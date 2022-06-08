Священный синод Русской православной церкви, состоявшийся 7 июня под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла, показал, что Московский патриархат нацелен на серьезные и быстрые изменения своего прежнего курса. Самым громким решением Синода стала отставка с поста председателя отдела внешних церковных связей митрополита Илариона. На эту должность он пришел в 2 009 году, будучи на тот момент управляющим Венско-Австрийской и Венгерской епархиями, и сегодня возвращается в Будапештско-Венгерскую епархию обратно. При этом в журнале №61 Синода об управлении Будапештско-Венгерской епархией, на что обратили внимание многие церковные эксперты, выражается «благодарность за понесенные труды» ее прежнему руководителю митрополиту Марку. В то время как в том же журнале в пункте об уходе митрополита Илариона из ОВЦС эта ритуальная формулировка отсутствует. Что бы это значило?

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Известный американский эксперт по православию Питер Андерсон на страницах итальянского католического портала Il Sismografo задается вопросом, что стоит за переводом экс-председателя ОВЦС на страну далече, и дает свои ответы. «Возможно, что митрополит Иларион хочет отмежеваться от нынешней позиции Московского патриархата по Украине и решил переехать в Будапешт, где у него будет больше времени для реализации своих научных и музыкальных талантов, — пишет Андерсон. — Возможно, что он был отстранен из-за разногласий по вопросу Украины. Я сомневаюсь, что митрополит Иларион, как лояльный иерарх Московского патриархата, когда-либо скажет, что перевод был результатом его разногласий по поводу Украины. Возможно, мы никогда не узнаем ответа на этот вопрос». Судя по всему, добавим от себя, многое станет понятно, когда начнет действовать новый глава ОВЦС, митрополит Корсунский Антоний. Однако американский эксперт и тут делает оговорку: «Патриарх Кирилл может считать, что ОВЦС будет в надежных руках благодаря присутствию протоиерея Николая Балашова, заместителя председателя отдела внешних церковных связей. Говорилось, что патриарх Кирилл очень доверяет отцу Николаю». Интрига тут в том, в роли кого все это время выступал протоиерей Балашов — исполнителя решений руководства или настоящего автора и творца политики Московского патриархата на украинском направлении, предпочитающего оставаться в тени.

Потому что ОВЦС, церковному «министерству иностранных дел», в любом случае придется не только реализовывать указания Священного синода Русской православной церкви, но и самому генерировать какие-то новые прорывные идеи, облекать их в контент связей Московского патриархата с сообществом православных Церквей в целом и Константинопольским патриархатом в отдельности, Святым престолом, Всемирным советом церквей. Камнем преткновения во всех случаях здесь является украинский вопрос. На сегодня диалог с константинопольским патриархом Варфоломеем прекращен из-за создания Фанаром частично признанной Православной церкви Украины. С Ватиканом — поставлен на паузу. И тревожные ощущения возникают в связи с Русской православной церковью за границей, раскол с которой был «вылечен» в мае 2 007 года, когда РПЦЗ стала «самоуправляемой частью» РПЦ. В это восстановление канонического единства, кстати, вложил немало своего политического капитала и президент России Владимир Путин. В сентябре сего года РПЦЗ предстоит избрать нового главу взамен скончавшегося митрополита Илариона. На эту позицию претендует митрополит Берлинский и Германский Марк, в недавнем интервью немецкому медиахолдингу RND раскритиковавший позицию Кирилла по Украине. А ведь по уставу РПЦЗ кандидатуру ее избранного главы должен утвердить московский патриарх. Коллизия…

Volgeparhia.ru Митрополит Волоколамский Иларион

Но пока главным остаются проблемы общения Московского патриархата с Украинской православной церковью и ее паствой. После того как 27 мая на созванном Соборе с участием епископов, священства и мирян УПЦ взяла курс на дистанцирование от РПЦ, наше издание задавалось вопросом, как это воспримут в епархиях, которые находятся на территориях, контролируемых Россией, и не поддерживают идею разрыва отношений с Русской православной церковью. И захочет ли Московский патриархат предоставить им свою альтернативу, например вхождение в состав Русской православной церкви. Ответ дан вчера, 7 июня. Журнал №59 содержит суждение о рапортах архиереев Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий УПЦ относительно их статуса. Решено согласиться с просьбой о переводе их под «непосредственное ведение» патриарха и Синода с образованием Крымской митрополии РПЦ. Можно согласиться с мнением ряда церковных экспертов, которые считают, что это, скорее всего, будет моделью и для остальных епархий УПЦ на освобожденных украинских территориях. Фактически это станет признанием сложившегося статус-кво: вся паства Украинской православной церкви не может больше автоматически зачисляться в актив Русской православной церкви, наступила пора определяться и размежеваться.

Однако будущее предоставляет Московскому патриархату и перспективы. Уйдя от украиноцентричности, РПЦ высвободит ресурсы для работы на других направлениях. У нее стало что-то получаться в Африке, где набирает силы Африканский экзархат. А еще есть и Азия с ее многомиллиардным населением. Все это требует выработки специального миссионерского решения для людей, которые никогда не слышали о русском православии. Но вначале Московский патриархат должен справиться с украинским камнем преткновения. Споткнется он об него или перешагнет? Надеемся на второе.