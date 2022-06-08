Джизакская область Узбекистана становится промышленным центром
Джизакская область Узбекистана, которая подарила стране двух первых руководителей — Шарафа Рашидова (первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана) и второго президента республики Шавката Мирзиёева, планомерно становится промышленным центром страны. Общая площадь Джизакской области — 21 тысяча 200 километров. Включает в себя 7 городов. Население — 1 миллион 400 тысяч человек, из них городского — 43 с половиной процента. Некогда ориентированная на аграрное и сырьевое производство область за последние несколько лет достигла значительных результатов во всех сферах и постепенно превращается в промышленный и научный центр Узбекистана. По словам заместителя хокима (губернатора) области Нодира Нурматова, экономиста, юриста, ранее занимавшего пост советника-посланника посольства Узбекистана в Пекине, основными локомотивами развития региона являются автомобильная, текстильная, пищевая, строительная, кожевенно-обувная, химическая промышленность и другие.
При этом он отметил, что природно-ресурсный потенциал области достаточно широк и доступен.
По его словам, традиционно внушителен потенциал сельского хозяйства: в области в 21-м году произведено около 1 миллиона тонн плодоовощной продукции, львиная доля которой была экспортирована, в основном в Россию. Также Джизакская область тесно взаимодействует и ведёт внешнеторговую деятельность с более чем 30 странами мира.
Структура ВРП Джизакской области и СЭЗ
В настоящее время структуру валового регионального продукта Джизакской области составляют: услуги — 25,2%, сельское хозяйство — 40,9%, промышленность — 28,9% и строительство — 5%. Как подчеркнул Нурматов, сегодня во всех сферах и направлениях деятельности Узбекистана осуществляются социально-экономические реформы, в которых активное участие принимает и Джизакская область. В частности, по его словам, свободная экономическая зона (СЭЗ) «Джизак» имеет специальный налоговый режим и таможенные льготы. Участники СЭЗ «Джизак» освобождены от уплаты всех видов налогов и таможенных платежей на импортное оборудование, сырье и компоненты для собственных производственных нужд.
Он сообщил, что в настоящее время в СЭЗ «Джизак» уже сосредоточены десятки высокотехнологичных производств с участием иностранных инвесторов. Срок функционирования индустриальной зоны составляет 30 лет с возможным дальнейшим продлением.
Он уточнил, что в настоящее время десять новых проектов уже реализуются.
Крупные промышленные предприятия
В Джизакской области действуют крупные промышленные предприятия. Например, «Минг Юань Силу Индастри» — иностранное предприятие по производству широкого ассортимента изделий из стекла. Производственная мощность — 4 миллиона квадратных метров стекла, 50% от общего количества произведенной продукции отправляется на экспорт. Еще одно предприятие с иностранным капиталом: совместная узбекско-британская компания «Мега инвест индастриал». Его производственная мощность — две с половиной тысячи тонн базальтового волокна и 3 тысячи тонн базальтовой арматуры. Кроме того, иностранное предприятие Jizzax Textile, производственная мощность которого 9 тысяч тонн хлопчатобумажной суровой гребенной пряжи и 4 тысячи 600 тонн трикотажного полотна в год, отправляет свою продукцию на экспорт, в основном в Россию. В области осуществляется сборка автомобилей KIA, «Рено» и российской марки Lada. Рядом со сборочными цехами строятся новые производственные помещения, которые будут заниматься локализацией запасных частей для автомобилей, с последующим получением сертификата происхождения Made in Uzbekistan.
Сфера высоких технологий
В Джизакской области полным ходом идёт цифровизация и интеграция информационных технологий с промышленной сферой. Нурматов отметил, что из мирового опыта известно, что роль IT-парков очень важна в сфере развития цифровой экономики и экономики в целом.
В дополнение к этому, подчеркнул он, в целях создания единственного в Узбекистане IT-кластера, в области для подготовки высококвалифицированных кадров в сфере информационных технологий создан филиал индийского университета международного класса, который занимает лидирующие позиции в мире по направлению подготовки IT-инженеров и программистов.
Туристический потенциал региона
Джизакская область несомненно имеет огромный потенциал для развития туристической отрасли. По словам Нурматова, одна только система Айдар-Арнасайских озёр свидетельствует о наличии большого незадействованного туристического и экономического потенциала региона.
Он также сообщил, что постановление президента страны от 6.04.21 «О мерах по созданию туристско-рекреационной зоны «Заамин» и международного сезонного курорта» и кабинета министров от 28.04.21 «О мерах по организации деятельности туристско-рекреационной зоны «Заамин» даст дополнительный импульс развитию сферы. «Для создания туристической зоны на территории Зааминского района Джизакской области будет выделено 2 007,2 га земли», также проинформировал он. Кроме того, на строительство объектов инфраструктуры в этой туристической зоне по решению хокимията (администрации) Джизакской области от 11.12.21 выделены 700 га и от 30.03.22 выделены 0,49 га земли. По словам заместителя хокима области по туризму Синдора Рахмонкулова, подписаны договоры долгосрочной аренды земельных участков, находящихся в собственности Национального банка, банка «Асака», банка «Турон» и «Узпромстройбанк» для строительства автостоянок, канатных дорог и гостиниц. «Подписание с другими банками близится к завершению», уточнил он.
Также в настоящее время проводятся работы на плато Суффа по строительству туристического комплекса «Уриклисой», где осуществляется строительство трех современных гостиниц за счет средств коммерческих банков.