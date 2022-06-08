Среди многочисленных государств, не присоединившихся к антироссийским санкциям, подавляющее большинство — это африканские государства. Ни одно из них не признано Россией недружественным, ни одно из них не прекратило сотрудничество с РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

При принятии резолюции ES-11/1 «Агрессия против Украины» специальной сессии Генассамблеи ООН от 2 марта 2022 г. голоса государств Африканского континента разделились почти пополам. Против антироссийской резолюции выступила Эритрея, воздержавшихся или уклонившихся от голосования африканских стран было столько же, сколько поддержавших. Такие итоги свидетельствуют о сильных позициях России на континенте. Например, якобы братская Сербия Александра Вучича, несмотря на полученные от России исключительные преференции в ценах на газ и традиционные российско-сербские связи, о которых иногда в собственных интересах говорит сербский президент, проголосовала за антироссийскую резолюцию, проявив меньше политического мужества и дальновидности, чем далекие от нас африканские страны.

Алексндр Горбаруков ИА REGNUM Александр Вучич

Последние годы Россия настойчиво восстанавливает свои ослабевшие после распада СССР политические и экономические связи с Африкой. В октябре 2019 г. прошел беспрецедентный саммит и экономическом форум Россия — Африка, в котором приняли участие все 54 страны континента, в том числе 45 — на уровне глав государств и правительств, а также руководители континентальных интеграционных структур. ЮАР, государство с самой развитой в Африке экономикой, с 2011 г. входит в БРИКС — группу наиболее крупных развивающихся экономик мира.

Китай еще с начала 2010-х годов настойчиво занимается освоением значительных природных минеральных ресурсов Африканского континента, только за 2011 год его товарооборот со странами Африки вырос почти на треть. В дальнейшем, в рамках своей глобальной инициативы «Пояс и Путь», КНР наращивала свое экономическое взаимодействие и политическое влияние на континенте. Компенсируя свое отставание, Россия предлагает более гибкие схемы сотрудничества: опору на местные трудовые ресурсы, как минимум первичный передел сырья, компетенции в атомной энергетике, железнодорожной инфраструктуре и других.

Важным фактором, работающим на пользу российско-африканского сотрудничества, является историческая память большинства государств континента. Там хорошо помнят свое прошлое в качестве европейских колоний, экономическую и военную помощь СССР в национально-освободительной борьбе и освобождении от расистского колониального ига Запада. По той же причине страны Африки последовательно не допускают любого монопольного иностранного влияния, в том числе и китайского. Многовекторность их политики не только объяснима, но и оправдана. Экономическая конкуренция более развитых стран на Африканском континенте носит закономерный и объективный характер. Задача России — прагматично использовать свои исторические и нынешние преимущества для развития всесторонних отношений с африканскими государствами.

Вопросы политических и торгово-экономических отношений со странами Африки были в центре внимания во время встречи в Сочи президента России Владимира Путина с действующим председателем Африканского союза президентом Сенегала Маки Саллом и главой комиссии Союза конголезцем Мусой Махаматом. Российский президент напомнил о помощи Москвы в борьбе африканских государств против колониализма и расизма, порадовался значительному увеличению товарооборота (на треть по сравнению с прошлым годом) и заявил о готовности РФ развивать дружеские отношения, в том числе начать уже летом поставки зерна и удобрений. Этот вопрос особенно остро стоит перед африканскими странами, где на фоне роста населения в силу климатических и других процессов происходит деградация сельскохозяйственных земель. Председатель Афросоюза Маки Салл заявил о необходимости немедленного отказа от санкционной политики, в первую очередь в части поставок российского продовольствия и удобрений, необходимых для устранения глобальной угрозы голода.

(сс) MONUSCO Photos Маки Салл

Подчеркнутая взаимная дружелюбность, проявленная сторонами на встрече, не осталась без внимания западных политиков и СМИ. На Западе разочарованы пророссийской, как там считают, позицией африканских государств, отсутствием солидарности в его гибридной войне против России. В то же время в ЕС озабочены рисками масштабной миграции жителей Африки в случае наступления там полномасштабного продовольственного кризиса и вероятности «голодных войн». Европейцы до сих пор не оправились от потока беженцев с Ближнего Востока, переживают панические настроения на фоне лавины украинских мигрантов и ухудшения своего экономического положения. Перспектива принять еще миллионы потенциальных беженцев из Африки представляется для обремененного результатами собственной провальной политики Евросоюза буквально кошмарной.

Несогласие большинства стран мира следовать в фарватере политики США и их союзников, ухудшение социально-экономического положения в самих западных странах постепенно приводит к отрезвлению многих политиков, осознанию невозможности политически и экономически изолировать Россию. Ветеран европейской и мировой политики 85-летний Сильвио Берлускони в этой связи остроумно заметил, что «Россия изолирована Западом, но Запад изолирован по отношению к остальному миру».

European People's Party Сильвио Берлускони

Нынешний глобальный конфликт, в эпицентре которого находится Россия, неизбежно положит конец западной монополии в экономике и социально-политическом устройстве, вполне справедливо воспринимаемой в мире как империалистическая и неоколониальная. Осознание новых реалий происходит чрезвычайно болезненно для сознания «золотого миллиарда» с его иррациональной верой в собственное расовое превосходство.

Дальнейшее сближение России со странами Азии, Африки и Латинской Америки, нарастание их координации в ведущейся глобальной войне против западного доминирования и за построение многополярного мира носит объективный характер и будет только нарастать, несмотря на отчаянные попытки США и их союзников сохранить свои позиции.

В то же время формирующемуся сейчас мировому антиимпериалистическому, даже антифашистскому фронту нет альтернативы. Предложенная еще в первых докладах «Римского клуба» расистская концепция ограничения экономического роста за счет развивающихся государств, предполагающая в конечном счете их деградацию и депопуляцию, исчезновение, не пропала из западной повестки — она продвигается в усовершенствованных вариантах под видом концепции «устойчивого развития», декарбонизации и т.д.

Глобальное экономическое и политическое противостояние на грани военного конфликта, на переднем крае которого сейчас находится Россия, требует экономической, управленческой и идейной мобилизации на достаточно длительный исторический период. Разрешение украинского кризиса не приведет моментально к всеобщему умиротворению — противостояние носит экзистенциальный характер. В России необходимо провести управленческую перенастройку, в том числе в критично важных сферах — внешнеэкономической и логистической.

Например, реэкспорт Турцией российской продукции, в том числе стройматериалов, в африканские страны очевидно не совпадает не только с коммерческими, но и с политическими интересами нашей страны. У Анкары существуют свои приоритеты и амбиции на Ближнем Востоке и в Африке, особенно Северной, по ряду направлений она является стратегическим конкурентом РФ; укреплять ее позиции в регионе за российский счет было бы недальновидно.

Россия втянута в долгосрочное противостояние, гибридную войну с коллективным Западом. На войне, как известно, мелочей нет. Повышение требовательности к добросовестности и профессионализму во всех сферах деятельности, в том числе и на африканском направлении, является необходимым условием победы и дальнейшего развития страны.