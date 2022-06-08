Джизакская область Узбекистана, которая подарила стране двух первых руководителей — Шарафа Рашидова (первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана) и второго президента республики Шавката Мирзиёева, планомерно становится промышленным центром страны. Общая площадь Джизакской области — 21 тысяча 200 километров. Включает в себя 7 городов. Население — 1 миллион 400 тысяч человек, из них городского — 43 с половиной процента. Некогда ориентированная на аграрное и сырьевое производство область за последние несколько лет достигла значительных результатов во всех сферах и постепенно превращается в промышленный и научный центр Узбекистана. По словам заместителя хокима (губернатора) области Нодира Нурматова, экономиста, юриста, ранее занимавшего пост советника-посланника посольства Узбекистана в Пекине, основными локомотивами развития региона являются автомобильная, текстильная, пищевая, строительная, кожевенно-обувная, химическая промышленность и другие.

Michael Hancock Город Джизак

«По инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Джизакская область за последние 3 года стала динамично развивающимся регионом. Так, с 17-го года рост ВРП области составил 190 процентов и по итогам 21-го года достиг отметки в 2,1 миллиарда долларов. Объем привлеченных прямых иностранных инвестиций вырос в 12 раз и по итогам прошлого года составил 307,8 миллиона долларов против 25 миллионов долларов в 17-м году», — сказал журналистам Нурматов.

При этом он отметил, что природно-ресурсный потенциал области достаточно широк и доступен.

«Это еще одно неоспоримое преимущество региона. Недра Джизака богаты золотом, медью, вольфрамом, волластонитом, свинцом, цинком, известью, мрамором, силикатами и другими полезными ископаемыми», — указал замглавы региона.

По его словам, традиционно внушителен потенциал сельского хозяйства: в области в 21-м году произведено около 1 миллиона тонн плодоовощной продукции, львиная доля которой была экспортирована, в основном в Россию. Также Джизакская область тесно взаимодействует и ведёт внешнеторговую деятельность с более чем 30 странами мира.

«Взаимный товарооборот между Джизакской областью и регионами Китая, России, Турции, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Индии и Таджикистана в прошлом году составил более 650 миллионов долларов», — подчеркнул чиновник.

Структура ВРП Джизакской области и СЭЗ

В настоящее время структуру валового регионального продукта Джизакской области составляют: услуги — 25,2%, сельское хозяйство — 40,9%, промышленность — 28,9% и строительство — 5%. Как подчеркнул Нурматов, сегодня во всех сферах и направлениях деятельности Узбекистана осуществляются социально-экономические реформы, в которых активное участие принимает и Джизакская область. В частности, по его словам, свободная экономическая зона (СЭЗ) «Джизак» имеет специальный налоговый режим и таможенные льготы. Участники СЭЗ «Джизак» освобождены от уплаты всех видов налогов и таможенных платежей на импортное оборудование, сырье и компоненты для собственных производственных нужд.

Ji-Elle Хлопковое поле в Узбекистане

«Не мне вам говорить, что успешное инвестирование — это вклад в будущее, работа, которая требует дисциплины и терпения. Понимая это, льготы и преференции в свободной экономической зоне «Джизак» распределены нами по срокам и зависят от объёма инвестиций», — отметил чиновник.

Он сообщил, что в настоящее время в СЭЗ «Джизак» уже сосредоточены десятки высокотехнологичных производств с участием иностранных инвесторов. Срок функционирования индустриальной зоны составляет 30 лет с возможным дальнейшим продлением.

«С 13-го года по сегодняшний день на территории СЭЗ реализовано 30 проектов на общую сумму 423,8 миллиона долларов, из них с участием иностранных инвестиций более 200 миллионов долларов», — сообщил замхокима области.

Он уточнил, что в настоящее время десять новых проектов уже реализуются.

«С 17-го года в Джизакской области также создана свободная экономическая зона «Замин-Фарм», на территории которой реализуются проекты фармацевтической отрасли. Функционируют и еще 23 малых промышленных зоны», — сообщил Нурматов.

