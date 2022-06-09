Намерение испанской компании Inditex, владеющей такими брендами, как Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и Oysho, возобновить работу некоторых магазинов на территории России уже в июне 2022 года, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 9 июня в социальной сети «ВКонтакте».

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«Это разве не они хотели убрать букву Z из названия? А чего возвращаются тогда?» — интересуется Руслан Г.

Многие пользователи не были удивлены такому исходу событий. Граждане отмечают, что политическая антироссийская повестка начинает сходить на нет, что и приводит к возвращению ранее сбежавших из России компаний.

«Да вы что! А мы думали, они навсегда ушли. Не говорите только эту новость украинцам, они так искренне радовались, думали, что в России одежды не осталось», — отметила Джамиля Ц.

Некоторые комментаторы отмечают, что российский рынок настолько привлекателен для иностранцев, что они даже готовы ослушаться приказа гегемона.

«Да никуда они и никогда не уйдут от такой миллиардной кормушки! Слишком лакомый кусок для них пирог Россия предлагает!» — поделилась своим мнением Лариса И.

«Подсчитали, видимо, и поняли, что уходят из России только себе в ущерб. Вот и хотят снова прибыль получать. Всё-таки Россия — это тебе не карликовое государство. 140 миллионов жителей и огромная территория», — поделилась своим мнением Айсылу Г.

Часть людей ждёт от руководства вернувшихся копаний объяснения своего поведения.

«А сколько громких слов было! Это, знаете, как с бывшей: сегодня она дверью хлопнула, а завтра уже не может без тебя жить», — считает Прокоп Ф.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в магазин Zara

«А зачем тогда кричали, мол, всё, мы уходим! Так валите и торгуйте у себя на родине! Чего к нам обратно припёрлись?» — пишет Николай П.

Ряд пользователей указывает на то, что многие компании решили изменить свои названия, чтобы обойти антироссийские санкции.

«Интересно, они собираются открыться под новыми именами? Предупреждаем, что принимаются только варианты с буквами Z, O и V в названии? Либо же с пометкой «предатель», чтобы граждане знали, куда не стоит заходить», — указывает All M.

Отдельные комментаторы отмечают, что предатели из стана иностранных предпринимателей должны напоминать своим клиентам о своей крысиной сущности.

«Эти бренды возвращаются делать прибыль, чтобы потом на эти деньги Украине вооружение поставлять? Но уж нет. Люди должны помнить, кто сбежал и поддержал нацистов», — отмечает Филипп А.

«Я надеюсь, у наших покупателей хватит ума не делать выручку этим «товарищам», — написал Ричард К.

Нашлись и те, кто отмечают, что полученный опыт должен быть использован иностранным компания для того, чтобы впредь не повторять своих ошибок.

«Бизнес есть бизнес. В нём не должно быть политики. Иначе придётся, как и с этими брендами, понурив голову, как мышь, по-тихому открывать свои торговые точки, которые ещё вчера громко закрывали», — подметил Евгений Т.

Напомним, 8 июня «Известия» опубликовали материал, согласно которому испанская компания Inditex, владеющая такими брендами, как Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull& Bear, Stradivarius и Oysho, может возобновить работу некоторых магазинов на территории России уже в июне 2022 года.