Украина хочет купить у Израиля систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», сообщает 7 июня газета Jerusalem Post. По информации издания, помощь у правительства Израиля запросил украинский посол в Иерусалиме Евгений Корнийчук. Вместе с тем украинский дипломат отметил, что Украина не нуждается в пожертвовании в виде системы ПРО, а хочет её купить.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР «За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?»

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«За чей счёт сей банкет будет?» — с сарказмом поинтересовалась Mariana.

«Евреи им даже ПТРК отказались продавать, запретили Германии их поставку. Так что чубатым только дулю», — отреагировал R44 110.

«Там стоимость такая будет, что поставки могут быть ограничены парой машин сильно б/у. ПВО, наверное, самая дорогая наземная техника…» — пишет Сергей.

«Израиль ничего не продаст», — считает Илья С.

«Железный купол» полностью ненужная ерунда. Она рассчитана прикрывать маленькую территорию от самодельных ракет, сваренных из металлической трубы в гараже», — отметил Dmitry A.

«Площадь Израиля и площадь Украины. Какой «купол»?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«Думаю, они хотят прикрыть Киев, а до остальных им дела нет…» — ответил ему Paul S.

«Израиль давно уже предупредили о последствиях. Россия дала им понять, что если они будут продавать оружие Украине, то мы будем продавать оружие их главным конкурентам. Поэтому вряд ли они рыпнутся. Будут сидеть тихо ради своей же безопасности», — комментирует Катрин.

«Да не продает Израиль «купол»… Для того чтобы заиметь такой «купол», нужна куча времени и специально обученные люди на месте установки. И в свое время Израиль уже не раз разъяснял, что этот «купол» пригоден только для израильской территории. Просто украинский посол уже достал всех своими претензиями», — отметил Eflor.

Israel Defense Forces ПРО «Железный купол»

«Евреи ничего нацикам не продадут! Знают то, что потом трофейные «джавелины» и NLAW и много другого западного вооружения могут случайно таки оказаться в руках палестинцев, а оно им надо?» — отреагировал Radioactiv.

«Так для этого деньги нужны. Израиль под честное слово не даст вооружение», — пишет Андрей С.

«Так-то «Железный купол» не очень-то железный против гиперзвуковых ракет… А чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно сначала продать что-нибудь ненужное. А у вас денег нет!.. Заграница нам поможет. Я дам вам парабеллум!» — с юмором добавил Александр.

«А Украина не в курсе, во сколько «Железный купол» обходится в год? Ну пусть погуглят», — смеется «Горгуся».

«По второму кругу пошли. Следующим будут опять просить НАТО закрыть небо», — шутит Za_rus66.

«Слежу за израильтянами и их «куполом». Пусть Украина покупает. Это всё равно, что мухобойкой осиное гнездо разгонять. «Байрактар2.0», — написал «Всем Привет».

«1. У Киева нет денег, чтобы это купить или дать что-то взамен.

2. Израиль не будет портить отношения с Россией.

3. Израиль не успеет поставить систему на Украину и обучить ВСУ ей. Россия уже будет глубоко в тылу. Защищать будет нечего.

4. Израиль прекрасно понимает, что систему просто уничтожат во время перевозки. А если даже поставят и развернут, это не препятствие для вооружения РФ. Это не с Палестиной воевать.

5. Израиль дорожит репутацией своей системы, поэтому точно не захочет позорно ее про*рать на весь мир, как Турция байрактары.

6. Израиль понимает, что Украина проиграет по-любому, Россию не остановить», — подытожил Алексей Т.