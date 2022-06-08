Закарпатская область Украины приостановила поставки в другие регионы страны ввозимого из стран Европейского союза топлива до удовлетворения потребностей региона в связи с дефицитом горючего. Об этом 8 июня на своей странице в одной из социальных сетей сообщил глава областной государственной администрации Закарпатья Виктор Микита.

Иван Шилов ИА REGNUM Закарпатье

«Закарпатские местные топливные компании отказались поставлять горючее в другие регионы, пока не будут обеспечены потребности нашей области. И это даже несмотря на сверхрентабельные предложения», — отметил он.

Политик также отметил, что данное решение — инициатива местных предпринимателей.

Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения усмотрели в данной новости признаки начала отделения региона от Украины или как минимум — отсутствие единства на Украине, о котором утверждает украинская пропаганда.

«Их хата с краю», — иронизирует S. K.

«А дальше референдум и скоростной забег от Украины подальше», — с сарказмом пишет Григорий.

«Украина едина как никогда», — смеется Irina.

«Пусть венгры проводят там референдум», — написал Ruslan.

«Да здравствует независимая Закарпатская республика!» — шутит Наталья О.

«Самое время под шумок тихонечко прилипнуть бочком к Венгрии», — комментирует новость Ekaterina.

«Это попахивает децентрализацией», — добавил Павел Г.

«Это называется рыночная экономика. В других областях есть свои компании», — отметил Андрей Владимирович.

«А это не признаки сепаратизма?» — поинтересовалась Наталья Д.

«Распад Руины начался», — с сарказмом написал Денис П.

«Теперь каждая область самоуправляема! Не за горами референдум во Львове, Ивано-Франковске и Виннице о присоединении к Польше!» — добавил Dorym.

«Бунт на корабле? Хотя корабль под названием «Руина» — так себе посудина», — смеется Джон К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Уже начали отделяться», — пишет Dmitry T.

«А как же военные действия? Топливо нужно для военного транспорта», — с сарказмом спросил Роман К.

«Главное, чтобы хватило на дорогу до Будапешта», — иронизирует Юр Т., намекая на присоединение региона к Венгрии.

«Вот так и начнётся. Каждая область за себя», — написала Эльмира.

«Закарпатская область — это Венгрия. Самая мирная область. Практически у всех есть гражданство Венгрии. Их цель до распада Украины не разрушить свою местность… Они, в отличие от украинцев, дорожат своим краем. Они ждут не дождутся разделения Украины, чтобы пойти домой в Венгрию!» — отметила Лариса.

«Приветствую все то, что не способствует развитию военных действий. Даже эти саботажи», — добавила Semtaya.

«Венгрия отказывается подчиняться Евросоюзу и США, а Закарпатье — Украине. Ребята, давайте дружить», — смеется Андрей Ш.

«А вот и первый звонок, что Венгрия заберёт свое», — отреагировал Evgeniy P.

«Ждем заявления Закарпатской области, что она больше не подчиняется Киеву!» — с сарказмом подытожил один из участников обсуждения.