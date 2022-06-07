НАТО не даёт Российской Федерации гарантий относительно неразмещения ядерного оружия в Финляндии и Швеции в случае их присоединения к военному блоку. Об этом 7 июня в интервью швейцарскому СМИ сообщил помощник генерального секретаря НАТО Камий Гран.

Цитата из к/ф «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». реж Стэнли Кубрик. 1964. США Штаб

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что НАТО уже начинает «шантажировать», хотя указанные страны еще не приняты в альянс. Иные также указали на то, что Финляндия и Швеция будут под прицелом в случае размещения на территории указанных стран ядерного оружия.

«Западные страны вообще недоговороспособны», — написал Береснев.

«Нет бы как-то пойти навстречу, нет — мы все равно разместим! Ну хоть где-нибудь», — возмутилась Алёночка.

«А зачем, когда нужна эскалация конфликта, затягивание», — ответил Алёночке Kaktus.

«Куба — любовь моя!» — с сарказмом пишет Robert D., намекая на размещение вооружений на Кубе.

«Ещё не вступили, а уже шантаж пошёл, а кто думал, что иначе будет?» — недоумевает Павел К.

«Вконец обнаглели. Так и будет, пока мы с ними будем либеральничать», — считает Татьяна Р.

«У меня такое впечатление, что они целенаправленно провоцируют ядерный конфликт», — поделился Максим.

Взрыв однофазной ядерной бомбы мощностью 23 кт. Полигон в Неваде (1953 год)

«Все-таки Куба хороший остров, и правда. Хотя, «Посейдон» — зверь такой… да и подводные лодки. Так что…» — добавил К.

«А финны в курсе?» — поинтересовался Chiki B.

«Россия не даёт гарантий существования Швеции и Финляндии», — с сарказмом добавил Андрей.

«Если они вступят в НАТО, то будет добровольно-принудительное размещение любых вооружений на их территории! Их никто не спросит. Поэтому нужно быть готовыми. Пока Турция блокирует, но как долго — неясно», — комментирует новость R.

«И какие могут быть после этого вопросы к России? НАТО, вы — подстрекатели», — отреагировал Che.

«По идее, после такого заявления, напрячься должны не русские, а финны с шведами, — их делают мишенью», — подчеркнул sekutor.

«Финляндии свобода жмёт. Хочет обратно в уютную империю», — написал Papi RUS.

«Думаю, зеленые в желании добиться улучшения климата хотят изменить ландшафт Европы. Вместо загрязняющих заводов, пароходов сделать ровненькую пустыню — пусть и радиоактивную…» — с сарказмом добавила Настя.

«Куба: Путин, поделись ракетами, по-братски прошу!» — иронизирует Светлана.

«Чего стоят их гарантии? Торгуют пустотой», — отметил Андрей.

«А разве НАТО когда-то давало гарантии? Эта частная структура была создана для агрессии, а не для гарантий мира и безопасности», — отреагировала Swietlana.

«Пора возвращаться на Кубу», — с сарказмом подытожила Татьяна.