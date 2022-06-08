Жители Южной Кореи обсудили запрос украинской стороны на поставку оружия.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно информации южнокорейских СМИ, второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ли До Хун встретился 7 июня с заместителем министра иностранных дел Украины Дмитрием Сеником.

В ходе встречи представитель Украины обратился к правительству Южной Кореи с просьбой предоставить Киеву военную помощь.

U. S. Department of State Ли До Хун

В ходе пресс-конференции, состоявшейся в посольстве Украины в Сеуле, Сеник подчеркнул, что Сеул предоставляет Киеву гуманитарную помощь. Однако он также предположил, что политика нынешнего правительства изменится.

«Я считаю, что ситуация на Украине важная для нашего общего будущего и для международного порядка в целом, — сказал представитель МИД Украины. — Надеюсь, что Южная Корея будет более активно помогать Украине в финансовом и военном аспекте».

Сеник также выразил уверенность в победе, сообщил о планах восстановления страны и надежде на то, что южнокорейские эксперты и бизнес примут в этом участие.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер правящей южнокорейской партии «Сила народа» Ли Чжун Сок встретился с главой Украины Владимиром Зеленским.

People Power Party Ли Чжун Сок

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«Даже если вы ничего не знаете о предметах первой необходимости, то в случае предоставления оружия вас непременно ждет война», — считает eeri***.

«Если не хотите, чтобы над нашим небом не летали самолеты, то вы не можете оказать поддержку оружием», — пишет appl***.

«Пожалуйста, ограничьтесь предоставлением гуманитарной помощи», — просит jsk0***.

«Вы поддерживаете отношения с Россией, поэтому смотрите на сложившуюся ситуацию шире…» — требует infi***.

«А есть какие-то гарантии, что Украина победит?» — интересуется zizo***.

«Отношения с Россией важнее, поэтому не делайте этого», — требует pete***.

«Я уже устал от этой Украины», — пишет dong***.

«И зачем только представитель правящей партии поехал туда?» — недоумевает dio4***.

«Не нужно принимать поспешных решений, так как у нас много экономических связей с Россией. Посмотрим, конечно, что сделает правительство», — настаивает bayr***.

«Собственные интересы превыше всего», — считает jca6***.

«Они явно хотят развязать третью мировую войну. Тем не менее США и Европа продолжают поставлять оружие на Украину. В конечном итоге это её и погубит», — отмечает narm***.

«Если вы это сделаете, то всё будет кончено», — утверждает awan***.

«Я не понимаю, зачем представитель правящей партии отправился на Украину. Чтобы посмеяться? Сфотографироваться со всеми с грустными лицами и пожать руки?» — недоумевает know***.

«Как долго цены на нефть будут расти из-за конфликта?» — интересуется pudo***.

«Категорически против! Это даже звучит безумно», — утверждает heem***.