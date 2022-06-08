Украинская армия не может перейти в наступление, так как уступает России в технике. Об этом 7 июня заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британской газете Financial Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орёл

«Мы уступаем [Российской Федерации] в том, что касается техники, и поэтому не можем наступать. Мы понесем новые потери, а сохранение жизней людей является для меня приоритетом», — приводит его слова ТАСС.

Зеленский также в очередной раз призвал западные страны нарастить поставки оружия украинской стороне и раскритиковал Запад за недостаточно жесткую позицию по отношению к РФ.

Заявление украинского лидера обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многих участников обсуждения возмутило заявление Зеленского о том, что люди для него в приоритете.

«Ну, допустим, технику ему предоставят, а что насчёт людей? Вроде бы Европа ещё своих людей бандеролью не отправляет…» — отреагировал Михаил Г.

«Мне кажется, Зеленский борзеет. Возможно, у США и есть столько техники, но у ЕС точно нет. Я уж молчу о том, что США навряд ли отдаст что-то важное в ущерб себе», — отметил Sasha K.

«Ну ладно, оружие он в очередной раз попросил, а людей-то где он брать собрался?» — также недоумевает Жорж М.

«А разве со стороны Украины не 700 тысяч воюют? Он же сам говорил. А он хочет, чтобы 7 млн воевали? Так тут пол-Европы придется привлечь, да ещё и мало будет», — отреагировала Ольга А.

«То есть киевский режим обречен?» — поинтересовался Матвей К.

«Осознание, потом принятие?» — задался вопросом Артем Т.

«Вот же лжец. Когда для него люди были приоритетом?» — спросила Мара Л.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Опять оружие выпрашивает», — добавила Tatiana.

«Его приоритетом являются деньги. И ничего кроме. Просто бизнес», — отметил один из участников обсуждения.

«Если бы люди были приоритетом, то никогда бы по указанию США не дразнил медведя», — отметила Алена Х.

«Сказал бы просто: «дайте ещё больше денег», — с сарказмом пишет Сергей Ж.

«У этого циничного… клоуна Зеленского, который бросает как пушечное мясо на убой не обученных и насильно мобилизованных украинцев, еще хватает наглости говорить: «люди являются моим приоритетом». Клоун Зеленский показал еще раз, что для него не существует дна, а его наглость и цинизм просто безграничны», — не выдержал Серега.

«Люди для данного антиукраинского товарища ничего не значат, он не субъектен в принятии решений, от этого и все зло», — комментирует Yuri D.

«Уже технику со всего мира стащили и все еще уступают они…» — добавила Marina L.

«Во как! А как же до последнего украинца? Вдруг люди стали в приоритете! Дети-сироты тех, кого вы погубили всей тупой истеричной эгоистичной и шизофренической Верховной радой, оценят ваш поступок! Память о вас войдёт в века! И ваши имена и имена ваших потомков будут усыпаны проклятиями!» — написала Элла Ю.

«Ага, если уж о людях заговорил… значит, дела его хунты стали совсем хреновыми!» — пишет Татьяна.

«Мерзость, подлость в одном лице», — не выдержал Василий.

«Он вспомнил про людей?» — подытожил «А».