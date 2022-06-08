Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оригинально отреагировал на запоздалое, но верное решение МИД РФ для начала приостановить действие соглашения ельцинского правительства 1998 года о беспрецедентном и нарушающем российские законы разрешении Японии «ради дружбы» ловить за плату рыбу в территориальных водах РФ. Чего, заметим, не позволяет иностранцам ни одно государство мира, даже маленькое.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

Рогозин напомнил, что соглашение от 1998 года о японском промысле в наших заповедных водах, по сути, является предательством, сообщает Общественная служба новостей. Япония не дала права России осуществлять промысел в ее территориальных водах, а РФ позволила.

«Так что, открыв свой рот и поддержав враждебную политику Запада против России, Япония осталась без капусты», — заключил высокопоставленный чиновник.

Согласимся с мнением Рогозина о том, что разработанное в МИД РФ втайне от общественности двух стран и не вынесенное на обсуждение и одобрение российским парламентом соглашение действительно является нарушающим суверенитет и территориальную целостность нашего государства предательством.

5510510 Японский рыбак

Надо пояснить, что ельцинское правительство по требованию Токио согласилось на то, что в договоре не будет указана принадлежность омывающей южные Курилы акватории России. И, дабы «уважить» японскую позицию о том, что все южные Курилы и окружающие их 200-мильные зоны, не говоря уж о территориальных водах, якобы находятся… под государственным суверенитетом Японии. В Стране восходящего солнца восприняли такую капитулянтскую позицию Москвы как большой успех в реваншистской борьбе за «северные территории», как официальный Токио незаконно именует наши Курилы. И кстати, и сейчас так считают. Сегодня газета японских деловых кругов «Нихон кэйдзай симбун» написала: «Для рыбопромысловиков острова Хоккайдо, расположенного в непосредственной близости от северных островов, ведение промысла в богатой рыбой и морепродуктами их акватории является очень важным. Японское правительство, которое считает северные острова территорией Японии, рассматривает рыбный промысел возле них как «полезную для интересов страны деятельность» и поддерживает ее, предоставляя рыбакам государственные субсидии. Разумеется, в этой политике правительства был расчет на то, чтобы «безопасное рыболовство» в акватории северных островов служило для Японии своего рода «ступенькой» в вопросе окончательного разрешения территориальной проблемы с Россией». А МИД РФ, получается, почти четверть века позволял Токио пользоваться этой «ступенькой», вселяя в него веру в успех отторжения островов от России в свою пользу.

«Главное — не рыба, главное — капуста. Примерно так японские парламентарии объясняли мне, зачем Японии необходимы наши южнокурильские острова. Мол, вокруг островов растет столь важная для японского организма морская капуста», — написал Рогозин в Telegram-канале.

Haplochromis Морская капуста

Поддерживая позицию Рогозина, все же надо его поправить. Морскую капусту — комбу японцы продолжат добывать в наших территориальных водах, ибо недавно подписанное соглашение по этому поводу не имеет отношения к соглашению 1998 года. Но и здесь не все так просто. В советские времена японцы в соглашении о добыче комбу у берегов входящего в состав южных Курил острова Сигнальный признавали и остров, и омывающие его воды принадлежащими СССР и обязывались соблюдать при добыче советское законодательство. В связи с этим вновь обратимся к правительству РФ за разъяснениями, предусмотрено ли в соглашении признание района добычи морской капусты российским.

В последнее время Д. Рогозин уделяет особое внимание дальневосточным проблемам и даже публично предложил переименовать все южнокурильские острова, дав им русские названия, чтобы, дескать, и духу, и буквы японских не было. Дальневосточники вежливо предложение отклонили, разъяснив, что названия островов не японские, а айнские, то есть данные населявшими их издревле аборигенами, к японцам и их языку отношения не имевшими.

В связи с этим Межрегиональное общественное движение «За территориальную целостность Российской Федерации «Русские Курилы» обратилось к Д. Рогозину и предложившему изменить название Сахалинской области председателю партии «Справедливая Россия — За правду» С. Миронову с открытым письмом. В нем, в частности, предложено поддержать требование не продлевать ущербное для нашей страны соглашение 1998 года, а также другие инициативы Движения. Повторяем наши предложения:

Не продлевать действие Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 21 февраля 1998 года, подписанного еще Б. Немцовым и предусматривающего возможность японским судам в уведомительном порядке ловить рыбу в российских территориальных водах на Курильских островах. Сахалинской областной думой, а также губернатором И. П. Фархутдиновым неоднократно выдвигалось такое предложение, укрепляющее территориальную целостность России на Дальнем Востоке.

Вернуть подлинное название — День Победы над Японией — дню 3 сентября — сейчас стыдливо замаскированному под День окончания Второй мировой войны. Россия не стыдится своих побед и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов!

Завершить денонсацию пункта 9 Совместной советско-японской декларации 1956 года, предусматривавшей территориальные уступки в пользу Японии.

Ввести административную ответственность за т. н. «картографическую агрессию», т.е. за грубое публичное искажение изображения границ Российской Федерации (без территорий, на которые имеются официальные претензии сопредельных государств).

Дополнить Закон о Государственной границе Российской Федерации факультативным, дополняющим договорной принцип установления государственной границы, принципом установления государственной границы как исторически сложившейся, в случае недостижения её договорного оформления. Это важно для наших отношений не только с Японией, но и с Украиной и другими странами.

В открытом письме мы просим Дмитрия Олеговича и Сергея Михайловича публично высказаться в отношении этих предложений и поддержать их.