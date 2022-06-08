Голливудский актер Мэттью Макконахи эмоционально выступил перед журналистами в Белом доме, призвав оспорить законы о владении оружием на фоне потрясших США нескольких массовых расстрелов.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие США

Мэттью Макконахи

Сам Макконахи вырос в Ювальде, штат Техас, где 24 мая 18-летний Сальвадор Рамос убил в начальной школе 19 учеников и двух учителей.

Призывая к переменам, актер подчеркнул, что оружейные законы должны иметь «беспартийный» характер. Он также упрекнул «людей у власти в бездействии».

«Нам нужны обязательные проверки биографии. Нам нужно повысить минимальный возраст для покупки винтовки AR-15 до 21 года. Нам нужен период ожидания для выдачи винтовок. Нам нужно наказывать тех, кто нарушает эти законы», — указал коренной техасец.

«Давайте начнем защищать наши школы, усложнив доступ для вооруженных злоумышленников. Сделайте так, чтобы все школьные двери были заперты, а если одна из них открыта, срабатывала сигнализация. Сделать так, чтобы двери можно было открыть изнутри, но не снаружи, чтобы студенты и преподаватели могли спастись в чрезвычайной ситуации. Мы никогда не остановим вооруженного злоумышленника от попыток причинить вред только за счет более жесткого контроля за оружием и проверок биографии. Давайте защитим учеников и учителей», — предлагает marksnoopy.

«Все места, где я работал последние 33 года, имели ограждение вокруг территории, единую точку входа на завод, двери с сигнализацией, доступ только по пропускам, а вход находился рядом с офисом службы безопасности и контролировался 24 часа в сутки. То, что наши школы охраняются хуже, чем наши заводы, правительственные здания, спортивные мероприятия и концерты — это преступление, о котором никто не говорит», — уверен prolife673.

(сс) woodleywonderworks Начальная школа в США

«Забор с колючей или бритвенной проволокой не позволит убийцам подойти к школе», — считает johngalt190.

«Это не проблема одного вопроса. Не так давно у нас были гораздо более мягкие законы об оружии, а массовых расстрелов не было. Его реформы звучат разумно, но без запирания рецидивистов-насильников, более эффективных инициатив по охране психического здоровья и усиления безопасности наших школ эти реформы ничего не дадут», — пишет amazinganthony.

«Нам помогло бы ужесточение законов о наркотиках, поскольку наркотики являются одним из основных факторов, вызывающих психические расстройства, но левые не хотят наказывать наркопреступников», — отвечает yakster038.

«Демократам просто нужно признать, что именно их поведение в течение последнего десятилетия заставляет всех республиканцев подозревать, что за счет ужесточения оружейных законов они снова хотят заполучить больше власти. Если бы они просто вышли и объявили, что готовы подписать закон о том, что меры, о которых говорит Мэтью, не будут иметь продолжения, и ответственным владельцам оружия всегда будет позволено хранить свое оружие, люди бы меньше сопротивлялись рациональному законодательству об оружии… Никто не доверяет демократам сейчас…» — объясняет eyes-rolling.

«У нас есть проблема. Это не оружие. Мы создали культуру молодых людей, которые обесценивают жизнь. Коренными причинами является переход к ситуативной этике (а не добра и зла), не полные, а нуклеарные семьи, стремление к успеху, а не к социальному равенству и т.д.», — предполагает jh27 847.

«Это духовная война, а не культурная проблема. Это три поколения семей, которые не знают Бога. Без христианских ценностей люди не могут определить, что правильно, а что нет», — считает wesbynw.

«Мы продолжаем повышать тот возраст, когда человек начинает считаться взрослым. Табак, алкоголь, а теперь и оружие. Владение оружием — это конституционное право. Как и голосование. Если мы собираемся повысить возраст для одного конституционного права, мы должны повысить возраст для всех. В конце концов, голосование оказывает большее влияние на общество, чем законы об оружии», — комментирует 27 284.

Напомним, в результате стрельбы в супермаркете в Буффало, Нью-Йорк, 13 мая погибли десять человек, ещё 13 человек получили ранения. 24 мая 18-летний подросток расстрелял в начальной школе Техаса 19 учеников и двух учителей. 1 июня в Талсе, Оклахома, мужчина проник в больницу с винтовкой и пистолетом, убив четырех человек и ранив еще несколько, после чего покончил с собой.

На фоне этих инцидентов губернаторы и сенаторы от Демократической партии обратились к Конгрессу и законодательным органам штатов с призывом ввести ограничения на огнестрельное оружие. В свою очередь, республиканцы в основном настаивают на усилении мер по охране психического здоровья населения и защите школ, например, увеличении количества охранников.