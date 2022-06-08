США могут оказаться в парадоксальном положении, когда все более совершенное оружие, которое они посылают Украине, может подрывать заявляемую ими цель прекращения этого вооруженного конфликта посредством переговоров, пишет Тед Снайдер в статье, вышедшей 8 июня в Responsible Statecraft.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

В начале июня Вашингтон объявил, что направит высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), которые несут ракеты с дальностью действия 80 км и способны наносить удары по территории России. В то же время Великобритания объявила, что добивается одобрения США на поставку Украине произведенных в США реактивных систем залпового огня M270, которые имеют ту же дальность и те же возможности. США также одобрили эти поставки, и Великобритания объявила 5 июня, что отправляет ракетную систему на Украину.

HIMARS также может нести ракеты еще большей дальности, до 300 км. В Белом доме заявили, что у них есть «заверения» Украины, что Киев не будет использовать новое оружие для нанесения ударов по территории России. Тем не менее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил США, что поставка этих передовых ракетных систем станет «серьезным шагом к неприемлемой эскалации».

U. S. Department of Defense РСЗО HIMARS

В свою очередь президент России Владимир Путин подчеркнул, что заявления США и Великобритании демонстрируют намерение Запада преследовать «одну цель — затянуть как можно дальше вооруженный конфликт». Кроме того, он предупредил, что «если они будут, они будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим».

Лавров пошел еще дальше, предупредив, что «чем дальнобойнее будет оружие Запада на Украине, тем дальше РФ отодвинет угрозу». Пренебрежение этим предупреждением может не только привести к затягиванию конфликта, но и подвергнуть украинцев опасности дальнейшего насилия и в конечном счете может оказаться контрпродуктивным для достижения собственных целей Запада.

Как недавно сообщил телеканал CNN, официальные лица США встречаются со своими британскими и европейскими коллегами для обсуждения «потенциальных рамок режима прекращения огня и урегулирования конфликта путем переговоров», хотя они не видят «реальных перспектив для каких-либо дипломатических прорывов или прекращения огня в скором времени». Между тем, по информации издания Wall Street Journal, Франция и Германия возглавляют блок НАТО, выступающий за переговоры, в то время как США и Великобритания сформировали группу, которая может выступать за продолжение поставок более современного оружия.

Байден недавно повторил слова президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что «в конечном счете этот конфликт закончится только дипломатическим путем». Затем глава Белого дома перечислил длинный список американского оружия, направляемого Киеву. Затем Байден согласовал эти два заявления, объяснив, что «переговоры всегда отражают факты на местах».

«Мы быстро отправили Украине значительное количество оружия и боеприпасов, чтобы она могла сражаться на поле боя и занять максимально сильную позицию за столом переговоров», — подчеркнул американский президент.

Константин Маковский. Трудные переговоры. 1883

Пренебрежение предупреждениями России о поставках США ракет большой дальности может привести к обратным результатам по части достижения заявленной Вашингтоном цели.

В сообщении CNN говорится, что одной из потенциальных рамок, обсуждаемых для урегулирования путем переговоров, является предложение Италии из четырех пунктов, призывающее к приверженности Украины нейтралитету и отказу от вступления в НАТО, гарантии безопасности для Украины и переговоры между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу.

Это предложение очень похоже на более ранние варианты, которые Украина и Россия, по-видимому, обсуждали ранее и по которым были определенные перспективы. Было бы крайне прискорбно, если бы по итогам намеренно затянутого конфликта был бы заключен тот же мир, который мог бы быть заключен намного раньше и с меньшими жертвами.

Тем не менее, помимо такого печального развития событий, отправка передовых ракетных комплексов на Украину чревата тем, что из-за нее будет подорвана заявленная Байденом цель создания «фактов на местах», благодаря которым Украина окажется «в максимально сильной позиции за столом переговоров». Нынешние факты на местах согласуются с итальянским предложением. Украина контролирует всю страну к западу от Донбасса и может вести переговоры о будущем Донбасса и Крыма.

Лавров ясно предупредил, что предоставление ракет большей дальности сопряжено с тем риском, что Россия отодвинет границу контролируемого ей региона дальше на запад. Это поставило бы Украину в более слабое положение за столом переговоров, поскольку ей пришлось бы вести переговоры о возвращении территории к западу от Донбасса.

Отправка передовых ракетных комплексов с радиусом действия, достаточным для того, чтобы угрожать российской территории, может не только продлить войну и причинить еще больше страданий украинцам, расширив нынешний театр боевых действий, но и в конечном счете ослабить позицию Украины за столом переговоров.