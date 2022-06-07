В конце апреля в Москве, в пресс-центре ИА REGNUM, прошел второй круглый стол по лесной отрасли. Его темой стали пожары, а участниками — руководитель Рослесхоза, депутаты, сенаторы, представители МЧС ряда регионов, общественных организаций, лесопромышленники, министры природопользования Архангельской, Вологодской областей, Республик Карелия и Коми. Ведущим круглого стола стал заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Лесной пожар

Лесные пожары 2021 года стали предупреждением федеральным и региональным властям — по предотвращению стихийного бедствия делается недостаточно, а кое-что делается неправильно. Прозвучавшие на круглом столе предложения изучил и прокомментировал руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.

Admoblkaluga.ru На занятии в школьном лесничестве

Владимир Станулевич: На круглом столе прозвучало предложение обратиться к главам лесных регионов Российской Федерации с предложением увеличения заработной платы лесным пожарным за счёт средств региональных бюджетов уже в этом сезоне. Ваше отношение к этому предложению?

Иван Советников: Мы полностью поддерживаем данное предложение. Более того — активно ведем работу в этом направлении. В целях правовой поддержки и защиты интересов сотрудников лесной отрасли между Рослесхозом и Профессиональным союзом работников лесных отраслей (Рослеспрофсоюз) в апреле 2022 года заключено отраслевое Соглашение на 2022–2024 гг. В документе зафиксированы положения о соблюдении прав и интересов сотрудников лесной отрасли в части ненормированного рабочего дня, дополнительных отпусков за опасные условия труда, обеспечение питанием лесных пожарных. Также в числе социальных ориентиров, к достижению которых будет стремиться отрасль: доведение гарантированной части зарплаты (оклада) до 70% от ее общего размера (с учетом премиальной части), согласование должностных инструкций, если они не являются приложением к трудовому договору.

Владимир Станулевич: Участники круглого стола предложили обратиться в адрес Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального агентства воздушного транспорта с предложением синхронизировать требования отраслевого законодательства по применению беспилотников при патрулировании и тушении лесных пожаров государственными органами и организациями…

Иван Советников: Безусловно, перспективным развитием мониторинга пожарной опасности в лесах является внедрение новых технологий и решений на основе пилотируемых и беспилотных воздушных судов (БАС).

В настоящее время Рослесхозом совместно с Минпромторгом России, Минтрансом России и другими ведомствами планируется развивать и внедрять авиационный мониторинг охраны лесов со способностью действовать длительное время на удалении до 500 км от мест базирования с целью обнаружения лесных пожаров, оперативной оценки состояния лесов, определения ущерба от пожаров, осуществления лесного надзора в условиях ограниченной видимости.

Принято решение о создании на базе ведомственного института ВНИИЛХ центра развития БАС.

Рослесхозом на регулярной основе уже ведётся работа с субъектами РФ по сбору информации по объемам и видам авиационных работ с применением беспилотных авиационных систем для уточнения и дальнейшего применения БАС в зависимости от видов выполняемых работ и определения технологий использования.

Владимир Станулевич: Вы поддержите инициативу по созданию на базе школьных лесничеств Архангельской области волонтёрских центров по профилактике лесных пожаров «Лесной патруль». Будете ли оказывать им помощь?

Иван Советников: Рослесхоз поддерживает любые инициативы волонтерских и добровольческих движений в области охраны, защиты и восстановления лесных богатств. В случае успешной обкатки предлагаемой инициативы в Архангельской области, Рослесхоз готов обсудить возможность внедрения проекта на площадках всероссийских мероприятий со школьными лесничествами и представителями региональных властей. Сегодня в стране порядка 1,5 тысяч школьных лесничеств, в них обучаются около 35 тысяч юных лесничих.

Владимир Станулевич: Лесопромышленники предлагают в приказ Минприроды РФ «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров… » в приложение № 2 внести слова: «лесных земель», слова: «Пункты сосредоточения противопожарного инвентаря при аренде участка (участков) организуются с учетом возможности доставки ресурсов пожаротушения не позднее трех часов с момента обнаружения пожара», в строку «Бульдозеры мощностью свыше 100 л. с.» добавить слова «(или экскаваторы)», а в примечания к приложению добавить пункт «Тракторы с плугом или иным почвообрабатывающим орудием» и «Бульдозеры мощностью свыше 100 л. с. (или экскаваторы)» являются взаимозаменяемыми, норматив обеспечивается не менее 1 любой единицей на выбор и не менее 1 единицей дополнительно на каждые 1000 га». Это кажется мелкими добавлениями, но они дадут больше шансов потушить лесной пожар. Ваше отношение?

Иван Советников: Предложенные поправки необходимы, но требуют взвешенного подхода и должны опираться на выводы научно-исследовательской базы, с тем чтобы были учтены все потребности и возможности участников лесных отношений.

В настоящее время Рослесхозом совместно с Минприроды России определено направление проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по указанному вопросу.