По приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана президент Венесуэлы Николас Мадуро находится в республике с официальным визитом. В ходе переговоров обсуждаются отношения между двумя государствами, определяются пути по дальнейшему укреплению сотрудничества. Происходит также обмен мнениями по актуальным региональным и глобальным проблемам. Но это не рядовой визит. Он насыщен большими смыслами и символами, что во многом определяется фоновыми характеристиками.

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро

Дело в том, что накануне Вашингтон отказал Мадуро в приглашении на саммит Америк, который проходит в Лос-Анджелесе с 6 по 10 июня. Та же участь постигла представителей руководства Кубы и Никарагуа. Произошло это несмотря на то, что мировые СМИ облетела сенсационная новость о том, что США разрешили двум европейским компаниям поставлять нефть из Венесуэлы в Европу, чтобы компенсировать российскую нефть. При этом Вашингтон открыто намекал на готовность вообще ослабить венесуэльские санкции, даже вел в Каракасе переговоры. В этой связи Венесуэла заявляла о возможности вдвое увеличить поставки сырья уже в этом году. Кроме того, было объявлено о начале диалога с демократической оппозицией во главе с Хуаном Гуайдо, что приветствовал Вашингтон. Как утверждала The Washington Post в этой связи, США снимут ограничения на венесуэльские операции Chevron и позволят американской корпорации напрямую вести переговоры о будущем производстве с венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA.

На фоне специальной операции России на Украине такие сообщения воспринимались как сенсация. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что США разрешили итальянской компании Eni и испанской Repsol поставлять нефть из Венесуэлы в Европу лишь в счет накопленных долгов Венесуэлы. Это первое. Второе: объем нефти, которую Eni и Repsol получат в Венесуэле, будет небольшим, а потому поставки не смогут существенно повлиять на мировые цены на нефть. Третье: в США полагают, что венесуэльская PDVSA не получит финансовой выгоды от этих операций, в отличие от продаж нефти Китаю. Пекин является крупнейшим покупателем венесуэльской нефти: до 70% ежемесячных поставок предназначается для его нефтеперерабатывающих заводов. Напомним, что в результате санкций США с 2 014 по 2 020 год Венесуэла потеряла 98,6% всех внешних валютных доходов, отчисления PDVSA на счета Центрального банка страны за последние семь лет резко сократились. После всего этого Мадуро иронично предложил американцам договариваться с Гуайдо, расставив все точки над i в этом вопросе. Четвертое: как заявили в Службе внешней разведки России, «попытка США надавить на страны Латинской Америки с целью осуждения ими российской спецоперации на Украине не увенчалась успехом».

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В такой ситуации приглашение Мадуро посетить с визитом Турцию оказалось для него очень кстати. Ведь когда финансовый кризис в Венесуэле спровоцировал тяжелую гуманитарную ситуацию, Эрдоган предоставил этой стране серьезную продовольственную помощь. Он также выражал Мадуро полную поддержку, призывая его «не поддаваться антидемократическим усилиям и стоять с гордо поднятой головой», когда лидер оппозиции Гуайдо стала позиционировать себя временным президентом и получил содействие США и других стран Южной Америки. А сам Мадуро ранее поддержал Эрдогана в ходе неудавшегося государственного переворота в Турции 15 июля 2 016 года. Он был чуть ли не первым, кто позвонил турецкому президенту и выразил свою солидарность. В июле 2 018 года Мадуро принял участие в церемонии инаугурации Эрдогана, затем совершил поездку по стране. В декабре того же года турецкий президент посетил Венесуэлу, где ему был оказан пышный прием. В дальнейшем турецкие проправительственные телеканалы и газеты постоянно заявляли о необходимости «стоять рядом с Мадуро за демократию». Так что между Эрдоганом и Мадуро существует фактор личных отношений.

В то же время они используют взаимные визиты, чтобы продемонстрировать собственным гражданам и свой международный авторитет. Американские атаки на Мадуро дают Эрдогану возможность показать туркам: Венесуэлу атакует Запад, как и Турцию, но обе страны вместе противостоят внешнему империалистическому давлению. Так происходит сейчас, когда Анкара и Каракас оппонируют Вашингтону. Кстати, все помнят, как тонны золота из Венесуэлы были отправлены в Турцию для переработки. Видя, что санкции можно обойти таким способом, Мадуро пытался вернуть 1,2 млрд долларов, хранящихся в Великобритании, но это требование было тогда отклонено. Против Запада Мадуро нужен хороший союзник и кроме Москвы. Турция предложила свое содействие и сотрудничество. Стали переплетаться и геополитические интересы двух стран. Турция показывает, что может действовать на международной арене без учета настроений в США. Венесуэла показывает, что не является одинокой, у нее есть друзья и деловые партнеры, связи с которыми имеют проверенную историю. Так что визит Мадуро в Турцию обречен на успех.