«Украл «только» $1 млн?» — американцы не поверили отчету США об Ашрафе Гани
Новый отчет США о том, что президент Афганистана Ашраф Гани, возможно, не забирал во время своего побега из страны летом 2021 года все $170 млн, вызвала бурную реакцию американских интернет-пользователей.
Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) заявил, что бывший президент Афганистана Ашраф Гани забрал с собой менее 1 миллиона долларов, когда бежал из Кабула. В отчете говорится, что вывезти $170 млн было бы крайне сложно с логистической точки зрения, учитывая грузоподъемность вертолета, на котором бежал политик. Составитель отчета SIGAR приходит к выводу, что, похоже, была похищена меньшая сумма денег.
«Украл «только» $1 млн? Ну теперь я чувствую себя намного лучше по этому поводу, сказал никто и никогда!» — иронизирует eco504thabn.
«Конечно, он этого не делал. Миллионы уже были в швейцарских банках», — предполагает unclebenni.
«Я не увидел в докладе ничего, что указывало бы на текущий жизненный статус экс-президента. Где он живет, кто его содержит и как он финансирует свою жизнь?» — спрашивает sfcrete7.
«Я работаю в логистическом бизнесе уже 25 лет. Эти $170 млн легко поместились бы на двух самолетах», — рассказывает vivalaliberterians.
«А как насчет 85 миллиардов, которые Байден дал Афганистану на военное оборудование и которое перешло талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после поражения американцев», — интересуется Thepragmatic.
«Конечно, он ушел с миллионами. Много миллионов. В этом мире нет ни одного лидера, который бы не считал свое личное имущество первоочередным», — уверен sherwoodforrest.
«Вообще-то он украл миллиарды. Но Байден все равно получил свои 10%», — подчеркивает junglecat1923.
«Всегда существует «отсутствие доказательств», когда следователи не хотят найти доказательства», — думает another_nc_guy156.
«Они могли перевести их в банк! Почему все эти деньги были в одном месте! Что-то здесь не так», — переживает DisplayName038.
«Они могут отрицать это сколько угодно, мы знаем, что они лгут», — подчеркивает LeskoBrandin.
«На данный момент я бы больше поверил словам российского посольства, чем любому «агентству», финансируемому США, особенно когда речь идет о неудачном выводе войск из Афганистана», — пишет msrep292.
Напомним, что центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) объявил, что беглый президент Афганистана Ашраф Гани вошёл в финальный список «самых коррумпированных людей года». Об этом сообщает «Шафакна».
Дрю Салливан, один из соучредителей проекта, сказал, что Ашраф Гани был как воплощением коррумпированности, так и вопиющей некомпетентности. Он бросил свой народ на произвол судьбы и обрёк его на гибель, а сам бежал в ОАЭ вместе с коррумпированными чиновниками своего правительства.