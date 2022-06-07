В рамках расследования министерства юстиции США, затянувшегося на два года, пяти членам ультраправой группы Proud Boys, включая экс-лидера Энрике Таррио, были предъявлены обвинения в заговоре, связанном с беспорядками на Капитолийском холме 6 января 2021 года. Данная новость вызвала бурную реакцию американских интернет-пользователей, которые выразили свое мнение под соответствующей публикацией The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США

(сс) Ochlo Оккупированная протестная зона Капитолийского холма (CНОР)

«Я хорошо помню период, закончившийся отставкой Никсона. Я чувствую, что это лето превзойдет те бурные времена. Если же во время выборов широкая общественность будет больше сосредоточена на ценах на бензин, инфляции, оружии и детях, то будущее нашей республики и демократические ценности явно окажутся под угрозой. За всю мою жизнь две преступные администрации угрожали нашей стабильности. Никсон не был осужден, а Трамп все еще остается политически жизнеспособным», — переживает JvG.

«Хорошее начало, хотя и кажется медленным. Остается надеяться, что скоро мы будем больше читать о подобных обвинениях против Трампа и шайки республиканцев, ответственных за подстрекательство и даже координацию 6 января. Но что будет, если трамписты проникнут в жюри присяжных, когда дело дойдет до суда? Я глубоко обеспокоен за нашу демократию и наши институты. Исход этого дела покажет нам, есть ли у нашей страны будущее», — отмечает From The Heartland.

«Еще один шаг в верном направлении», — указывает lorlor1966.

«Я, как говорится, оптометрист по натуре. У нас появляется всё больше доказательств того, что республика находится в предсмертной судороге. Как может разумный человек верить в обратное?» — недоумевает Bruce.

«Жаль, что Трамп также не был обвинен в подстрекательском заговоре. Еще не был», — считает Eugene Gorrin.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«Если мы, граждане, развернемся и обеспечим республиканцам большинство в Сенате и Палате представителей этой осенью — тогда действительно, в чем смысл. Пока, пока, Америка. Мы задохнемся от жадности и невежества», — переживает Scott.

«Мне хочется писать «ДА!» снова и снова, когда я читаю ваш комментарий. Я думаю, что это самая серьезная угроза нашей демократии — если республиканцы получат большинство, они сделают всё возможное, чтобы уничтожить то, что осталось от избирательных прав, и у нас будет республиканский элитный правящий класс. Мы видели, на что они готовы, чтобы сохранить контроль после того, как они проиграли. Представьте себе, что они сделают, когда у них будет власть, которую они никогда не потеряют», — отвечает john.

«Я никогда не боялся иностранных террористов, даже после 9-11. Я никогда не вздрагивал, когда по улице шел афроамериканец. Но покажите мне кучку «патриотов-республиканцев» с оружием наперевес, и я побегу в противоположном направлении так быстро, что тротуар полетит вместе со мной», — рассказывает Vince.

Напомним, что экс-президент США Дональд Трамп заявил, что администрация Джо Байдена затеяла расследование событий 6 января для отвлечения внимания от капитуляции в Афганистане, провалов с пандемией коронавируса, проблем на границе и роста преступности.