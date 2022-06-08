Как уже сообщало в своих публикациях ИА REGNUM, в мае текущего года на территории Литовской Республики было уничтожено несколько памятников советским воинам, павшим в боях с нацистской Германией. Так, были полностью уничтожены обелиск и надгробие с именами павших советских военнослужащих в Паланге. На месте захоронения теперь — небольшая табличка с информацией о том, что здесь похоронены солдаты, погибшие во Второй мировой войне, без лишних уточняющих подробностей и, конечно же, имён. То есть захоронение подверглось осквернению. Гораздо ранее также было обезличено место погребения 35 тысяч советских военнопленных, павших в концлагере «VI форт» в Каунасе, о чём ИА REGNUM сообщало 26 февраля 2 019 года.

Андрей Сафонов ИА REGNUM Памятник погибшим в Великой Отечественной войне в центре г. Паланга

Судьбу воинского захоронения разделил и памятник советскому солдату у могилы павших в населенном пункте Куркляй Аникщяйского района Литвы. Решением районной администрации скульптура, незадолго до того осквернённая проукраинскими «активистами», была демонтирована, однако надгробные плиты с именами павших остались целыми. Однако, судя по данным литовского портала Anyksta. lt, такое решение было скорее лишь проявлением порядочности администрации провинциального района, сумевшей как-то сбалансировать в рамках воцарившейся в стране ненормальной реальности.

Как сообщает портал Anyksta. lt в своей публикации от 1 июня текущего года, ещё в апреле 2022 года министр культуры ЛР Симонас Кайрис подписал приказ об изменении критериев, по которым ранее советские памятники охранялись на кладбищах в соответствии с законами о наследии. Обновленное описание касается критериев оценки, отбора и уровня значимости недвижимых культурных ценностей и открыло возможность изъятия этих памятников.

«Процесс сноса советских памятников в муниципальных образованиях вызвал ряд практических вопросов, к кому в первую очередь обращаться с необходимостью охраны памятника, что делать дальше с установленными памятниками и т.д. Хочу поблагодарить представителей Департамента культурного наследия за оперативное реагирование и разъяснение, как правильно и слаженно реализовать весь этот процесс», — сказал министр культуры С. Кайрис.

lrv.lt Симонас Кайрис

То есть приказ министра культуры основывался на рекомендациях Департамента культурного наследия Литвы (ДКН) администрациям самоуправлений Литвы и Ассоциации самоуправлений Литвы в отношении мест захоронения советских воинов Второй мировой войны и памятников на них. Среди этих «рекомендаций», помимо описания рутинных действий по списанию надгробий в «неликвид» с последующим уничтожением и/или перемещению в места демонстрации советских «диковинок и нелепостей» вроде парка «Грутас», куда ранее были свезены памятники Ленину и местным революционерам, есть более зловещие и циничные.

Как следует из цитаты приказа литовского минкульта, «для некоторых захоронений советских воинов утверждены правила индивидуальной охраны, в которых также установлены требования по охране объектов культурного наследия для малых архитектурных сооружений и элементов изобразительных художественных форм». В таких случаях муниципальным администрациям вменяется обязанность об отмене и изменении таких правил защиты. Но самым циничным является пункт о том, что «памятники, мемориальные доски и надгробия на кладбищах и в других местах захоронения дополняются новыми данными, эти данные исправляются или удаляются«. Могилы (в оригинале — «объекты») теперь должны маркироваться в соответствии с информацией на основе заключения «Центра исследования геноцида и сопротивления литовцев». Данное квазинаучное учреждение было организационно оформлено в 1992 году с целью сбора доказательств об «одинаковости» советского и нацистского «режимов», дословно — для »изучения геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений в Литве; изучения преследования местных жителей оккупационными режимами; изучения вооруженного и невооруженного сопротивления оккупационным режимам; инициирования правовой оценки деятельности организаторов и исполнителей геноцида и увековечивания памяти борцов за свободу и жертв геноцида». То есть для получения по результатам «исследований» раскаяний и, главное — контрибуций от якобы поверженной России, каковой она по результатам перестройки большинству и представлялась.

Среди комментариев к литовским публикациям осуждение войны с мёртвыми также присутствует — от 10 до 20 процентов, с неминуемой последующей обструкцией от тамошних «лоялистов».

А про геноцид (что с кавычками, что без) ещё поговорим. Тем более что численность населения Литвы за годы восстановленной «независимости» снизилась в полтора раза и уже сравнялась с довоенной, и продолжает падать. Но ведь «это — другое» ©