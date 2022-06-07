Для меня лично датой смерти Украины является 2 мая 2014 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Даты смерти следующего агонизирующего объекта у меня пока нет. Я про Евросоюз.

Эта структура уже давно является объектом политических манипуляций. Практически любой сколько-нибудь значимый европейский политик используется Демпартией США для своих целей.

#L98 Демократы США: всё в одном

Есть отдельные страны, например, Венгрия, которые пытаются сохранить свою субъектность. Чем скорее они смогут вернуть себе ещё и суверенитет, тем лучше для них, но в глобально экономическом смысле это не делает погоды.

Европа в том качестве, в котором мы к ней привыкли, умирает. В первую очередь, как субъект экономической политики. Эффект домино уже запущен. То, что это произойдёт у нас «под брюхом», конечно, должно обращать на себя внимание как одна из проблем безопасности, но это не та тема, которую я хочу сейчас затронуть. Про то, что необходимо делать с общественным мнением на Западе, я писала ранее.

В этом экономическом контексте наш президент озвучил ближайшую задачу России — переориентировать экспорт энергоресурсов на Юго-восток. В контексте энергетической политики об этом говорит известный эксперт в области энергетики Борис Марцинкевич.

Со своей стороны, наблюдая ситуацию в Европе и умонастроения русскоязычных и не только европейцев, я предвижу, что в ближайшее время начнётся очередное «переселение» масс. Русскоязычная Европа будет возвращаться домой. Вместе с ней в Россию потянется тот большой пласт европейцев, которые разочаровались в европейских парадигмах и официально продавливаемой политике. Сейчас, на фоне энергетического и продовольственного кризиса, инициируемого странами Запада, и того «эффекта домино», который мы уже наблюдаем как следствие вводимых санкций, эти тенденции будут только усиливаться. Я не могу дать точных дат, когда явление станет массовым, но тенденции к этому просматриваются уже давно. Конечно, есть масса вопросов к тому, насколько это будет возможно в практическом плане — это тоже одна из тех задач, которые встанут перед нашим государством.

Люди, которые готовы вернуться домой, — это, как правило, специалисты, семьи с детьми, это квалифицированные работники, привыкшие к европейским стандартам качества. Это носители знаний как о технологиях, так и о функционировании различных структур. Многие из них имеют практический опыт построения жизни с белого листа. Это те, кто не боится перемен и хочет качества.

На данный момент Зауралье — это тот регион, который будет ключевым в работе переориентации экспорта энергоресурсов и экономики в целом. Это тот же регион, который нуждается в притоке новых людей, производств, городов и инфраструктур.

В то же время Зауралье не является таким привлекательным регионом для репатриации, как Центральная Россия.

Почему? Отчасти потому, что «Другая Европа» — наша Европа — просто не уверена в том, что инфраструктура Зауралья — это та инфраструктура, в которой будет комфортно жить. Вполне возможно, что те проблемы, которые сейчас вызревают в Евросоюзе, заставят людей сниматься с места и уезжать в экстренном порядке, и им будет всё равно, куда приехать, лишь бы уехать оттуда, но это не причина для отказа от планирования конкретных решений, для предвосхищения этой ситуации.

При этом действовать и планировать надо уже сейчас. Как в информационном ключе — инициируя создание информационной повестки: документальные и художественные фильмы, информационные порталы и телевизионные передачи о промышленных предприятиях и образовательных комплексах, культурных проектах и аграрных комплексах. О культуре, традициях, о мифах и легендах регионов Зауралья — обо всех тех огромных пространствах, которые ждут рук, давая в обмен возможности для полноценной жизни и развития.

В практическом плане необходимо инициировать программы и производства, дающие возможность быстрого возведения жилья и создания инфраструктуры.

Скажу по секрету, существуют технологии (как всегда, хорошо забытое старое), позволяющие быстро возводить надёжное, утеплённое малоэтажное жильё — используя дешевые материалы и без наличия высокообразованных специалистов — это то, что можно быстро приводить в действие по мере необходимости, не занимаясь возведением новых заводов, производящих стройматериалы, здесь и сейчас.

Поднимая эти темы, я понимаю, что никакие частные инвестиции такого рода проекты финансировать не могут и не должны. Это дело государственного планирования, и вопрос именно государственных инвестиций в столь масштабные инфраструктурные проекты.

Планирование демографии и градостроительство — тоже дело государственное, которое должно сопровождаться государственными инвестициями — в лучших традициях имперского капитализма. Это не та система, в которой мы находимся сейчас.

Борис Марцинкевич в цитируемой передаче неоднократно упоминал слова Владимира Путина о том, что капитализм в нынешней его форме себя изжил. В передаче «Геоэнергетика» Марцинкевич говорит о государственном капитализме, и я с ним согласна. Вопрос только в том, как это будет выражаться на практике.

Известная проблема всех государственных систем — их кондовость и неповоротливость. Неспособность быстро меняться и перестраиваться, что особенно критично сейчас, при том быстром изменении обстоятельств, которое инициировала СВО. Как известно, свободная рыночная экономика в быстро меняющихся обстоятельствах всегда имела больше шансов. При этом в кризисные времена это выливалось в преступность и появление мафиозных боссов — повторения 90-х сейчас необходимо избежать.

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Это, естественно, говорит о том, что идея государственного капитализма должна быть продумана до ее внедрения. Необходимо, чтобы она имела ту мобильность, которая присуща рыночной экономике, обслуживая при этом интересы всего общества в целом.

В настоящий момент мы живём во время глубокого переформатирования практически всех структур и реалий как на глобальном, так и на личностном уровне. То, что не переформатируется добровольно, с меньшей болью, будет перемолото колесом истории, велением времени и ударами судьбы с болью гораздо большей.