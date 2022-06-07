Решение совета Международного союза конькобежцев (ISU) о продлении отстранения российских и белорусских спортсменов от соревнований стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 7 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Франс Франкен Младший. Кухня ведьм. Подготовка к шабашу (фрагмент). 1610

«Спорт вне политики! Ха-ха!» — написал Den H.

Многие пользователи пришли к выводу, что политическая составляющая в этом решении организации явным образом перевешивает спортивную.

«Пусть после этого на Западе не орут, что спорт вне политики. Клоуны! Что там про непредвзятость? К тому же не все спортсмены высказали своё отношение к происходящему, за что их наказывают?» — задаётся вопросом Савелий М.

Некоторые комментаторы даже понять не могут, каким образом российские конькобежцы, которые являются просто спортсменами, провинились перед уважаемой международной спортивной организацией.

«Нечего российских спортсменов под гребёнку с санкциями грести! Они вообще никак не связаны с политикой! На самом деле наши спортсмены просто выполняют свои обязанности, добывают спортивные победы для своей страны, как это подобает, вот и всё», — указывает Дарья С.

Хендрик Аверкамп. Катание на коньках

Часть людей полагает, что спортивные чиновники просто отрабатывают антироссийскую повестку нанося тем самым вред репутации Международного союза конькобежцев.

«Ничего другого мы и не ожидали. Политика прочно ввязалась в спорт, диктует свои правила», — отметила Индира Ч.

«Чинуши западные портят мировой спорт, приводят его к политизированной деградации», — поделился своим мнением Елисей Р.

Ряд пользователей указывает на то, что пока Запад сходит с ума, нашим спортсменам стоит переждать эту истерику дома.

«Ну, неудивительно. Пусть все медали собирают их трансегндеры на транквилизаторах, наши спортсмены лучше пусть дома побудут, нервы поберегут», — указывает Эльмира Ф.

«Спортсмены посидят без мировых соревнований, такова цена войны с фашизмом, патриотами пусть будут. Главное чтобы дети перестали в Донбассе умирать, а все военные преступники получили своё заслуженное наказание», — считает Артём Г.

Отдельные комментаторы отмечают, что конкуренты России на спортивной арене спокойно смотрят на отстранение наших спортсменов, потому что они боятся такой серьёзной конкуренции.

«Ничего больше не могут сделать, кроме как отстранить самых сильных соперников из России. Побеждать честно Запад не умеет», — отмечает Ирина К.

«Да ну и фиг с ними! Просто они боятся соревноваться с нашими спортсменами, пускай так и скажут! Вон на Олимпиаде наши фигуристки всех там обскакали! Им в следующий раз точно не позволят на соревнования попасть», — уверена Таисия И.

Нашлись и те, кто отмечают, что не стоит ждать снятия этих ограничений, следует создавать свои собственные международные спортивные организации.

«Россию отстранили от соревнований ещё до спецоперации, поэтому нечего удивляться тому, что все эти запреты сохранятся в будущем. Запад приговорил Россию. Нам следует это понимать и делать выводы», — пишет Артём Г.

«Пора возрождать Игры доброй воли для всех стран, у которых есть хоть немного своей воли», — предлагает Евгений Л.

Напомним, 7 июня совет Международного союза конькобежцев на конгрессе в Таиланде принял решение о продлении отстранения российских и белорусских спортсменов от соревнований. Отмечается также, что ограничения будут действовать вплоть до особого решения совета либо конгресса.