Новый отчет США о том, что президент Афганистана Ашраф Гани, возможно, не забирал во время своего побега из страны летом 2021 года все $170 млн, вызвала бурную реакцию американских интернет-пользователей.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

(сс) Navy Petty Officer 1st Class Dominique A. Pineiro Ашраф Гани

Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) заявил, что бывший президент Афганистана Ашраф Гани забрал с собой менее 1 миллиона долларов, когда бежал из Кабула. В отчете говорится, что вывезти $170 млн было бы крайне сложно с логистической точки зрения, учитывая грузоподъемность вертолета, на котором бежал политик. Составитель отчета SIGAR приходит к выводу, что, похоже, была похищена меньшая сумма денег.

«Украл «только» $1 млн? Ну теперь я чувствую себя намного лучше по этому поводу, сказал никто и никогда!» — иронизирует eco504thabn.

«Конечно, он этого не делал. Миллионы уже были в швейцарских банках», — предполагает unclebenni.

«Я не увидел в докладе ничего, что указывало бы на текущий жизненный статус экс-президента. Где он живет, кто его содержит и как он финансирует свою жизнь?» — спрашивает sfcrete7.

«Я работаю в логистическом бизнесе уже 25 лет. Эти $170 млн легко поместились бы на двух самолетах», — рассказывает vivalaliberterians.

«А как насчет 85 миллиардов, которые Байден дал Афганистану на военное оборудование и которое перешло талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после поражения американцев», — интересуется Thepragmatic.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие США

«Конечно, он ушел с миллионами. Много миллионов. В этом мире нет ни одного лидера, который бы не считал свое личное имущество первоочередным», — уверен sherwoodforrest.

«Вообще-то он украл миллиарды. Но Байден все равно получил свои 10%», — подчеркивает junglecat1923.

«Всегда существует «отсутствие доказательств», когда следователи не хотят найти доказательства», — думает another_nc_guy156.

«Они могли перевести их в банк! Почему все эти деньги были в одном месте! Что-то здесь не так», — переживает DisplayName038.

«Они могут отрицать это сколько угодно, мы знаем, что они лгут», — подчеркивает LeskoBrandin.

«На данный момент я бы больше поверил словам российского посольства, чем любому «агентству», финансируемому США, особенно когда речь идет о неудачном выводе войск из Афганистана», — пишет msrep292.

Напомним, что центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) объявил, что беглый президент Афганистана Ашраф Гани вошёл в финальный список «самых коррумпированных людей года». Об этом сообщает «Шафакна».

Дрю Салливан, один из соучредителей проекта, сказал, что Ашраф Гани был как воплощением коррумпированности, так и вопиющей некомпетентности. Он бросил свой народ на произвол судьбы и обрёк его на гибель, а сам бежал в ОАЭ вместе с коррумпированными чиновниками своего правительства.