитет вдруг сообщил: в настоящее время ведется работа по подготовке к принятию внесенного правительством Российской Федерации проекта федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» в части совершенствования государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами». Этой законодательной инициативой возрождается система государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Duma.gov.ru На заседании Государственной Думы

У комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству третья точка зрения по поводу законопроекта Республики Башкортостан, но тоже отрицающая его необходимость. Цитирую полностью:

«Статьей 8.3 Кодекса устанавливается административная ответственность за нарушение правил испытаний, производства, транспортировки, хранения, применения и иного обращения с пестицидами и агрохимикатами (за исключением случаев, когда такие правила содержатся в технических регламентах), которое может повлечь причинение вреда окружающей среде. Так, нарушение правил обращения с пестицидами может состоять в нарушении требований пункта 193 Приказа Минтруда России от 27.10.2020 № 746 н «Об утверждении Правил по охране труда в сельском хозяйстве», в соответствии с которым, до проведения обработок пестицидами, не позднее чем за 3 дня, должностные лица, ответственные за проведение указанных работ, должны обеспечить оповещение населения близлежащих населенных пунктов о запланированных работах. Подобные требования также предусмотрены для хозяйствующих субъектов. Так, в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» хозяйствующий субъект должен до проведения обработки пестицидами и агрохимикатами обеспечить оповещение населения, проживающего на границе с территориями, подлежащими обработке, через средства массовой информации о запланированных работах не позднее чем за 5 календарных дней до дня применения пестицидов и агрохимикатов. Таким образом, действующая статья 8.3 Кодекса охватывает случаи нарушения указанных санитарных требований по применению пестицидов и агрохимикатов с предварительным оповещением об их использовании».

В архив отправили законодательную инициативу парламента Республики Северная Осетия — Алания ровно через два года после ее получения Государственной думой. День в день, через два года. О чем речь? Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» одной из ключевых задач определено снижение уровня бедности. Малоимущие граждане, проживающие в жилых помещениях государственного или муниципального жилищного фонда по договору социального найма, освобождены от платы за наем и за капитальный ремонт, но обязаны оплачивать услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме управляющей компании. Эти граждане не являются собственниками жилья и не заключают договор с управляющей компанией на управление многоквартирным домом и техническое обслуживание, поскольку собственниками жилых помещений являются государственные или муниципальные органы. Законопроект предлагает освободить их от расходов и возложить оплату на собственников.

Parliament-osetia.ru Заседание парламента Северной Осетии

Правительство отказалось поддерживать законопроект по «известным» мотивам:

— это право субъекта Российской Федерации (хотя очевидно, что проблема универсальная и общефедеральная);

— нет расчета дополнительных расходов федерального бюджета на реализацию, а также прогнозной численности получателей (хотя очевидно, что во Владикавказе весьма трудно рассчитать эти расходы или спрогнозировать ситуацию по стране без соучастия федеральных учреждений. К слову говоря, федеральные учреждения — это и общерегиональные, по факту, и могли бы получить правительственное поручение помочь региональным законодателям в расчетах).

Самарской губернской думой внесено 11 законопроектов. Завершена работа над шестью, но принят лишь один. Законодательным собранием Ленинградской области внесено 12 проектов, Московской областной думой — девять, два рассмотрены, но принят один — об упразднении Протвинского и Пущинского городских судов Московской области. Примеры — бесконечны. Это вовсе не частный случай, а событие, характеризующее постановку дела в страновой правотворческой сфере. Понятно, что из регионального окопа вся война не видна, но и без взгляда «снизу» общая картина полной быть не может. Поэтому руководству палат Федерального собрания следовало перейти от риторики к делу: вынудить соответствующие профильные комитеты найти решение и сдвинуть увязший воз правового бесправия региональных субъектов законодательной инициативы с мертвой точки. Как? Вариантов больше, чем один. Поговорим. Во всяком случае инициатива снизу не должна оставаться в зоне наказуемости.