Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она выступает против запрета русской культуры на Западе, но тем не менее осуждает политические высказывания российских деятелей культуры, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 8 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

«Все адекватные люди выступают против отмены русской культуры. Пускай русская культура остается там, где она есть, и никто никогда её не будет запрещать!» — призывает Дмитрий Я.

Многие пользователи были рады узнать, что хотя бы у бывших немецких политиков голова осталась на положенном ей месте.

«Молодец Меркель! У западных политиков крыша, судя по всему, едет. С чего они вообще взяли, что могут запретить быть какой бы то ни было культуре или не быть. Культура — производное от общества. Какое общество — такая и культура. Неужели они считают, что запрещая и порицая на государственном уровне, люди вдруг начнут мыслить иначе? Не с того конца заходят, дураки», — указывает Ольга П.

Некоторые комментаторы отмечают, что позицию Меркель стоит поддерживать на все сто процентов, но гражданам России, по идее, должно быть всё равно, что с русской культурой делают на Западе.

«Вообще только за, но мне на Запад глубоко плевать. Главное, чтобы русская культура сохранялась в России. К тому же нужно искоренить в России всё то пакостное, что пришло из Запада и Европы. И я не про Моцарта и Шопена. Я говорю про всю эту мерзость, которую называют культурой потребления. Храм может быть в честь чего угодно, но только не в честь торгового центра», — пишет Наиль С.

Часть людей считает, что желание выслужиться перед Америкой лежит в основе политики Запада по отмене русской культуры.

«Едва ли не единственный западный политик, у которого остались мозги в голове. За последние 40 лет западная элита в большей своей степени измельчала, перевоплотившись в прислужников США», — отмечает Олег Д.

Ряд пользователей указывает на то, что Меркель уже не у руля своего государства, а значит, может болтать что ей вздумается. Действующие немецкие политики, увы, лишены таких привилегий, как воля и субъектность.

«Поэтому её и «ушли»! А могла бы до бидоновых лет сидеть на своем месте. Необязательно в кресле канцлера, на замену мог прийти её преемник», — считает Роза В.

«Меркель столько времени выстраивала взаимовыгодные экономические связи, но как только пришёл Шольц, то моментально всё разрушил. Культуру запретить хотят? Ну-ну. Попробуйте, посмотрим, какая у вас культура по итогу останется», — написала Екатерина Д.

Нашлись и те, кто отмечают, что позиция Меркель будет становиться немцам тем ближе, чем сильнее будет падать столбик термометра в их квартирах.

«Немцы ещё не раз вспомнят бабушку Меркель тёплыми словами. Она им газ дешёвый тянула из России. Скоро зима наступит — точно вспомнят», — уверен Юркен Ю.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

Напомним, 8 июня бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью телеканалу Phoenix о том, что выступает против запрета русской культуры на Западе, но тем не менее осуждает политические высказывания российских деятелей культуры.