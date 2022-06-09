Очередной конфуз произошёл с 79-летним президентом США Джо Байденом. Он вновь оступился, поднимаясь по трапу самолёта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Байден направлялся из Вашингтона в Лос-Анджелес на саммит Америк. Казалось бы, что такого, оступился, со всеми бывает. Однако это уже не первый такой промах американского лидера. В марте 2021 года он трижды споткнулся, поднимаясь на борт своего самолёта. Тогда это объяснили «сильным ветром».

А что же едва не сбило Байдена с ног в этот раз? Рассуждают подписчики новостного телеграм-канала.

«У него совсем ноги разболтались или он Лесли Нильсена косплеит?» — рассуждает E G.

«И что такого? Оступился, любой человек может оступиться!!!» — защитил Байдена Jerian.

«Сильный ветер — в голове у Байдена. Сквозняк», — иронизирует пользователь с ником Синьора Помидора.

«Это его фишечка», — считает пользователь Слышу ZOV.

«Ну он старый же», — объясняет Владимир.

«А я ещё зимой говорил, дуй на дачу, сажай огород, живи тихо и спокойно», — шутит Димон.

«Всё бы ничего, но что-то он часто так «спотыкается». И кстати, это не смешно совсем. Этот человек руководит ядерной державой», — отметил Виталий.

«Немощный дедушка руководит ядерной державой», — поддержал его пользователь О.

(сс) Gage Skidmore Президент США Джо Байден

«Ну неужели нельзя для престарелого президента сделать эскалатор для посадки в самолёт!» — предлагает решение проблемы Валаркес.

«Ему давно пора на пенсию, а они всё мучают старика», — пожалел Байдена Сергей.

«Байден только и спотыкается в последнее время, и в прямом и в переносном смысле», — сделала вывод Lanna.

«Господи, еле ноги волочит», — удивляется Анастасия.

«Оступиться — это случайно. А постоянно оступаться — это закономерность. И, вероятно, врачам стоит поискать эту закономерность», — комментирует Виталий.

«Сколько раз он оступался на камеру? Сколько раз он нёс пургу на камеру и пытался жать кому-то руку? Он двигается, как робот из «Ну, погоди!» — пишет Саня.

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«Я смотрю, они так любят, ценят и уважают своего президента, что с радостью в новостях показывают его оплошности», — подытожила Юлия Ф.