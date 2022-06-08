Заявление министра иностранных дел Черногории Ранко Кривокапича о том, что, закрыв воздушное пространство для летевшего в Сербию главы МИД России Сергея Лаврова, страна выполнила взятые на себя обязательства, и что у его российского коллеги есть возможность добраться до Белграда на поезде, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 8 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Клод Верлинд. Марионетки

«Шавка выполнила приказ хозяина. Чего тут удивляться?» — написал Андрей П.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобный хамский жест, который позволила себе Черногория, никоим образом не соответствует статусу и геополитическому весу этой карликовой «сверхдержавы».

«Черногория — это страна НАТО, где 2500 войско и 14 вертолётов. Ну как они ещё покажут, что их небо под защитой? Только запретом пролёта Лаврова. А что, он ведь мог и на истребителе пролететь — опасно», — шутит Нормунд Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что Черногория, которая оказалась в когорте русофобов, только и может себе позволить, что щипать своего врага, выслуживаясь перед хозяином.

«Какие-то мелкие пакости и гадости. Лишь бы что-то сделать, как-нибудь да выслужиться перед своими заокеанскими хозяевами», — подметил Артём К.

«Шавки начинают гавкать, когда хозяин дядя Сэм говорит: «Голос!» Каждая шавка старается громче гавкать, чтобы хозяин именно её услышал! Авось кинет обглоданную кость с барского стола, похлопает шавок по загривку», — отмечает Владимир Б.

Часть людей даже не удивилась — от таких стран, как Черногория, можно ждать любых пакостей.

«Ну как бы можно было и не объяснять. С этими европейскими лимитрофами и так всё понятно», — подметил Валерий Ф.

Франсиско Гойя. Шабаш ведьм (фрагмент). 1823

«Не нужды оправдываться, закрыли, да и ладно. Просто это была проверка на шакалов Табаки. Скоро Европа пойдёт вразнос, на это есть очень серьёзные финансово-экономические причины. И когда все поползут за помощью в Кремль, вот тогда и вернёмся к разговору, напомним вам о ваших кознях», — пишет Сергей Б.

Ряд пользователей сетует на то, что от былой Черногории, которая вызывала уважение, осталась жалкая проамериканская колония.

«Подпевалы как есть. Да уж, измельчала «илитка» в Черногории. А ведь когда-то черногорские короли и туркам не дали завоевать страну, и с фашистами добровольно сотрудничать отказались. Что было и что стало. Растворились в Евросоюзе и потеряли свою идентичность», — указывает Svet O.

Нашлись и те, кто уверены, что российские власти запомнят это паскудный поступок, совершённый некогда дружеским государством.

«Пусть свои объяснения оставят. Наши власти уже должны сделать соответствующие выводы, иначе поток дерьма в нашу сторону никогда не прекратится», — поделился своим мнением Connor M.

«Ну, если против министра иностранных дел Лаврова и главы государства Путина ввели санкции, так нужно вовсе разорвать отношения с западными странами. А то какой теперь в них смысл? Так и будем встречаться с подобного рода инцидентами», — предупреждает Охотник Х.

Напомним, 7 июня агентство RTCG опубликовало материал, согласно которому министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич заявил о том, что, закрыв воздушное пространство для летевшего в Сербию главы российского МИД Сергея Лаврова, страна выполнила взятые на себя обязательства. При этом черногорский министр посоветовал главе Министерства иностранных дел России отправиться в Сербию на поезде.