Крупные промышленные предприятия

В Джизакской области действуют крупные промышленные предприятия. Например, «Минг Юань Силу Индастри» — иностранное предприятие по производству широкого ассортимента изделий из стекла. Производственная мощность — 4 миллиона квадратных метров стекла, 50% от общего количества произведенной продукции отправляется на экспорт. Еще одно предприятие с иностранным капиталом: совместная узбекско-британская компания «Мега инвест индастриал». Его производственная мощность — две с половиной тысячи тонн базальтового волокна и 3 тысячи тонн базальтовой арматуры. Кроме того, иностранное предприятие Jizzax Textile, производственная мощность которого 9 тысяч тонн хлопчатобумажной суровой гребенной пряжи и 4 тысячи 600 тонн трикотажного полотна в год, отправляет свою продукцию на экспорт, в основном в Россию. В области осуществляется сборка автомобилей KIA, «Рено» и российской марки Lada. Рядом со сборочными цехами строятся новые производственные помещения, которые будут заниматься локализацией запасных частей для автомобилей, с последующим получением сертификата происхождения Made in Uzbekistan.

(сс) terimakasih0 Ткани

Сфера высоких технологий

В Джизакской области полным ходом идёт цифровизация и интеграция информационных технологий с промышленной сферой. Нурматов отметил, что из мирового опыта известно, что роль IT-парков очень важна в сфере развития цифровой экономики и экономики в целом.

«В этой связи в целях создания благоприятных условий для развития конкурентоспособных продуктов и услуг в сфере информационных технологий в Джизакской области, продвижения их на внутреннем и внешнем рынках, стимулирования инновационных разработок был открыт Джизакский филиал национального IT-парка, резиденты которого уже участвуют в реализации инновационных проектов не только на региональном, но и на республиканском и международном уровнях», — рассказал чиновник.

В дополнение к этому, подчеркнул он, в целях создания единственного в Узбекистане IT-кластера, в области для подготовки высококвалифицированных кадров в сфере информационных технологий создан филиал индийского университета международного класса, который занимает лидирующие позиции в мире по направлению подготовки IT-инженеров и программистов.

Туристический потенциал региона

Джизакская область несомненно имеет огромный потенциал для развития туристической отрасли. По словам Нурматова, одна только система Айдар-Арнасайских озёр свидетельствует о наличии большого незадействованного туристического и экономического потенциала региона.

«В целях привлечения инвестиций и реализации проектов на берегу озера Айдаркуль планируется создание государственной корпорации с уставным фондом в размере 50 миллионов долларов, которая на основе государственно-частного партнёрства совместно с иностранными партнёрами будет осуществлять проекты в сферах рыбоводства, экотуризма и оказания туристических услуг», — проинформировал замхокима.

karb Озеро Айдаркуль

Он также сообщил, что постановление президента страны от 6.04.21 «О мерах по созданию туристско-рекреационной зоны «Заамин» и международного сезонного курорта» и кабинета министров от 28.04.21 «О мерах по организации деятельности туристско-рекреационной зоны «Заамин» даст дополнительный импульс развитию сферы. «Для создания туристической зоны на территории Зааминского района Джизакской области будет выделено 2 007,2 га земли», также проинформировал он. Кроме того, на строительство объектов инфраструктуры в этой туристической зоне по решению хокимията (администрации) Джизакской области от 11.12.21 выделены 700 га и от 30.03.22 выделены 0,49 га земли. По словам заместителя хокима области по туризму Синдора Рахмонкулова, подписаны договоры долгосрочной аренды земельных участков, находящихся в собственности Национального банка, банка «Асака», банка «Турон» и «Узпромстройбанк» для строительства автостоянок, канатных дорог и гостиниц. «Подписание с другими банками близится к завершению», уточнил он.

Также в настоящее время проводятся работы на плато Суффа по строительству туристического комплекса «Уриклисой», где осуществляется строительство трех современных гостиниц за счет средств коммерческих банков.

«Подрядчик уже определил площадки для строительства 3 гостиниц и получил заключения о геологическом состоянии земель. Ведутся земляные работы под фундамент гостиниц, ведется бетонирование фундамента и наземной части зданий», — сообщил замглавы региона по туризму.

«Мы верим, что современная дорога и организация генерального плана выведут туристический потенциал региона на новый уровень», — подчеркнул Рахмонкулов.