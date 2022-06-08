В министерстве культуры Украины будет сформирован совет, который будет заниматься вопросами декоммунизации и дерусификации. Об этом 7 июня сообщили в пресс-служба украинского минкульта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Декоммунизация

«Мы провели общественные обсуждения и инициировали создание совещательного органа — совета при министерстве культуры и информационной политики и Украинском институте национальной памяти —, который будет заниматься вопросами дерусификации, декоммунизации и деколонизации», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

В итоге местные власти будут согласовывать с данным советом вопросы демонтажа памятников и других объектов, чтоб процессы декоммунизации и дерусификации проходили «цивилизованно».

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Уберите с Украины наследие СССР и Российской империи, и у вас останется вышиванка да чуб на голове», — отреагировал один из участников обсуждения.

«А дедебилизацией кто будет заниматься?» — с сарказмом поинтересовался Евгений Z.

«Метро закопать придётся», — добавила Irina T.

«Деанглосаксонизация», — иронизирует Илья К.

«Кто в здравом уме оставит у себя под боком государство-террориста? Украины не будет ни в каком виде», — написал один из участников обсуждения.

«Так вроде часть декоммунизации Россия на себя взяла и успешно выполняет. Поддаваться хотят, украинцы хитрые», — смеется «Сложная Русская Женщина».

«Херсону повезло…» — отреагировал один из комментирующих.

«Если они действительно хотят истинную декоммунизацию, то им придётся отдать все земли, подаренные Советским Союзом, а это практически вся Украина!» — комментирует новость Вадим.

«Заройте метро, снесите дома. Это ж всё Советы строили», — смеется Анастасия.

«И главное — денаркоманизация!» — пошутила Галина Г.

«Деколонизация, а чьей колонией они себя считают?» — поинтересовалась Евгения К.

«Декастрюлизация Украине нужна», — смеется Анна, напоминая о том, что на майдане протестующие надевали кастрюли на головы.

ВО Свобода Участница протестов 19 января 2014 года на площади независимости в Киеве

«В первую очередь им необходимо будет снести все сталинки, хрущёвки и брежневки как самые массовые памятники советского прошлого. Снести все ГЭС и АЭС», — добавила Кира.

«Как можно дерусифицировать страну, где половина населения — этнические русские? Это ли не нацизм?!» — недоумевает Olga.

«Весь восток Украины — это наследие советского прошлого. Да и Запад, к слову. Так что же они беспокоятся? Пусть возвращают по принадлежности и незалежно (независимо — М. Р.) живут на том, что останется, без проклятого москальского наследия», — пишет Yuri V.

«Предсмертные конвульсии», — считает Геннадий.

«Они уже этого (декоммунизации — М. Р.) практически добились! Сама Украина — это наследие СССР. С ней они уже покончили… практически», — прокомментировал новость Валерий.

«Интересно, какое наследие оставила Украина? Много выдающихся людей были украинцы, но беда — все они были коммунисты и Герои Советского Союза», — добавил Дмитрий Т.

«Небольшая группа психически нездоровых людей руководит большой европейской страной! Невероятно!» — отреагировала Надежда К.

«Декоммунизация уже идёт, дехрущевизация — Крым, деленинизация — Донбасс, десталинизация — поляки помогут, а если дерусификация, тогда Киев», — с юмором отметил Александр З.

«Американская колония будет проводить деколонизацию?! Байден знает?!» — иронизирует Vadim B.

«Пока создадут комитет, глядишь и государства не будет», — подытожил L.