Украинское правительство поддержало законопроект о легализации медицинского каннабиса, который планируют использовать при посттравматических стрессовых расстройствах, полученных в результате военных действий, а также для лечения онкологических заболеваний. Об этом на своей странице в одной из социальных сетей сообщил глава министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Якоб ван Остзанен. Смеющийся шут (фрагмент). 1500

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что для Украины этот закон был не самым необходимым. Иные также предположили, что закон был принят для того, чтобы у «одурманенного» народа было меньше вопросов к правительству.

«Очень важно, когда в стране идут боевые действия», — с сарказмом отреагировал Nikolai K.

«Надо же чем-то рассчитываться за ленд-лиз», — пишет Людмила.

«Реальность для них слишком страшна, а уход в вымышленные миры и спутанность сознания — это как раз то, что нужно. Всё очень печально», — отметила Татьяна А.

«Боже, что с ними там творится, хотят второй Афганистан», — написал один из участников обсуждения.

«Какой президент, такие и законы», — смеется Vselennaya.

«В условиях военного времени урожай снимает не тот, кто выращивал», — отреагировал Yegor.

«Недогосударство и так в нереальности живёт во главе с наркоманом президентом, захотелось ещё и узаконить это. Треш полный», — не выдержала Елена.

«Чтобы граждане поменьше вопросов правительству задавали», — отреагировала Olga N.

«В Афганистране, наоборот, запретили. Может, тогда уж и Украину переименовать в Украинистан?» — задался вопросом Mihail M.

«Так… Памятники Ленину снесли — галочка, все улицы в улицы Бандеры переименовали — галочка, калаши (автоматы Калашникова — О. П.) и РПГ всем раздали — галочка. Теперь легализуем наркотики», — с сарказмом прокомментировал Juri.

president. gov. ua Владимир Зеленский

«Чтобы каждая зрада (поражение — О. П.) казалась перемогой (победой — О. П.)! Так победят!» — иронизирует Katya N.

«Народ походу трезвеет, надо больше нацистского дурмана», — с сарказмом добавил Zелёный Кот.

«Почему бы и не заняться здоровьем нации», — шутит Владимир Н.

«В Афганистане, наоборот, борются и запрещают. А здесь с размаху прыгают на те же грабли», — написала Marina V.

«Что-то подсказывает, что они давно этим «лечатся»!» — отреагировала Светлана.

«Вот вам и ответ. Кому-то очень нужен «Афганистан» под боком у РФ», — отметил Лис.

«Зеленский под себя законы лепит…» — не выдержал Руслан.

«Мало им одного Зеленского…» — добавил Antonessko.

«Если нельзя решить проблему, нужно изменить свое отношение к проблеме, войдя в состояние измененного сознания. Колбаса Шольц отказывается поставлять тебе танки? А полоумный дед Байден предлагает отдать пол-Украины русским. Донбасс ты про*рал, а нацисты сидят в постовском СИЗО… тебя никто не любит? Ты в отчаянии и не знаешь, что делать дальше? У тебя есть решение…» — смеется Руслан.

«Ну да, будут голодными, но веселыми…» — с сарказмом отреагировала Юлия.

«Ну, у кого что болит, тот о том и… законы принимает! Других-то проблем нет на Украине», — подытожила Lola.