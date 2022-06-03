Вопрос добычи нефти «не является центральной темой» в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена с Саудовской Аравией, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Белый дом прокомментировал ситуацию после того, как несколько дней назад американские СМИ написали, что Байден запланировал в июне отправиться в Саудовскую Аравию, за счет восстановления отношений с которой он «надеется снизить цены на газ и изолировать Россию».

«Очевидно, что эти вопросы должны решать в ОПЕК. Саудовская Аравия входит в состав организации, а мы просто хотим внести ясность в этот вопрос», — указала пресс-секретарь.

The White House Карин Жан-Пьер

Отвечая на вопросы о ценах на нефть или газ, Жан-Пьер сказала: «Это не те разговоры, которые мы ведем с Саудовской Аравией. Это не является нашей повесткой дня во время переговоров с ними».

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Мне нравится, что Жан-Пьер сказала, что Белый дом не занимается вопросами цен на газ и бензин… несмотря на то, что это вопрос номер один для американцев», — пишет prolife673.

«Так сколько же стоили налогоплательщикам эти переговоры, которые не затронули цены на бензин? Сколько на этот раз администрация Байдена пыталась положить в свой карман?» — интересуется Freedom’sGhost.

«Очевидно, что добыча нефти не находится в центре внимания Белого дома вообще никогда», — злится i_care.

«Основной экспорт Саудовской Аравии включает сырую нефть, переработанную нефть, полипропилен, транспортные средства и фармацевтические препараты. Полагаю, Байден приехал, чтобы поговорить о виагре и быстрых автомобилях», — комментирует mixedreality.

«Тогда что является предметом разговоров — пожертвования на избирательную кампанию демократов?» — недоумевает jetboatgeneral.

«Я уверен, что Джо не имеет абсолютно никакого представления о том, зачем он собирается посетить Саудовскую Аравию», — указывает Barney_From_Mayberry.

«Вы уверены, что Байден знает, где находится Саудовская Аравия? Разве он не помнит, что террористы, которые управляли самолетами 9.11, все были саудовцами? Вполне возможно, что он не помнит 9.11», — отвечает bonducca.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Нет, конечно, встреча не будет посвящена добыче нефти. Они просто собираются вместе, чтобы поговорить о взятках и внуках», — шутит doced69.

«Карин Жан-Пьер откровенно лжет по этому поводу. Байден умолял Саудовскую Аравию добывать больше нефти, чтобы США могли покупать у них нефть. Саудовцы не любят Джо Байдена, и никогда не любили. В нефтяной промышленности миллиардеров больше, чем звезд на небе. Джордж Буш-младший им тоже не очень нравился. Берегись, Америка. У нас столько проблем: инфляция, цены на газ, нехватка продовольствия и т.д.», — беспокоится navyvette.

«Конечно, переговоры не сосредоточены на добычи нефти, Джо Байден вообще не способен ни на чем сосредоточиться», — подчеркивает doesntplaywellwithothers.

«Если нефть не является темой переговоров, зачем ехать в Саудовскую Аравию? Только не говорите, что вам интересны мечети Мекки или Медины», — пишет Trans_Con.

Ранее демократ от штата Калифорния Адам Шифф заявил, что Байдену «следует сторониться» наследного принца Саудовской Аравии и не ехать к нему на встречу, даже ради переговоров о снижении стоимости нефти в условиях попыток Вашингтона «изолировать» Россию из-за специальной военной операции на Украине.